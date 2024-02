0c96872a86

Cultura “Estoy sorprendido”: Pedro Pascal se impone a Kieran Culkin en los premios SAG El actor de Succession había ganado sus nominaciones en los Emmy y los Globo de Oro; sin embargo, este sábado, Pascal dio el batacazo por su papel en The Last of Us. Diario Uchile Domingo 25 de febrero 2024 11:00 hrs.

Este sábado, el actor chileno Pedro Pascal se alzó con el premio del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG), en la categoría de Mejor Actor, esto por su papel en The Last of Us. Al recibirlo, Pascal dijo sentirse sorprendido puesto que en sus dos nominaciones anteriores, los Emmy y los Globo de Oro, fue Kieran Culkin (Succession) quien se alzó con dichos premios. “Esto está mal, por varias razones. Estoy un poco ebrio. Pensé que podía emborracharme”, dijo el actor abordado por la emoción de recibir este reconocimiento. Cabe resaltar que, en 2015, el recordado “mandaloriano” ya había sido nominado a los SAG en la categoría Mejor actor de reparto en un drama, esto por su papel como Oberyn Martell en Game of Thrones.

