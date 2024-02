f0374795a9

Educación SLEP Atacama: ministro de Educación garantiza que están las condiciones para el inicio de clases Pese al retraso reconocido por Nicolás Cataldo, la autoridad indicó que la mayoría de los colegios comenzarán su año escolar el 5 de marzo. Además, el Mineduc y el Gobierno Regional firmaron un acuerdo de inversión por más de $300 mil millones. Camilo Vega Martinez Jueves 29 de febrero 2024 19:23 hrs.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo viajó a la Región de Atacama con el objetivo de garantizar el correcto inicio de clases en la zona. Cabe recordar que son 43 los recintos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en la región que debieron someterse a reparaciones, tras una larga paralización de profesores a fines del año pasado. Estas escuelas debían repararse entre diciembre y febrero, luego del acuerdo alcanzado entre el gremio de profesores y el Mineduc. No obstante, muchas de ellas han presentado retrasos que ponen en riesgo el inicio de clases programado para este 5 marzo. En el compromiso sellado en noviembre del 2023, se establecieron dos tipos de intervención: la primera, a fines de diciembre para servicios básicos; la segunda, en los dos primeros meses del 2024 para situaciones medias como techumbre, alcantarillado y servicios higiénicos. En ese contexto, el ministro Nicolás Cataldo aseguró que, pese a los retrasos, están las condiciones para que los colegios inicien sus clases el próximo 5 de marzo. “Hay que seguir avanzando, consideramos, y es parte de lo que evaluaremos junto a la Comisión de Educación del Senado, que en la mayoría de los establecimientos educacionales no debería haber problemas para iniciar el año escolar”, expresó durante su visita a la Escuela El Chañar de Copiapó. Además, el titular de Educación transparentó las razones del retraso en las obras. Cataldo apuntó a la tardanza en el nombramiento de un director ejecutivo suplente para SLEP Atacama. “Nosotros esperábamos contar con una figura, que logramos tener durante enero, que es la dirección suplente que encabeza Cecilia Brito. Nosotros presentamos una norma en la Ley de Reajuste que planteaba precisamente la creación de esta dirección para casos de emergencia. Y fue rechazado en el Congreso, luego fue aprobado en el mes de enero por unanimidad. Esas son las contradicciones del trabajo legislativo. Se perdió un mes completo”, expuso. Si bien la directora ejecutiva (S) de SLEP Atacama, Cecilia Brito, no estuvo presente en la actividad, fue el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña, quién habló sobre su labor durante estas semanas para garantizar un correcto inicio de año escolar en la región. “Su principal trabajo ha sido rearticular las relaciones con el Colegio de Profesores, asistentes de la educación, establecimientos, etc. Para establecer una nueva gobernanza que supere muchos de los problemas que motivaron la crisis del año pasado”, aseveró Egaña. Convenio con GORE Atacama Durante este jueves las autoridades del Mineduc participaron de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional de Atacama, donde expusieron los directores de los SLEP Huasco y Atacama, y donde se discutió la propuesta de convenio de programación junto al Gobierno Regional de la zona. En dicha instancia se firmó un acuerdo de inversión por 5 años de casi $300 mil millones para Huasco y Atacama. “Se expresan en distintos instrumentos de trabajo. Por un lado están los convenios de programación que van a proyectar en el mediano y largo plazo inversiones para mejorar la infraestructura escolar. También, esto no se trata solo de infraestructura, también de los desafíos pedagógicos. Por eso el acuerdo también contempla la línea de trabajo en desarrollo pedagógico e innovación, es decir, en mejora de los aprendizajes”, explicó tras la reunión el ministro Cataldo. Por su parte, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, valoró esta “inversión histórica” para la zona. “Las necesidades son inmensas y el presupuesto del Gobierno Regional no alcanza para atenderlas en su totalidad (…) este acuerdo no solo se hace cargo de los temas de infraestructura, también los temas de fondo educacional. No hay que olvidar que esta región todavía tiene muy malos resultados en pruebas de acceso a educación superior, tiene problemas significativos en convivencia escolar, en formación docente, faltan profesores en la región y este acuerdo incorpora estos componentes”, señaló la autoridad regional.

