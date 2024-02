e9a8936594

85daf9983b

Deportes La programación de la segunda fecha del Campeonato Nacional 2024 Todo arrancará el viernes con el partido entre Universidad Católica y Ñublense, a las 19:00 horas en Santa Laura, donde los cruzados harán su debut en el certamen. Diario UChile Martes 20 de febrero 2024 12:47 hrs.

Con el acuerdo entre la ANFP y el Gobierno para la implementación del Registro Nacional de Hinchas, la segunda fecha del Campeonato Nacional 2024, que estaba en duda por ese tema, se podrá desarrollar de manera normal este fin de semana. Todo arrancará el viernes con el partido entre Universidad Católica y Ñublense, a las 19:00 horas en Santa Laura, donde los cruzados harán su debut en el certamen tras ver suspendido su duelo de la primera jornada ante Unión La Calera por los incendios en la Región de Valparaíso. En tanto, para el sábado destaca el cotejo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, donde los azules también se estrenarán al no haber jugado el pasado domingo frente a Cobresal por falta de contingente policial. Por su lado, el domingo Colo Colo visitará a O’Higgins en el estadio El Teniente Rancagua, a las 18:00 horas, mientras que la fecha se cerrará ese día con el encuentro entre Cobresal y Unión Española a las 20:30 en El Salvador. Esta es la programación completa de la segunda fecha del Campeonato Nacional 2024: VIERNES 23 DE FEBRERO 19:00 horas, Universidad Católica vs. Ñublense, estadio Santa Laura.

21:30 horas, Coquimbo Unido vs. Deportes Copiapó, estadio Francisco Sánchez Rumoroso. SÁBADO 24 DE FEBRERO 18:00 horas, Universidad de Chile vs. Audax Italiano, Estadio Nacional.

18:00 horas, Palestino vs. Cobreloa, estadio Municipal La Cisterna. DOMINGO 25 DE FEBRERO 12:00 horas, Huachipato vs. Unión La Calera, estadio Huachipato.

12:00 horas, Deportes Iquique vs. Everton, estadio Tierra de Campeones.

18:00 horas, O’Higgins vs. Colo Colo, estadio El Teniente.

20:30 horas, Cobresal vs. Unión Española, estadio El Cobre. Fuente: ATON Chile.

Foto: Photosport.

