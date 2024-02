436b25e758

Educación Nacional Municipalidad de Renca entregará "Bono Pre-Kinder" de $100 mil para incentivar asistencia a clases Se trata de un beneficio de carácter universal destinado a todas las niñas y niños matriculados en establecimientos municipales o subvencionados de la comuna. La medida busca combatir la "emergencia de ausentismo escolar". Bárbara Paillal Miércoles 21 de febrero 2024 11:52 hrs.

De cara a la vuelta a clases, el alcalde de la Municipalidad de Renca, Claudio Castro, anunció la entrega del “Bono Pre-Kinder” que busca incentivar las matrículas y asistencia a clases de todos los menores en estapa pre-escolar que estudien en establecimientos de la comuna La iniciativa viene a combatir la “emergencia de ausentismo escolar“. El promedio de asistencia en Renca durante 2023 fue de 78% en etapa pre-escolar, muy por debajo del 85% que es requerido por el Ministerio de Educación para ser promovido de nivel e incluso del promedio nacional de asistencia (82,1%). Se trata de un beneficio municipal de carácter universal que alcanza los 100 mil pesos y que será entregado para todas los niños y niñas, matriculados en establecimientos municipales o subvencionados de Renca, que logren un 95% de asistencia entre el 11 de marzo y el 31 de mayo. El pago se realizará a principios del segundo semestre del 2024. “Para poder acceder a este bono se requiere ir 53 días, es el único requisito, no hay otro. No hay registro de social de hogares, no hay ningún tipo de competencia tampoco entre los niños y las niñas”, afirmó el edil de la comuna. Con esta medida, el alcalde Castro dijo esperar “dar una señal muy potente que nos permita tener dos resultados: uno es que aumente la matrícula, que más niños y niñas estudian en preescolar, y que quienes se matriculen vayan a clases, ojalá más del 95%, y podamos revertir en algo esta situación tremenda de inasistencia que causa un impacto también muy negativo en el desarrollo de esos niños y niñas”. Cabe destacar que los expertos además señalan que el mínimo requerido para que se logren los objetivos académicos y de desarrollo es del 90 por ciento. Al respecto, Marcela Marzolo, Directora Ejecutiva Fundacion Oportunidad, señaló que los niveles de pre-kinder y kinder son etapas fértiles en términos de desarrollo neuronal. “Por lo tanto, el asistir a educación parvularia regularmente, no solamente estar matriculados, es muy beneficioso para su desarrollo y aprendizaje integral y hay investigaciones que dicen que cuando los niños faltan más del 10% de los días -en estos niveles- tienen después un impacto negativo en sus aprendizajes en primero y quinto básico en lenguaje y matemática, también desde el punto de vista socioemocional”, señaló. Por último, aseguró que “el comportamiento de asistencia de los niños en pre-kinder y en kinder también predice cómo va a ser el comportamiento de asistencia en los niveles de básica, entonces intervenir hoy día, ahora para que esa asistencia sea regular, es muy relevante“. Imagen de Portada:

