6e41868c0f

1213ae53c2

Nacional Pensiones Política ¿Habrá humo blanco?: Gobierno y Chile Vamos instalaron mesa técnica para acercar posiciones en la reforma previsional El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que esta semana se entregará una respuesta en torno al destino del 6% de cotización adicional. Mientras en la oposición plantearon la idea de incorporar solidaridad mediante “un préstamo”. Bárbara Paillal Martes 9 de enero 2024 18:40 hrs.

Compartir en

Mientras la reforma de pensiones continúa su votación en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Gobierno y la oposición acercaron posiciones con la instalación de una nueva mesa técnica con expertos de Chile Vamos para buscar una salida en relación al destino del 6% de cotización adicional. Con el objeto de lograr consensos con el sector, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo ayer lunes un encuentro con diputados opositores para reconciliar posturas. De la cita se acordó instalar una mesa acotada para evaluar específicamente una nueva fórmula que mejore las pensiones de los actuales jubilados, pero sin incorporar elementos de “reparto” según afirmaron desde la oposición. Así, el encuentro se llevó a cabo esta jornada a las 15:00 horas en el Ministerio del Trabajo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que el anuncio logró “limar” asperezas y se evidenció en un mejor desarrollo de la votación en la Comisión del Trabajo. Creo que fue un importante contraste con lo que había sido la semana anterior, tuvimos varias normas que se aprobaron por unanimidad de los integrantes”. El secretario de Estado, además, afirmó que “vamos a tener muchas votaciones en las cuales vamos a ver bastante más consenso del que pensábamos que existía” y reafirmó que el Ejecutivo continúa estudiando la propuesta que divide el 6% de cotización adicional en 3 puntos para cuentas individuales y 3 para solidaridad -la cual fue presentada por la DC y parlamentarios no alineados- destacando que “durante el resto de esta semana, vamos a tener una respuesta concreta a ese punto“. En la misma línea, de la ministra Jeannette Jara recalcó que “los próximos días serán claves para la reforma previsional“. En los plazos que maneja La Moneda, la reforma debería ser votada en su totalidad esta semana de la Comisión de Trabajo, para que la próxima puede ser derivada a la Comisión de Hacienda y, luego, sea visada en Sala. En la oposición afirmaron que hay intenciones de concitar una fórmula intermedia. La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, afirmó que el objetivo de estas reuniones es “buscar una fórmula consensuada entre todos que mejore las pensiones de los jubilados actuales, sin perjudicar a los pensionados futuros y también con mucha responsabilidad fiscal”. “Eso es lo que en este minuto están viendo nuestros expertos, y se están barajando varios tipos de posibilidades y al menos lo positivo es que ayer la ministra Jara se vio dispuesta a tener esta reunión hoy día porque ella sabe que si no zanjamos ese tema es muy difícil que esta propuesta de pensiones incluso pase la votación en general aquí en la sala de la Cámara de Diputados”, aseguró. Según sostuvo la legisladora la idea que se baraja es un “préstamo” que tenga una cobranza a futuro o “que sea con un documento real para que las personas no lo pierdan y lo cobren en el minuto de jubilarse. Ahora, estamos viendo cómo hacerlo, nos parece que es lo más justo, pero no como lo que está planteado hoy día, que en el fondo tu cotización se va a solidaridad y la mayoría de los cotizantes no la ven nunca más. La idea es que tú la puedas prestar, pero que la puedas recuperar después“. Este mecanismo, afirmó Ossandón, podría implementarse mediante cotización en bolsa. Lo cierto es que, son por ahora, alternativas que están sobre la mesa, pero que seguirán siendo discutidas en el curso de la semana puesto la mesa técnica trabajará hasta el viernes en primera instancia. Foto en portada: Agencia Aton

Mientras la reforma de pensiones continúa su votación en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Gobierno y la oposición acercaron posiciones con la instalación de una nueva mesa técnica con expertos de Chile Vamos para buscar una salida en relación al destino del 6% de cotización adicional. Con el objeto de lograr consensos con el sector, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo ayer lunes un encuentro con diputados opositores para reconciliar posturas. De la cita se acordó instalar una mesa acotada para evaluar específicamente una nueva fórmula que mejore las pensiones de los actuales jubilados, pero sin incorporar elementos de “reparto” según afirmaron desde la oposición. Así, el encuentro se llevó a cabo esta jornada a las 15:00 horas en el Ministerio del Trabajo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que el anuncio logró “limar” asperezas y se evidenció en un mejor desarrollo de la votación en la Comisión del Trabajo. Creo que fue un importante contraste con lo que había sido la semana anterior, tuvimos varias normas que se aprobaron por unanimidad de los integrantes”. El secretario de Estado, además, afirmó que “vamos a tener muchas votaciones en las cuales vamos a ver bastante más consenso del que pensábamos que existía” y reafirmó que el Ejecutivo continúa estudiando la propuesta que divide el 6% de cotización adicional en 3 puntos para cuentas individuales y 3 para solidaridad -la cual fue presentada por la DC y parlamentarios no alineados- destacando que “durante el resto de esta semana, vamos a tener una respuesta concreta a ese punto“. En la misma línea, de la ministra Jeannette Jara recalcó que “los próximos días serán claves para la reforma previsional“. En los plazos que maneja La Moneda, la reforma debería ser votada en su totalidad esta semana de la Comisión de Trabajo, para que la próxima puede ser derivada a la Comisión de Hacienda y, luego, sea visada en Sala. En la oposición afirmaron que hay intenciones de concitar una fórmula intermedia. La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, afirmó que el objetivo de estas reuniones es “buscar una fórmula consensuada entre todos que mejore las pensiones de los jubilados actuales, sin perjudicar a los pensionados futuros y también con mucha responsabilidad fiscal”. “Eso es lo que en este minuto están viendo nuestros expertos, y se están barajando varios tipos de posibilidades y al menos lo positivo es que ayer la ministra Jara se vio dispuesta a tener esta reunión hoy día porque ella sabe que si no zanjamos ese tema es muy difícil que esta propuesta de pensiones incluso pase la votación en general aquí en la sala de la Cámara de Diputados”, aseguró. Según sostuvo la legisladora la idea que se baraja es un “préstamo” que tenga una cobranza a futuro o “que sea con un documento real para que las personas no lo pierdan y lo cobren en el minuto de jubilarse. Ahora, estamos viendo cómo hacerlo, nos parece que es lo más justo, pero no como lo que está planteado hoy día, que en el fondo tu cotización se va a solidaridad y la mayoría de los cotizantes no la ven nunca más. La idea es que tú la puedas prestar, pero que la puedas recuperar después“. Este mecanismo, afirmó Ossandón, podría implementarse mediante cotización en bolsa. Lo cierto es que, son por ahora, alternativas que están sobre la mesa, pero que seguirán siendo discutidas en el curso de la semana puesto la mesa técnica trabajará hasta el viernes en primera instancia. Foto en portada: Agencia Aton