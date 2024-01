79c6e25c37

bdef419596

Justicia Nacional Política Javiera Arce y muestras de apoyo a general Yáñez: “Atenta contra la independencia de los poderes del Estado” La integrante de la Red de Politólogas cuestionó las expresiones de respaldo de distintos representantes del Congreso Nacional, entre ellos las directivas de Demócratas y Amarillos, quienes se reunieron con el uniformado durante esta semana. Fernanda Araneda Jueves 11 de enero 2024 17:12 hrs.

Compartir en

En su primer acto público luego de que se conociera la decisión de Ángel Valencia de no inhabilitar al fiscal Xavier Armendáriz en la causa en contra del alto mando de Carabineros, el general director, Ricardo Yáñez, señaló que no estar preocupado por la investigación judicial. De acuerdo a Yáñez, su foco “es estar con mis carabineros trabajando por la seguridad del país, por la seguridad de nuestros compatriotas, por sacar adelante los proyectos que se están llevando adelante junto al Gobierno, con mejorar la vinculación y el trabajo junto al Ministerio Público”, dijo. “El resto, es materia del equipo jurídico que está viendo mi defensa y obviamente respetamos absolutamente las decisiones que toman las instituciones autónomas y las decisiones de los tribunales”, añadió. Un par de horas antes, el general director se reunió con los representantes de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet y el exministro de Justicia, Isidro Solís, instancia en la que le entregaron su apoyo, en el marco de su formalización por delitos de omisión. Se trató de un encuentro similar al sostenido por el general con los senadores Ximena Rincón y Matías Walker del partido Demócratas, quienes, además de reunirse con Yáñez, presentaron un proyecto de ley para que sea atribución exclusiva del fiscal nacional, el formalizar a un general de Carabineros. Hoy, el presidente de Amarillos Andrés Jouannet, explicó que su encuentro con Yáñez tuvo como objetivo refrendar el compromiso del partido con la institución policial. “Tenemos que ponernos detrás de Carabineros, pero también ponernos detrás de la seguridad del país. Tenemos no solo una crisis, una catástrofe en materia de seguridad y lo que está ocurriendo en Ecuador es una señal de alerta. Ecuador hace cinco años tenía las mismas cifras que Chile y miren la situación en la que está Ecuador”, advirtió. “Entonces, hemos venido a conversar con el general Yáñez y a respaldar a Carabineros, por eso estamos hoy día acá”, agregó. Jouannet además aprovechó la instancia para criticar lo que él calificó como diferencias al interior de la coalición de Gobierno, luego de que algunos parlamentarios del sector, pidieran la renuncia del general Yáñez. “Hay dos almas. No puede ser que militantes y parlamentarios del Gobierno le pidan la renuncia al general Yáñez cuando el propio Presidente lo ha respaldado. ¿Están o no están con el Gobierno? Les gusta estar en el Gobierno para ocupar los 100 mil cargos que distribuyeron en todo el país, pero cuando tienen situaciones complejas no están con el Gobierno. Nosotros, por lo menos, estamos con la institucionalidad de Carabineros, que es lo que nos importa”, declaró. Javiera Arce: “Esto atenta contra la independencia de poderes del Estado” En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la integrante de la Red de Politólogas, Javiera Arce, señaló respecto a los múltiples actos de respaldo al general de Carabineros, que “esto atenta contra la independencia de poderes del Estado”. “Ahora es el general Yáñez de Carabineros, pero mañana puede ser el narcotraficante más famoso del país, ese es el problema”, afirmó. Arce también puso en duda las reales intenciones de los congresistas, pues a su juicio, los gestos de apoyo se hacen solo porque son populares. “Lo que ha demostrado la actitud de Amarillos, lo que ha demostrado Demócratas, es que están dejándose llevar por temas que son populares, pero que no están siendo tratados con la responsabilidad democrática que se requiere para el minuto que estamos viviendo”, planteó. La politóloga además indicó que se trata de “una cuestión de privilegios, de clase, de estatus, de cómo intervienes una decisión de un poder aparentemente independiente y cómo, por ejemplo, una persona, un delincuente común, no tiene la capacidad su familia de interferir de esa manera. Yo me pregunto: ¿Qué pasara con el narco cuando tenga también acciones dentro del poder político? ¿Van a hacer lo mismo?”, cuestionó. Finalmente, consultada respecto a la posición en la que queda Yáñez luego de sus reuniones con parlamentarios, Arce aseguró que “habla muy mal de él”. “Es no entender que la justicia tiene que operar. Él lo está entendiendo como revanchismo, pero acá no hubo un error sino una comisión de delitos graves, vulneración de derechos fundamentales en el contexto del estallido. Ellos (el alto mando de Carabineros) debieron haber tenido la capacidad de razonar y en su momento haber parado la violencia y el problema de esto es que tenemos más de 400 personas mutiladas, que el Estado hasta ahora tampoco se ha hecho cargo”, acusó. “La imagen que se da es que no hay responsabilidad política o responsabilidad de mando de haber cometido ese tipo de excesos y vulneraciones”, concluyó.

