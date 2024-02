ec1795c0c3

Internacional Ataque del Presidente Milei y respuesta de Lali Espósito se toma discusión política en Argentina El Mandatario calificó a la popular artista como "parásito del Estado", ante lo cual Lali publicó una declaración en la que señaló que "la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino". Diario UChile Viernes 16 de febrero 2024 9:01 hrs.

Hoy por hoy, Lali Espósito es una de las artistas más populares de la Argentina. Luego de haber iniciado su carrera como actriz, sumó a sus expresiones la música con un arrollador éxito de sus discos y sus conciertos, hasta llegar el año pasado a convertirse en la primera mujer en llenar el Estadio de Vélez Sarfield, con una asistencia de más de 45.000 personas. Desde esa posición, tomó partido en las últimas elecciones presidenciales y expresó el riesgo que, en su opinión, representaba un triunfo de Javier Milei para la democracia argentina, lo cual le ha valido permanentes ataques del ahora presidente y de sus partidarios. Lali se pronunció por primera vez cuando el economista ultraliberal fue el más votado en las elecciones primarias del pasado agosto. “Qué peligroso. Qué triste”, escribió la cantante al conocerse los resultados electorales, lo cual desató desde entonces un ejército de respuestas “libertarias” en las redes sociales cada vez que Lali se expresa políticamente. Durante la entrevista que otorgó el pasado miércoles al canal de televisión del diario La Nación, el Mandatario habló sobre el Cosquín Rock, donde varios intérpretes se pronunciaron en su contra, entre ellos Lali Espósito. En aquella instancia, de gran interés de asistencia y televisiva en Argentina, la artista señaló: “acá estamos, pero esto es gracias a su cariño, a su empuje, a que me comprenden. Como siempre digo todo lo que le sucede a un artista es una cuestión colectiva, no depende solo del artista. Pensé un montón qué decir, ustedes entienden el contexto. Esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás. Depende de nosotros y de ustedes, de acompañar y defender. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, los antipatria y todos”. De esa forma, se expresó en contra de la ley ómnibus, por la cual el Gobierno buscó hacer cambios en el Incaa, el Instituto de Teatro, el Inamu y la Televisión Pública. En respuesta, el mandatario sostuvo durante la entrevista de este miércoles que “el gobierno de Córdoba le da mil millones de pesos en subsidios” al festival. Además, hizo un juego de palabras con el apellido de la artista al agregar: “Todos los artistas que estuvieron ahí, como Lali ‘Depósito’, cobraron del Estado”. Milei defendió su derecho a contestarle a la artista por sus dichos en sus recitales públicos y aseguró: “¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”. Según algunos análisis, como el de la corresponsal de El País de España en Argentina, Mar Centenera, la acción de Milei está lejos de ser una reacción visceral y más bien “se trata de un ataque coordinado por televisión, radio e Internet contra la diva pop Mariana Lali Espósito. Al igual que el estadounidense Donald Trump con Taylor Swift, Milei ha elegido a la popular cantante argentina como su bestia negra en el campo artístico”. Para la redactora, “Lali no es la única estrella del país que se ha posicionado contra Milei ni la más crítica con él, pero encarna todo lo que Milei detesta: es progresista, feminista, defensora del aborto legal y de los derechos de las minorías sexuales”. Este jueves en la noche, y luego de los ataques de Milei, Lali salio a contestarle a través de una extensa declaración publicada en sus redes sociales. Luego de explayarse sobre sus esfuerzos desde el inicio de su carrera y el modo en que eso le ha permitido surgir y ayudar a su familia, señaló: “No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país”, le recordó. “La cultura no solo genera muchísimo trabajo, sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción“, reflexionó. “Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud. y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento“, expresó.

