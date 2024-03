121a67cd62

0361515ea0

Género Política Ministra Orellana: “Hay decisiones del Ejecutivo que la militancia no va a compartir” De cara al nuevo año legislativo y de la conmemoración del 8M, la titular de la Mujer sinceró que el aborto libre no es uno de los focos del Gobierno para el 2024. "Nuestras prioridades son la ley integral de violencia y la sociedad conyugal", dijo. Diario UChile Sábado 2 de marzo 2024 15:07 hrs.

Compartir en

Ad portas del comienzo de un nuevo año legislativo y de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó los desafíos en términos políticos que ha tenido que enfrentan el Ejecutivo. La secretaria de Estado sostuvo que el Gobierno tiene “mucho de qué sentirse orgulloso y, por supuesto, hay un montón para mejorar”. En conversación con La Tercera, la ministra Orellana, manifestó que la administración del Presidente Gabriel Boric ha recibido “mucha crítica respecto al despliegue regional y respecto a la capacidad de poder hablar en términos simples y pedagógicos a la mayoría, sin tratarla de una forma paternalista”. La titular de la Mujer se refirió a las declaraciones del diputado Gonzalo Winter (CS), quien dijo esta semana que es un error no pelear ideológicamente las batallas del sector. Orellana señaló que desde el momento en que Boric ganó la presidencia desde el Frente Amplio son consientes de la minoría de su sector en Congreso Nacional- “Me parece que efectivamente somos un gobierno con una minoría legislativa que cuenta con mayorías sociales en determinados aspectos, pero no en todos. Y que, por lo tanto, yo a esta altura más que diagnósticos, esperaría entendiendo la diferencia que hay de roles entre el Ejecutivo, los partidos, los parlamentarios, que lo que hubiera son estrategias de articular a quienes están a favor. Hay que salir de nuestro lugar cómodo y buscar más alianzas que permitan concretar los cambios”, destacó la periodista. En relación a las negociaciones que han tenido que llevar con la oposición durante la administración, y que no siempre tienen un resultado ideal para el Ejecutivo, Orellana valoró la importancia de que el Gobierno haya “marcado sus puntos”. En ese sentido, la autoridad puso como ejemplo la manera en han cedido sus posturas sobre la reforma previsional: “La ministra Jara ha sido muy clara, y cada vez que se ha desplegado hemos notado el efecto en el debate público en señalar que el Gobierno estaba por un 6% de cotización para un seguro social y, sin embargo, hoy día estamos debatiendo otra composición que no es un 6%, que es mucho menor, la mitad. Nunca hemos dejado de señalar cuál es nuestro objetivo, pero tampoco hemos dejado de señalar que hay debates que no se pueden seguir postergando. Y uno de eso es el de pensiones. En ese sentido, tenemos que llegar a acuerdos”. Las últimas semanas, y así también los ha sido en distintos momentos de la actual administración, dirigentes y militantes de partidos políticos de la coalición de Gobierno han expresado sus reparos frente a decisiones o declaraciones del Ejecutivo. Para Orellana, “hay decisiones colectivas de mi partido (Convergencia Social), en su rol distinto de ser Ejecutivo, que yo no voy a compartir. Y hay decisiones del Ejecutivo que la militancia no va a compartir, y creo que eso es parte del ejercicio de ser gobierno. No me lo tomo como un problema personal”. “Una vez finalizado el gobierno, va a ser indudable que este Gobierno estabilizó el país, tanto en términos económicos, como sociales, como también políticos. Y que al tener una opción preferente por los acuerdos, no solamente estamos pensando en nuestras reformas, sino en la crisis de legitimidad de la política y cómo podemos abordarla. Espero que pueda primar el ánimo de acuerdo para que sea un gran legado que podamos compartir todos -no solamente el gobierno, sino la política demostrando que es capaz de ponerse de acuerdo en temas que son urgentes- sea la reforma de pensiones”, declaró la ministra de la Mujer. Ad portas al 8M A poco días de una nueva conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la titular de la Mujer y Equidad de Género dijo que desde La Moneda están preparando un acto ciudadano para ese día, y para esa fecha su foco está en la violencia contra las mujeres. Por lo mismo, la ministra Orellana adelantó que la prioridad del Gobierno para este 2024 en materia de género tiene que ver con impulsar “la ley integral de violencia, la sociedad conyugal y, por supuesto, el trabajo junto a la ministra Toro (Desarrollo Social y Familia) en Chile Cuida”. De esa manera, la titular de la cartera reconoció que, a pesar de ser defensora del aborto libre, no está dentro de las prioridades del Ejecutivo para este año.

