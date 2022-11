c926ed43e6

Economía Energía Entrevista Nacional Política Economista Eduardo Saavedra por mercado del gas: “La regulación blanda no es suficiente” El especialista integra desde esta semana la comisión convocada por el Gobierno para regular el sector. “Es imposible no tener Estado donde hay una regulación por definición. Alguien tiene que hacerse cargo a nombre de los consumidores”, apuntó. Raúl Martínez Domingo 13 de noviembre 2022 9:02 hrs.

En medio de la tramitación del proyecto de ley para regular el mercado del gas, las autoridades de Gobierno y el Parlamento coincidieron en la necesidad de avanzar en los problemas más de fondo que tiene este mercado que terminó en el reconocimiento de la tendencia a funcionar como un cártel en la fijación de los precios. El hecho generó amplia repercusión en la opinión pública, provocando incluso que la Fiscalía Nacional Económica recomendara prohibir a los principales distribuidores, Gasco, Lipigas y Abastible, a que participaran en la distribución del gas licuado a los consumidores. Además, proponía cambios regulatorios al negocio del gas natural para avanzar en una disminución del precio a los consumidores. Para llegar a ese objetivo, durante la semana el Gobierno convocó a un grupo de expertos que entregará propuestas para ordenar este mercado y mejorar aspectos como la competencia, pero especialmente las tarifas a la gente. Entre los designados para esta instancia se contó al doctor en economía y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Saavedra, experto en materias de libre competencia. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico establece que se requiere mayor regulación del mercado. “Se requiere una regulación más a la antigua, de tarifas, de definir los estándares de calidad y consecuentemente las tarifas que se espera que paguen los consumidores”, sostiene. Las dos miradas y la necesidad de fortalecer el rol del Estado Eduardo Saavedra es reconocido por su trayectoria sobre el mercado del gas. “Hace 20 años hicimos un trabajo de los primeros que se hicieron en Chile sobre el tema. Y hace poco tiempo, en 2020-2021, apoyé a la Fiscalía Nacional Económica en el informe que estudió los mercados de gas, entre los que estuvo el gas natural que generó mucho revuelo y llevó a un proyecto de ley”, explica. Por eso su participación en la instancia organizada por los ministerios de Economía y Energía y que integra junto a otros cuatro especialistas como el ex ministro de Transportes Andrés Gómez-Lobo, es vista de manera positiva por los especialistas. Saavedra recuerda que luego de que se conoció la información sobre el acuerdo entre las empresas del gas, “la FNE hizo sus cálculos, las empresas hicieron sus descargos, tienen sus propios cálculos. Y en mi opinión lo que quedó demostrado es que el sector necesitaba más regulación”. El punto es, ¿cuánto más regulación? “La fiscalía tiene una mirada quizás de lo que uno podría pensar como regulación blanda, esto es la empresa puede hacer lo que quiera en tanto no sobrepase un cierto nivel de rentabilidad. Esos son los que se llaman chequeos de rentabilidad. Por otro lado, algunos economistas, entre los cuales me cuento, pensamos que la regulación blanda no es suficiente”, apunta el especialista. En ese sentido, el ex presidente de la Sociedad de Economía de Chile, explica que por ahora “lo único que sabemos es que si esto está regulado, los precios deberían parecerse más a costo. ¿Cuánto más, cuánto menos? Eso sería adelantar resultados y eso sería muy poco serio. No sabemos cómo va a ir, pero lo que sí sabemos es que esto debería ser regulado”. Además, precisa que por otro carril distinto debe ir la reparación al daño causado a los consumidores, mientras que el objetivo de esta comisión es mirar el futuro del sector. “Esto tiene que ver con el futuro. Y en el futuro ya veremos de acuerdo a cuáles son los típicos objetivos de la ley, cómo podrían evolucionar los precios”, indica. Por eso considera que esta convocatoria es “un buen intento del Gobierno en acuerdo con el Senado de hacer un estudio, una mirada larga a lo que es el proceso regulatorio y fijación de eventuales tarifas y cómo hacer una regulación en lo que es el gas por redes o gas natural”. “Aquí no se trata de quitarles recursos a las empresas” El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado señala que uno de los elementos centrales que se prevé que serán abordados por la comisión es la necesidad de imprimir mayor capacidad a las entidades del Estado para la fiscalización de las empresas, incluso pensando en la posibilidad de crear un nuevo actor. “Es imposible no tener Estado donde hay una regulación por definición. Alguien tiene que hacerse cargo a nombre de los consumidores, imponer límites a la actividad privada. Hoy día hay regulación y hay Estado en el sentido de que es la Comisión Nacional de Energía el ente público que hace el chequeo de rentabilidad y si las empresas se pasan de esa rentabilidad, entonces hay una exigencia que está establecida en la ley”, subraya. Por otra parte, retrata a este como un mercado acotado, donde no se puede esperar más participantes precisamente por su estructura, la demanda y la capacidad de inversión que requiere. “Nadie puede pensar que la industria de gas por redes va a funcionar como un mercado spot como puede ser la venta de verduras en la feria libre. Es imposible. Y por lo tanto siempre van a haber muy pocas empresas. Rara vez cuando hay más de una se superponen las redes, porque no caben más empresas, económicamente no es posible tener más de una empresa. Y ahí es donde uno se hace la pregunta: ¿Debe ser regulado o no? Y la respuesta es acaso no íbamos a poner una regulación, la pregunta es qué tipo de regulación. Pero Estado va a haber sí o sí. Si a alguien no le queda claro, está equivocado”, sostuvo. Sobre las perspectivas que se abren, Saavedra puntualiza que “todo tiende a pensar que va a ser con las empresas, actores privados que han hecho las inversiones hoy, pero con tarifas que les paguen los costos operacionales y los costos de inversión. Aquí no se trata de quitarles recursos a las empresas que pusieron y apostaron por fuertes inversiones para el desarrollo del sector”. El especialista de la UAH advierte eso sí que el trabajo que van a realizar no necesariamente se puede traducir en una disminución de los precios, pero sí que sea más justo. “Yo no puedo asegurar que esto se va a traducir en precios más bajos si hay requerimientos ambientales, si hay razones que pueden hacer que el verdadero costo esté por encima del que hoy día pagamos. Puede ser que el precio internacional de los energéticos crezca y eso lleva a que no se pueda cobrar lo que se cobra hoy día. Hay montones de razones para no aseverar hoy que se va a pagar menos. Lo único que yo puedo aseverar es que los precios debieran ser más justos, en donde la palabra justo, no tengo una definición exacta, pero es donde los precios se parecen más a los costos del servicio y que no incluye renta excesiva para la empresa”, concluyó.

