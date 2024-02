10fe11094a

bfcc7bdfc5

Energía Entrevista Nacional Hernán Calderón (Conadecus) sobre demanda a Lipigas, Abastible y Gasco: “En este caso hubo un daño a los consumidores” El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores lamentó que la demanda contra las empresas de gas sea llevada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y no por el juzgado civil. "Esperamos que pueda haber una indemnización", dijo. Fernando Sepúlveda Viernes 23 de febrero 2024 18:19 hrs.

Compartir en

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó un recurso de casación en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual determinó que la disputa con las empresas Gasco, Abastible y Lipigas sobre un aprovechamiento económico masivo debe dirimirse ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y no ante el juzgado civil. Las empresas de gas se adjudicaron una primera victoria el 1 de febrero, cuando la Octava Sala de la Corte de Apelaciones revocó el fallo inicial al argumentar que “la justicia civil no es competente” para conocer la demanda colectiva, la cual fue presentada por Conadecus el 11 de noviembre de 2021 ante el 28º Juzgado Civil de Santiago en representación de los 7 millones de usuarios y familias consumidores de gas licuado. Según la organización privada, desde 2014 y hasta la fecha, las empresas han efectuado un aprovechamiento económico masivo y billonario, usufructuado de la baja sostenida en los costos del gas, ocultando dicha información a los consumidores. Por el contrario, han llevado adelante una práctica sistemática de alza de sus precios de venta al público, efectuando cobros indebidos de aproximadamente USD $181 millones anuales. Es importante señalar que este caso surge a propósito de un informe elaborado por la Fiscalía Nacional Económica, en el que recomienda una serie de ajustes al sector para generar ahorros a los consumidores. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, criticó la medida adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago, señalando que “hay un daño que se produjo a los consumidores”. “No estamos alegando una infracción de libre competencia, sino que estamos diciendo que hay un daño hacia los consumidores porque la industria no traspasó las rebajas que ocurrieron en el mercado del gas a nivel internacional, esas rebajas debieron ser traspasadas a los consumidores y no ocurrió. Hablamos de un problema netamente indemnizatorio”, explicó. En esa misma línea, Calderón señaló que en la demanda interpuesta por Conadecus no se abordaron las infracciones sobre la libre competencia, sino que se apuntó “simplemente al daño a los consumidores”. “En consecuencia, cuando hay daños a los consumidores por parte de los proveedores los tiene que ver la justicia civil”, subrayó. Respecto a una posible compensación por parte de las empresas de gas, el dirigente recalcó que “el gas licuado es el producto más consumido en Chile“. “Se estima que hay más de 20 millones de cilindros -un promedio de tres por casa-, en caso del gas natural son menos consumidores. Aún así, hay muchos mecanismos con los que se podría compensar: una rebaja en el cilindro, una compensación directa, tratar de ayudar a los más vulnerables. Es importante buscar fórmulas, para que si hubiera una compensación se pueda hacer y tenga el mayor alcance posible”, expuso. Por otro lado, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios evitó referirse a una posible colusión en el precio del gas, pero señaló que “el verdadero problema es el mercado oligopólico”. “Lo que falta es abrir el mercado, para que la distribución no tengan la injerencia que tienen hoy. Nosotros tenemos un problema en Chile, todos nuestros mercados son oligopólicos, pero ese es un problema país, por eso hay que revisar y regular la concentración de mercado. La colusión también puede existir -sin ánimos de acusar- pero es más fácil cuando hay tres oferentes en un mercado”, explayó. En cuanto a la posición de Conadecus sobre cuál debiese ser el fallo de la justicia, Calderon comentó que esperan que la “Corte Suprema tome en cuenta y acoja el recurso de casación”. “Ojalá podamos avanzar, en este caso donde hubo un daño a los consumidores, esperamos que pueda haber una compensación e indemnización, o se puedan restituir todos los montos que fueron cobrados en exceso por estas empresas”, dijo.

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó un recurso de casación en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual determinó que la disputa con las empresas Gasco, Abastible y Lipigas sobre un aprovechamiento económico masivo debe dirimirse ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y no ante el juzgado civil. Las empresas de gas se adjudicaron una primera victoria el 1 de febrero, cuando la Octava Sala de la Corte de Apelaciones revocó el fallo inicial al argumentar que “la justicia civil no es competente” para conocer la demanda colectiva, la cual fue presentada por Conadecus el 11 de noviembre de 2021 ante el 28º Juzgado Civil de Santiago en representación de los 7 millones de usuarios y familias consumidores de gas licuado. Según la organización privada, desde 2014 y hasta la fecha, las empresas han efectuado un aprovechamiento económico masivo y billonario, usufructuado de la baja sostenida en los costos del gas, ocultando dicha información a los consumidores. Por el contrario, han llevado adelante una práctica sistemática de alza de sus precios de venta al público, efectuando cobros indebidos de aproximadamente USD $181 millones anuales. Es importante señalar que este caso surge a propósito de un informe elaborado por la Fiscalía Nacional Económica, en el que recomienda una serie de ajustes al sector para generar ahorros a los consumidores. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, criticó la medida adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago, señalando que “hay un daño que se produjo a los consumidores”. “No estamos alegando una infracción de libre competencia, sino que estamos diciendo que hay un daño hacia los consumidores porque la industria no traspasó las rebajas que ocurrieron en el mercado del gas a nivel internacional, esas rebajas debieron ser traspasadas a los consumidores y no ocurrió. Hablamos de un problema netamente indemnizatorio”, explicó. En esa misma línea, Calderón señaló que en la demanda interpuesta por Conadecus no se abordaron las infracciones sobre la libre competencia, sino que se apuntó “simplemente al daño a los consumidores”. “En consecuencia, cuando hay daños a los consumidores por parte de los proveedores los tiene que ver la justicia civil”, subrayó. Respecto a una posible compensación por parte de las empresas de gas, el dirigente recalcó que “el gas licuado es el producto más consumido en Chile“. “Se estima que hay más de 20 millones de cilindros -un promedio de tres por casa-, en caso del gas natural son menos consumidores. Aún así, hay muchos mecanismos con los que se podría compensar: una rebaja en el cilindro, una compensación directa, tratar de ayudar a los más vulnerables. Es importante buscar fórmulas, para que si hubiera una compensación se pueda hacer y tenga el mayor alcance posible”, expuso. Por otro lado, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios evitó referirse a una posible colusión en el precio del gas, pero señaló que “el verdadero problema es el mercado oligopólico”. “Lo que falta es abrir el mercado, para que la distribución no tengan la injerencia que tienen hoy. Nosotros tenemos un problema en Chile, todos nuestros mercados son oligopólicos, pero ese es un problema país, por eso hay que revisar y regular la concentración de mercado. La colusión también puede existir -sin ánimos de acusar- pero es más fácil cuando hay tres oferentes en un mercado”, explayó. En cuanto a la posición de Conadecus sobre cuál debiese ser el fallo de la justicia, Calderon comentó que esperan que la “Corte Suprema tome en cuenta y acoja el recurso de casación”. “Ojalá podamos avanzar, en este caso donde hubo un daño a los consumidores, esperamos que pueda haber una compensación e indemnización, o se puedan restituir todos los montos que fueron cobrados en exceso por estas empresas”, dijo.