En su primer acto público luego de que se conociera la decisión de Ángel Valencia de no inhabilitar al fiscal Xavier Armendáriz en la causa en contra del alto mando de Carabineros, el general director, Ricardo Yáñez, señaló que no estar preocupado por la investigación judicial. De acuerdo a Yáñez, su foco “es estar con mis carabineros trabajando por la seguridad del país, por la seguridad de nuestros compatriotas, por sacar adelante los proyectos que se están llevando adelante junto al Gobierno, con mejorar la vinculación y el trabajo junto al Ministerio Público”, dijo. “El resto, es materia del equipo jurídico que está viendo mi defensa y obviamente respetamos absolutamente las decisiones que toman las instituciones autónomas y las decisiones de los tribunales”, añadió. Un par de horas antes, el general director se reunió con los representantes de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet y el exministro de Justicia, Isidro Solís, instancia en la que le entregaron su apoyo, en el marco de su formalización por delitos de omisión. Se trató de un encuentro similar al sostenido por el general con los senadores Ximena Rincón y Matías Walker del partido Demócratas, quienes, además de reunirse con Yáñez, presentaron un proyecto de ley para que sea atribución exclusiva del fiscal nacional, el formalizar a un general de Carabineros. Hoy, el presidente de Amarillos Andrés Jouannet, explicó que su encuentro con Yáñez tuvo como objetivo refrendar el compromiso del partido con la institución policial. “Tenemos que ponernos detrás de Carabineros, pero también ponernos detrás de la seguridad del país. Tenemos no solo una crisis, una catástrofe en materia de seguridad y lo que está ocurriendo en Ecuador es una señal de alerta. Ecuador hace cinco años tenía las mismas cifras que Chile y miren la situación en la que está Ecuador”, advirtió. “Entonces, hemos venido a conversar con el general Yáñez y a respaldar a Carabineros, por eso estamos hoy día acá”, agregó. Jouannet además aprovechó la instancia para criticar lo que él calificó como diferencias al interior de la coalición de Gobierno, luego de que algunos parlamentarios del sector, pidieran la renuncia del general Yáñez. “Hay dos almas. No puede ser que militantes y parlamentarios del Gobierno le pidan la renuncia al general Yáñez cuando el propio Presidente lo ha respaldado. ¿Están o no están con el Gobierno? Les gusta estar en el Gobierno para ocupar los 100 mil cargos que distribuyeron en todo el país, pero cuando tienen situaciones complejas no están con el Gobierno. Nosotros, por lo menos, estamos con la institucionalidad de Carabineros, que es lo que nos importa”, declaró. Javiera Arce: “Esto atenta contra la independencia de poderes del Estado” En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la integrante de la Red de Politólogas, Javiera Arce, señaló respecto a los múltiples actos de respaldo al general de Carabineros, que “esto atenta contra la independencia de poderes del Estado”. “Ahora es el general Yáñez de Carabineros, pero mañana puede ser el narcotraficante más famoso del país, ese es el problema”, afirmó. Arce también puso en duda las reales intenciones de los congresistas, pues a su juicio, los gestos de apoyo se hacen solo porque son populares. “Lo que ha demostrado la actitud de Amarillos, lo que ha demostrado Demócratas, es que están dejándose llevar por temas que son populares, pero que no están siendo tratados con la responsabilidad democrática que se requiere para el minuto que estamos viviendo”, planteó. La politóloga además indicó que se trata de “una cuestión de privilegios, de clase, de estatus, de cómo intervienes una decisión de un poder aparentemente independiente y cómo, por ejemplo, una persona, un delincuente común, no tiene la capacidad su familia de interferir de esa manera. Yo me pregunto: ¿Qué pasara con el narco cuando tenga también acciones dentro del poder político? ¿Van a hacer lo mismo?”, cuestionó. Finalmente, consultada respecto a la posición en la que queda Yáñez luego de sus reuniones con parlamentarios, Arce aseguró que “habla muy mal de él”. “Es no entender que la justicia tiene que operar. Él lo está entendiendo como revanchismo, pero acá no hubo un error sino una comisión de delitos graves, vulneración de derechos fundamentales en el contexto del estallido. Ellos (el alto mando de Carabineros) debieron haber tenido la capacidad de razonar y en su momento haber parado la violencia y el problema de esto es que tenemos más de 400 personas mutiladas, que el Estado hasta ahora tampoco se ha hecho cargo”, acusó. “La imagen que se da es que no hay responsabilidad política o responsabilidad de mando de haber cometido ese tipo de excesos y vulneraciones”, concluyó.