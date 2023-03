1adc3046ba

Cultura Internacional Pedro Pascal se lució en su presentación en los Oscars 2023 El actor chileno-estadounidense destacó en la alfombra roja con un look de cuello alto y sin corbata, acompañado por su hermana Javiera Balmaceda. Diario UChile Lunes 13 de marzo 2023 8:33 hrs.

Catalogado como “el hombre del momento”, el actor de origen chileno, Pedro Pascal, sorprendió en su paso por la alfombra roja de los Óscars, el que hizo acompañado por su hermana Javiera Balmaceda y con un look elegante de camisa de cuello alto, blanca y traje negro. En la instancia, al protagonista de “The Last of Us” –serie que estrenó su último capítulo de la primera temporada justo el mismo día- se lo vio posando junto a la actriz mexicana, Salma Hayek. Además, vivió un divertido momento cuando conversó con TNT, canal oficial del evento más importante del mundo del cine. Esto, porque uno de los presentadores le preguntó si “en algún momento imaginaste que ibas a ser el héroe de los niños, o un objetivo de deseo ¿Qué se hace?” A lo que el intérprete respondió “Nada, jajá. Disfrutarlo, nunca me lo imaginé. Era siempre una fantasía mía ser el objeto de deseo, me miraba y hacía poses a los siete años”. Pedro Pascal debutó como presentador en la premiación acompañado por la actriz Elizabeth Olsen. Ambos intérpretes dieron a conocer los ganadores de las categorías de Mejor Cortometraje Documental, que fue para “The Elephant Whisperers”, y Mejor Corto Animado, recibido por “The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse”. Mamá y papá #Oscars pic.twitter.com/c4NLw7oWXt — TNT™ América Latina (@TNTLA) March 13, 2023 Conoce a los ganadores de los Óscars Mejor película: Everything Everywhere All At Once

Catalogado como “el hombre del momento”, el actor de origen chileno, Pedro Pascal, sorprendió en su paso por la alfombra roja de los Óscars, el que hizo acompañado por su hermana Javiera Balmaceda y con un look elegante de camisa de cuello alto, blanca y traje negro. En la instancia, al protagonista de “The Last of Us” –serie que estrenó su último capítulo de la primera temporada justo el mismo día- se lo vio posando junto a la actriz mexicana, Salma Hayek. Además, vivió un divertido momento cuando conversó con TNT, canal oficial del evento más importante del mundo del cine. Esto, porque uno de los presentadores le preguntó si “en algún momento imaginaste que ibas a ser el héroe de los niños, o un objetivo de deseo ¿Qué se hace?” A lo que el intérprete respondió “Nada, jajá. Disfrutarlo, nunca me lo imaginé. Era siempre una fantasía mía ser el objeto de deseo, me miraba y hacía poses a los siete años”. Pedro Pascal debutó como presentador en la premiación acompañado por la actriz Elizabeth Olsen. Ambos intérpretes dieron a conocer los ganadores de las categorías de Mejor Cortometraje Documental, que fue para “The Elephant Whisperers”, y Mejor Corto Animado, recibido por “The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse”. Mamá y papá #Oscars pic.twitter.com/c4NLw7oWXt — TNT™ América Latina (@TNTLA) March 13, 2023 Conoce a los ganadores de los Óscars Mejor película: Everything Everywhere All At Once

