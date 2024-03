f696dec9f2

Nacional "Para que vuelva la normalidad": Presidente Boric encabeza entrega de útiles escolares a alumnos de Viña del Mar afectados por incendios El Mandatario además informó de otro tipo de ayudas para todos los estudiantes de los diversos niveles educacionales. La alcaldesa Macarena Ripamonti valoró el apoyo pero lamentó que la zona aún no está en condiciones para un correcto funcionamiento. Camilo Vega Martinez Lunes 4 de marzo 2024 15:50 hrs.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se trasladó hasta la Quinta Región para dar inicio al año escolar en una actividad en la escuela Ministro Zenteno de Viña del Mar. En la instancia, el Mandatario, junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la directora Nacional de Junaeb, Camila Rubio, realizaron una entrega de útiles escolares a estudiantes tanto de educación básica como de educación media de la zona afectada por los incendios forestales. Según anunciaron las autoridades nacionales, esta medida beneficiará a cerca de 4.000 estudiantes que fueron identificados a través del catastro realizado mediante la ficha FIBE. Esto será además adicional a la entrega regular de implementos que realizará el Programa de Útiles Escolares de la JUNAEB. En su discurso, el Presidente Gabriel Boric enfatizó en la relevancia de asegurar un correcto inicio de clases para las zonas afectadas por los incendios y que los estudiantes cuenten con todo lo necesario para ello. “El habilitar los establecimientos educacionales para dar inicio al año escolar es fundamental para que vuelva la normalidad, para que los niños y niñas puedan tener contención, y sobre todo, para que no pierdan su trayectoria educativa, que es donde tiene que estar el centro de nuestros esfuerzos para mejorar Chile”, expresó el Mandatario. Además de esta entrega de útiles escolares, el Presidente Boric informó que desde la semana pasada se está entregando un apoyo económico también para los afectados. Este consiste en un bono destinado a la reposición o compra de uniformes escolares y beneficiará a más de 3 mil estudiantes. “Quiero que todos los niños y niñas inicien el año en condiciones adecuadas”, reforzó. También se realizará una reposición gratuita de la Tarjeta Nacional Estudiantil y las Oficinas Locales de la Niñez de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar estarán entregando atención psicosocial a niños, niñas y adolescentes. En el caso de la educación superior, el presidente Boric también anunció ayudas para los estudiantes, en específico, informó que la Beca de Alimentación llegará a todos, independiente si estaban o no inscritos anteriormente. Reconstrucción lenta en la zona En la instancia, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, agradeció el apoyo de parte del Estado hacia los afectados pero reconoció que muchos estudiantes aún no están en condiciones de iniciar sus clases, ya sea por falta aún de una vivienda transitoria o por falta de duchas, por ejemplo. “Estas mochilas y estos útiles escolares van a llegar, en la mayoría de los casos, a guardarse dentro de una carpa porque todavía no podemos llegar con las viviendas de emergencia necesarias. No sé si van a poder asistir a clases por más que comencemos este miércoles, porque no hay duchas ni baños para poder higienizarse lo suficiente, no hay transporte, no hay capacidad de alimentación suficientes porque a pesar, y agradezco de que todos estemos haciendo todo cuanto podemos, dedicando más de 18 horas de trabajo, nos falta demasiado”, lamentó la jefa comunal. Frente a estas palabras de la alcaldesa Ripamonti, el Presidente Gabriel Boric aseguró que durante esta jornada se reunirá con diversas autoridades para entregar las condiciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes puedan ir a sus clases con normalidad. Además, el jefe de Estado va a constatar el avance de la reconstrucción en la zona para determinar qué es lo que falta actualmente. Foto: Aton

