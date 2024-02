La indignación en la “U” por suspensión del duelo ante Cobresal

ec1795c0c3

096b2ed965

Furiosos. Así quedaron en Universidad de Chile después de que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decidiera suspender, por falta de contingente policial, el partido de los azules ante Cobresal, el cual estaba programado para el domingo en el Estadio Nacional, por el arranque del Campeonato. Tras la determinación, el plantel, cuerpo técnico y dirigencia salieron a dar la cara. El presidente de Azul Azul, Michael Clark, el capitán del equipo, Marcelo Díaz, y la vicepresidenta de la concesionaria, Cecilia Pérez, hablaron sobre el tema. En ese sentido, Pérez se lanzó con todo contra Estadio Seguro, al expresar: “Hay incertidumbre (próximo partido ante Audax). Uno se hace la siguiente pregunta: ¿Se justifica hoy tener Estadio Seguro? Se supone que si está es para hacer las planificaciones de seguridad, para garantizar que el público esté seguro, hoy da la impresión que estamos frente a un programa vacío”. “Hay muchas cosas que se deciden sin justificación. Ante eso qué se puede planificar. Nos terminan castigando, eso es esto, un castigo para todos los que componen la U. Se tiran la pelota, no dan los fundamentos de los informes. Se dice que no hay contingente policial cuando fueron ellos mismos los que incorporaron más contingente el pasado martes. Qué viene ahora, el Festival de Viña, el año escolar, Semana Santa. Al final esto termina siendo una chacota. Esto es incompetencia, no inexperiencia”, añadió. Además, apuntó al Gobierno: “Esto no es falta de experiencia, es falta de competencia. Los tres estamentos que pertenecen al ministerio del Interior no son capaces de coordinarse, se tiran la pelota. Esto no es comparable con gobiernos serios”. En tanto, el presidente Michael Clark dijo: “La verdad es que cuesta expresar lo que se siente. Como ustedes saben el club viene trabajando este partido hace meses. Partió en septiembre del año pasado cuando comenzamos a planificar esta temporada. Hemos tenido múltiples reuniones. Con la Delegación Presidencial, Estadio Seguro, Carabineros, Metro, Municipalidad de Ñuñoa para acordar un plan que permita nuestra vuelta al Estadio Nacional”. “Partimos conversando con el IND, hasta el día de hoy teníamos aseguradas 15 fechas (en el Estadio Nacional). Es un plan que partió con el IND, luego tuvo que ver con que fuéramos capaces de hacer calzar los conciertos con nuestras fechas y la última etapa del plan tiene que ver con que tuviéramos un estadio lleno. Es un trabajo que se hizo con las autoridades involucradas, que buscaba tener un aforo de estadio lleno. Es un plan que se trabajó entre todos, y que se fue aprobando entre todos. Hasta antes del día partido de la Supercopa teníamos un acuerdo, era un plan que estaba diseñado para minimizar la participación de Carabineros, entendiendo que estamos viviendo una situación compleja en el país”, afirmó. “Hay una reunión el día martes de esta semana en la cual se nos piden algunas cosas complementarias y ciertos cambios al plan. Se nos pidió abrir Guillermo Mann, lo que para nosotros es un error. Se nos aumentaron de manera exponencial el uso de rejas, pasamos de 3,5 a 8 kilómetros de rejas, es una brutalidad. Y pasamos de 300 y pico de guardias a casi 500. Todo eso, que es una brutalidad, estuvimos de acuerdo en cumplirlo. Se autorizó al club un aforo de 32 mil personas, una baja importante, de 40 mil y tanto, pero estuvimos llanos a cumplirlo. Tiene un impacto gigantesco en la cantidad de gente que puede apoyar al club y en los costos que tiene organizar un partido. Pero para tener el respaldo de la gente estuvimos llanos a cumplirlo. Del martes pasamos al jueves. hubo una reunión donde básicamente se afinaron los detalles de los puntos abordados del día martes, no hubo ningún apuro. De esa reunión pasamos a los rumores que comenzaron a circular ayer y pasamos a los videos que aparecieron hoy, en los que se habla de que el partido estaría suspendido, porque vuelvo a decir, nadie se ha comunicado de manera oficial con nosotros”, añadió. Pero no se quedó ahí y disparó: “Nosotros como Universidad de Chile estamos sorprendidos, estamos muy molestos, creo que se le ha faltado el respeto a toda la hinchada azul, se le faltó el respeto a las 32 mil personas que compraron su ticket y que han hecho un tremendo esfuerzo para acompañar el equipo. Se le faltó el respeto a Cobresal, que es un equipo que tiene todo listo, el hotel, los pasajes de avión, etc. Se le ha faltado el respeto a las mismas autoridades, se ha tirado por la borda meses y meses de trabajo y las razones que se indicarían la verdad cuesta entenderlas. Se indicaría que no hay el contingente policial necesario para realizar este partido y la verdad es que contingente hubo hace menos de una semana atrás”.