Ad portas del comienzo de un nuevo año legislativo y de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó los desafíos en términos políticos que ha tenido que enfrentan el Ejecutivo. La secretaria de Estado sostuvo que el Gobierno tiene “mucho de qué sentirse orgulloso y, por supuesto, hay un montón para mejorar”. En conversación con La Tercera, la ministra Orellana, manifestó que la administración del Presidente Gabriel Boric ha recibido “mucha crítica respecto al despliegue regional y respecto a la capacidad de poder hablar en términos simples y pedagógicos a la mayoría, sin tratarla de una forma paternalista”. La titular de la Mujer se refirió a las declaraciones del diputado Gonzalo Winter (CS), quien dijo esta semana que es un error no pelear ideológicamente las batallas del sector. Orellana señaló que desde el momento en que Boric ganó la presidencia desde el Frente Amplio son consientes de la minoría de su sector en Congreso Nacional- “Me parece que efectivamente somos un gobierno con una minoría legislativa que cuenta con mayorías sociales en determinados aspectos, pero no en todos. Y que, por lo tanto, yo a esta altura más que diagnósticos, esperaría entendiendo la diferencia que hay de roles entre el Ejecutivo, los partidos, los parlamentarios, que lo que hubiera son estrategias de articular a quienes están a favor. Hay que salir de nuestro lugar cómodo y buscar más alianzas que permitan concretar los cambios”, destacó la periodista. En relación a las negociaciones que han tenido que llevar con la oposición durante la administración, y que no siempre tienen un resultado ideal para el Ejecutivo, Orellana valoró la importancia de que el Gobierno haya “marcado sus puntos”. En ese sentido, la autoridad puso como ejemplo la manera en han cedido sus posturas sobre la reforma previsional: “La ministra Jara ha sido muy clara, y cada vez que se ha desplegado hemos notado el efecto en el debate público en señalar que el Gobierno estaba por un 6% de cotización para un seguro social y, sin embargo, hoy día estamos debatiendo otra composición que no es un 6%, que es mucho menor, la mitad. Nunca hemos dejado de señalar cuál es nuestro objetivo, pero tampoco hemos dejado de señalar que hay debates que no se pueden seguir postergando. Y uno de eso es el de pensiones. En ese sentido, tenemos que llegar a acuerdos”. Las últimas semanas, y así también los ha sido en distintos momentos de la actual administración, dirigentes y militantes de partidos políticos de la coalición de Gobierno han expresado sus reparos frente a decisiones o declaraciones del Ejecutivo. Para Orellana, “hay decisiones colectivas de mi partido (Convergencia Social), en su rol distinto de ser Ejecutivo, que yo no voy a compartir. Y hay decisiones del Ejecutivo que la militancia no va a compartir, y creo que eso es parte del ejercicio de ser gobierno. No me lo tomo como un problema personal”. “Una vez finalizado el gobierno, va a ser indudable que este Gobierno estabilizó el país, tanto en términos económicos, como sociales, como también políticos. Y que al tener una opción preferente por los acuerdos, no solamente estamos pensando en nuestras reformas, sino en la crisis de legitimidad de la política y cómo podemos abordarla. Espero que pueda primar el ánimo de acuerdo para que sea un gran legado que podamos compartir todos -no solamente el gobierno, sino la política demostrando que es capaz de ponerse de acuerdo en temas que son urgentes- sea la reforma de pensiones”, declaró la ministra de la Mujer. Ad portas al 8M A poco días de una nueva conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la titular de la Mujer y Equidad de Género dijo que desde La Moneda están preparando un acto ciudadano para ese día, y para esa fecha su foco está en la violencia contra las mujeres. Por lo mismo, la ministra Orellana adelantó que la prioridad del Gobierno para este 2024 en materia de género tiene que ver con impulsar “la ley integral de violencia, la sociedad conyugal y, por supuesto, el trabajo junto a la ministra Toro (Desarrollo Social y Familia) en Chile Cuida”. De esa manera, la titular de la cartera reconoció que, a pesar de ser defensora del aborto libre, no está dentro de las prioridades del Ejecutivo para este año.