Nacional Política Renuncias al ideal de las reformas para relevar los acuerdos: Cómo el Gobierno se posiciona en un año legislativo clave La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sinceró que el proyecto en pensiones "ya no es la propuesta ideal del Gobierno". Mientras, el presidente de CS llamó a la derecha a levantar puentes y no dejar que las peleas pequeñas paralicen los debates. Bárbara Paillal Lunes 4 de marzo 2024 18:02 hrs.

Pocos días restan para que se cumplan dos años de gobierno del Presidente Gabriel Boric, instancia en la que la administración busca dejar atrás las promesas y abocarse a sellar su legado. Por lo mismo, el 11 de marzo el Mandatario se desplegará en la Región del Maule para inaugurar el recorrido Santiago-Talca del tren rápido de EFE, dando muestra de los avances concretados, sin embargo, lo que hoy más preocupa al Ejecutivo es la discusión de sus reformas claves: pensiones y pacto fiscal. La celeridad del debate en ambas iniciativas luce complejo, puesto que desde el Parlamento -que hoy reanudó su discusión legislativa- plantean como prioridad la agenda de seguridad y ya desde la oposición han advertido su voto negativo para destinar un porcentaje de la cotización adicional a solidaridad y también para aumento de impuestos, el corazón de ambos proyectos. La ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo esta mañana en Cooperativa que, tanto para el oficialismo como para la oposición, este nuevo período legislativo es una “prueba de fuego” afirmando que “este año es el año en que tenemos que darle un desenlace a este tema de las pensiones y de la reforma tributaria o del pacto fiscal”. Cabe destacar que el pacto fiscal reanudará esta semana su discusión con dos proyectos: racionalización de permisos sectoriales y el de cumplimiento de obligaciones tributarias. Este último se comenzó a discutir esta tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Este mes también se prevée el debate del proyecto de impuesto a la renta que estuvo marcado ya por una recepción negativa por parte de la DC y la derecha respecto a gravar a quienes ganen $3,2 millones al mes. Sobre ello, el ministro Mario Marcel afirmó que se irán presentando distintas alternativas y, tras una serie de instancias, el Gobierno reestructurará la iniciativa. Los ojos eso sí, están sobre la reforma de pensiones que retomará su discusión este miércoles en la Comisión de Trabajo en el Senado, luego de que fuera despachada desde la Cámara Baja sin la fórmula del 3-3 en cotización adicional. “Ya no es la propuesta ideal del Gobierno”, sinceró este lunes la ministra Camila Vallejo, quién también ahondó en la estrategia del Gobierno de cara al año legislativo poniendo en relevancia el “sentido de los acuerdos”. “Evidentemente nuestra convicción es que las propuestas originales en materia de pensión o de reforma tributaria alcanzaban de mejor manera esos objetivos, pero también sabemos que no podemos avanzar si no tenemos el respaldo del Parlamento y de los sectores de oposición y, por eso, hemos flexibilizado pero siempre resguardando que de alguna u otra manera esos objetivos puedan cumplirse aunque sea parcialmente”, señaló. Lo cierto es que el Ejecutivo, niega, de momento, modificar la fórmula del 3 y 3, postura que resultará difícil mantener considerando que en la derecha sostienen que no se negocia con los ahorros de los trabajadores, piden, de hecho, que el Gobierno entienda que no tiene mayoría para su propuesta. Ante esto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo que “se nos ha planteado si el Gobierno va a ceder a una fórmula distinta del 3 y 3, pero este es un guarismo, un número, que nos permite subir las pensiones en la lógica de una UF mensual por cada 10 años cotizados. Cuando se piensa que eso sea aún menos hay que pensar si vale la pena después de tanto tiempo estar discutiendo una reforma de pensiones, para no subirle las pensiones a las personas”. “Hacemos un llamado a levantar los puentes” Paralelo a la primera jornada de debate legislativo en el Congreso Nacional, también se vivió el primer comité político ampliado en el Palacio de La Moneda, liderados por los ministros de Hacienda, Mario Marcel y de la Segpres, Álvaro Elizalde, y que contó con presencia de los timoneles del PPD, Revolución Democrática y Convergencia Social. En la instancia, se debatieron los principales lineamientos para esta segunda mitad de Gobierno, que luego se expresaron con llamados hacia la oposición para viabilizar las reformas. El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, afirmó que en miras a los próximos dos años “el foco que pone el Presidente y que respaldamos los partidos políticos de gobierno, es el de concretar las reformas que le hemos prometido al país, ahí un elemento que es fundamental es la urgencia que tienen hoy día las personas mayores en Chile”. “Hoy día tenemos un desafío concreto justamente en avanzar en esas materias, de no seguir postergando, finalmente que las personas tengan una pensión digna y eso se logra con solidaridad, pero también con la capacidad de que podamos lograr un acuerdo en el Senado, así que ahí desde el oficialismo -y esperamos desde la oposición- toda la disposición a llegar a esos puentes“. Su par de Convergencia Social, Diego Ibáñez, secundó sus declaraciones: “Hacemos un llamado hoy a la derecha a levantar los puentes, los diálogos, y no dejar que las peleas pequeñas en el Senado y en la Cámara de Diputados no permitan avanzar“. En esa línea, invitó a lograr un acuerdo transversal este miércoles cuando comience el debate en pensiones. “Creemos que para aumentarle las jubilaciones a los 2 millones que actualmente son trabajadores que estan jubilados y reciben pensiones de misera, se necesita un porcentaje de solidaridad. El 16% que contempla esta reforma, se está proponiendo que un 13% vaya a capitalización individual y un 3% a solidaridad, eso nos parece que es justo, que es razonable”, afirmó. Mientras que el senador y presidente del PDD, Jaime Quintana, sostuvo que “a mí me costaría pensar que la oposición siga al mismo ritmo que ha venido en el último tiempo de obstaculizar el proceso. Me costaría imaginar que haya un parlamentario siquiera que no entienda que este es un tema que debe estar resuelto a mediados de este año”. “Llegó la hora de ir al fondo, de entrar a tomas decisiones, de salir de la cuña rápida y fácil, y de desenmascarar a los que realmente no quieren que en Chile tengamos un nuevo sistema de pensiones”, zanjó. Imagen de Portada: Agencia ATON.