Furiosos. Así quedaron en Universidad de Chile después de que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decidiera suspender, por falta de contingente policial, el partido de los azules ante Cobresal, el cual estaba programado para el domingo en el Estadio Nacional, por el arranque del Campeonato. Tras la determinación, el plantel, cuerpo técnico y dirigencia salieron a dar la cara. El presidente de Azul Azul, Michael Clark, el capitán del equipo, Marcelo Díaz, y la vicepresidenta de la concesionaria, Cecilia Pérez, hablaron sobre el tema. En ese sentido, Pérez se lanzó con todo contra Estadio Seguro, al expresar: “Hay incertidumbre (próximo partido ante Audax). Uno se hace la siguiente pregunta: ¿Se justifica hoy tener Estadio Seguro? Se supone que si está es para hacer las planificaciones de seguridad, para garantizar que el público esté seguro, hoy da la impresión que estamos frente a un programa vacío”. “Hay muchas cosas que se deciden sin justificación. Ante eso qué se puede planificar. Nos terminan castigando, eso es esto, un castigo para todos los que componen la U. Se tiran la pelota, no dan los fundamentos de los informes. Se dice que no hay contingente policial cuando fueron ellos mismos los que incorporaron más contingente el pasado martes. Qué viene ahora, el Festival de Viña, el año escolar, Semana Santa. Al final esto termina siendo una chacota. Esto es incompetencia, no inexperiencia”, añadió. Además, apuntó al Gobierno: “Esto no es falta de experiencia, es falta de competencia. Los tres estamentos que pertenecen al ministerio del Interior no son capaces de coordinarse, se tiran la pelota. Esto no es comparable con gobiernos serios”. En tanto, el presidente Michael Clark dijo: “La verdad es que cuesta expresar lo que se siente. Como ustedes saben el club viene trabajando este partido hace meses. Partió en septiembre del año pasado cuando comenzamos a planificar esta temporada. Hemos tenido múltiples reuniones. Con la Delegación Presidencial, Estadio Seguro, Carabineros, Metro, Municipalidad de Ñuñoa para acordar un plan que permita nuestra vuelta al Estadio Nacional”. “Partimos conversando con el IND, hasta el día de hoy teníamos aseguradas 15 fechas (en el Estadio Nacional). Es un plan que partió con el IND, luego tuvo que ver con que fuéramos capaces de hacer calzar los conciertos con nuestras fechas y la última etapa del plan tiene que ver con que tuviéramos un estadio lleno. Es un trabajo que se hizo con las autoridades involucradas, que buscaba tener un aforo de estadio lleno. Es un plan que se trabajó entre todos, y que se fue aprobando entre todos. Hasta antes del día partido de la Supercopa teníamos un acuerdo, era un plan que estaba diseñado para minimizar la participación de Carabineros, entendiendo que estamos viviendo una situación compleja en el país”, afirmó. “Hay una reunión el día martes de esta semana en la cual se nos piden algunas cosas complementarias y ciertos cambios al plan. Se nos pidió abrir Guillermo Mann, lo que para nosotros es un error. Se nos aumentaron de manera exponencial el uso de rejas, pasamos de 3,5 a 8 kilómetros de rejas, es una brutalidad. Y pasamos de 300 y pico de guardias a casi 500. Todo eso, que es una brutalidad, estuvimos de acuerdo en cumplirlo. Se autorizó al club un aforo de 32 mil personas, una baja importante, de 40 mil y tanto, pero estuvimos llanos a cumplirlo. Tiene un impacto gigantesco en la cantidad de gente que puede apoyar al club y en los costos que tiene organizar un partido. Pero para tener el respaldo de la gente estuvimos llanos a cumplirlo. Del martes pasamos al jueves. hubo una reunión donde básicamente se afinaron los detalles de los puntos abordados del día martes, no hubo ningún apuro. De esa reunión pasamos a los rumores que comenzaron a circular ayer y pasamos a los videos que aparecieron hoy, en los que se habla de que el partido estaría suspendido, porque vuelvo a decir, nadie se ha comunicado de manera oficial con nosotros”, añadió. Pero no se quedó ahí y disparó: “Nosotros como Universidad de Chile estamos sorprendidos, estamos muy molestos, creo que se le ha faltado el respeto a toda la hinchada azul, se le faltó el respeto a las 32 mil personas que compraron su ticket y que han hecho un tremendo esfuerzo para acompañar el equipo. Se le faltó el respeto a Cobresal, que es un equipo que tiene todo listo, el hotel, los pasajes de avión, etc. Se le ha faltado el respeto a las mismas autoridades, se ha tirado por la borda meses y meses de trabajo y las razones que se indicarían la verdad cuesta entenderlas. Se indicaría que no hay el contingente policial necesario para realizar este partido y la verdad es que contingente hubo hace menos de una semana atrás”.