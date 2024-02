10fe11094a

Derechos Humanos Justicia Nacional “Es un pedacito de justicia”: familia de Jorge Müller valora ratificación de condena contra ex agentes de la DINA El sobrino del cineasta destacó la resolución de la Corte Suprema por el secuestro ocurrido el 29 de noviembre de 1974 y que también tiene entre sus víctimas a la actriz Carmen Bueno. "No hay nada que pueda reparar el daño a nuestras familias", dijo. Natalia Palma Viernes 23 de febrero 2024 18:20 hrs.

Este viernes el Poder Judicial informó la ratificación de la Corte Suprema de la condena contra los ex agentes de la DINA César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko de 20 años de presidio en calidad de autores por el delito de secuestro calificado de la pareja de cineastas Carmen Cecilia Bueno Cifuentes y Jorge Hernán Müller Silva, cometido el 29 de noviembre de 1974 y de quienes aún se desconoce su paradero. El fallo unánime de la Segunda Sala del máximo tribunal –integrado por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, María Teresa Letelier y la abogada Pía Tavolari- confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que buscaba ser impugnada por la defensa, y condenó al Fisco el pago de 50 millones de pesos por concepto de daño moral a la hermana demandante de Carmen Bueno. El abogado de derechos humanos que integra el Estudio Jurídico Caucoto Abogados –organismo que lleva la causa- Francisco Jara Bustos, valoró la resolución, considerando la gravedad de lo ocurrido, enmarcado en la denominada “Operación Colombo”, aunque fue crítico de las razones que llevaron a la demora de estos casos emblemáticos durante el período de la dictadura. En ese sentido, planteó que “el gran problema que hubo a mi juicio es que en los 90 prácticamente nada se investigó, salvo algunos casos y siempre empujado por las familias de las víctimas y solamente gracias a la detención del general Pinochet es que el Estado chileno se ve obligado a investigar los hechos a nivel doméstico”. “Eso logró reactivar muchas causas: Operación Cóndor, Villa Baviera, Operación Colombo, pero buena parte de las querellas y de las investigaciones por desaparecidos y ejecutados se inician prácticamente entre los años 2009 a 2011. Entonces, muchos de los juicios, cuyos resultados vemos hoy, se iniciaron hace prácticamente una década”, dijo el también académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Por lo mismo, consideró que “a lo mejor, por un lado, una década no es tanto para investigaciones complejas, pero, por otro, el gran problema fueron 20, 30 años de democracia en que no se investigó seriamente. No es solamente un problema de la judicatura, aquí hay otros poderes del Estado que tienen grandes omisiones”. Desde las artes, el cineasta y director del documental “El Diario de Agustín”, Felipe Agüero, junto con relevar las figuras de Carmen Bueno y Jorge Müller en el mundo del cine, hizo hincapié en continuar con los esfuerzos de búsqueda hasta encontrar sus cuerpos. En particular, Agüero recordó la participación protagónica de Carmen Bueno en la película “Esperando a Godoy” del cineasta Cristián Sánchez, que se grabó en 1973, pero que recién pudo ser estrenada el pasado 30 de noviembre tras ser restaurada por la Cineteca Nacional. “Me parece excelente que ocurra una sentencia así ratificada por la Corte Suprema. La única duda que tengo es que por qué son solo 20 años y, por otro lado, por supuesto que también queda la cuestión pendiente de ¿Dónde están los cuerpos de Jorge Müller y Carmen Bueno?”, expresó. Por su parte, el vocero de las víctimas y sobrino de Jorge Müller, Carlos Arriagada Müller, mencionó que esta ratificación abre un “espacio de reivindicación” respecto de los hechos ocurridos en el régimen militar. “Esto es un pedacito de justicia que viene de alguna forma a valorar el que efectivamente esto pasó. Como familia vivimos esa discriminación que tuvo efectos secundarios atroces que vivimos dentro de propia familia extensa, en la que hubo negación que esto hubiera ocurrido, que hubo silencio de parte de tanta gente. Entonces, obviamente esto es un espacio que nos permite abrir una reivindicación, en el sentido de que se reconozca”, señaló. Sin embargo, remarcó que “el punto es lo que puede hacer la justicia que te repare algo. Diría que en eso no hay dinero, no hay sentencia, no hay nada que pueda reparar el daño que se hizo a nuestra familia”. Cabe señalar que cada 29 de noviembre se conmemora el Día del Cine Chileno, en memoria de Carmen Bueno y Jorge Müller.

