Nacional Alberto Mayol aborda nuevamente polémica por Peso Pluma: “El gran rival de la seguridad es el narcotráfico” El sociólogo también tuvo palabras para las declaraciones de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quién aseguró que: "no era una decisión de resorte municipal". Además se refirió a las acusaciones de censura en torno al tema. Diario UChile Domingo 21 de enero 2024 11:08 hrs.

El sociólogo Alberto Mayol nuevamente abordó la polémica por la presentación del rapero mexicano Peso Pluma en el festival de Viña del Mar. El show que fue confirmado después de dos semanas de críticas por las referencias del artista en sus canciones a la cultura narco. En conversación con El Mercurio, Mayol aseguró que: “el gran rival de la seguridad es el narcotráfico y el gran rival de la educación hoy es la cultura narco y las ideas facilistas asociadas. Al final todo esto me parece más parecido a Milei que al Frente Amplio”. Añadió que: “la señal que se da es que, curiosamente, el dinero es más importante que los principios. Entiendo que el contrato se puede rescindir, pagando indemnización. Cuando me dicen que no se puede rescindir un contrato es porque, no sé, lo hizo Dios”. También tuvo palabras para las declaraciones de la alcaldesa Macarena Ripamonti, en torno a proceder con mayor cuidado en los próximos certámenes y que esta “no era una decisión de resorte municipal. Al respecto, Mayol dijo que: “me parece profundamente insuficiente decir que para la próxima ocasión en las licitaciones van a haber elementos. Aquello finalmente reconoce estar de acuerdo con la posición, se declara impotente frente a las concesionarias”. Según Mayol, la alcaldesa reconoce que: “no hay trabajo jurídico propio para ver las posibilidades de modificación, muestra no tener capacidad de negociación con las concesionarias. Cuando una de las partes declara que está por que se baje, los concejales están preguntando cómo se puede rescindir el contrato, o sea, están de acuerdo con rescindirlo, una entidad toma la decisión porque supuestamente no se puede rescindir, cosa que sabemos que es completamente falsa”. “No tiene sentido, no se expuso a preguntas de la prensa, no está contestando el fondo del asunto. O sea, no hay política”, agregó En relación con la acusación de censura por parte de algunos sectores, Mayol sostuvo que la libertad de expresión no es absoluta y que puede ser limitada en casos que afecten la seguridad pública. Además, argumentó sobre el choque entre la libertad de expresión y el mandato del Estado en defender la seguridad de las personas. “Cuando estoy gastando mucha plata en combatir el narcotráfico y, al mismo tiempo, con recursos públicos, apoyo una expresión que sencillamente viene a ser apología del narcotráfico… El Estado no puede invertir dinero en una cosa y en su contraria“, sentenció Mayol. Foto: Aton

