Feminismos Género Ministra Orellana por arremetidas conservadoras contra el feminismo: “La posición del Gobierno es avanzar, no retroceder” La secretaria de Estado destacó los avances de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y la Ley de Sociedad Conyugal. A esto sumó el compromiso de tener casas de acogida para mujeres víctimas de violencia en todo el territorio nacional. Diario UChile Miércoles 6 de marzo 2024 11:36 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana reflexionó en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La titular de la Mujer señaló que “recibimos este 8 de marzo con un avance en el Senado después de cinco años de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. Este es un proyecto que fue, de hecho, la primera urgencia legislativa que anunciamos como Gobierno el 8 de marzo de 2022. Fue un proyecto que inició la hoy senadora y entonces ministra Claudia Pascual, bajo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que tuvo un largo trámite durante todos estos años”. “Ayer fue aprobado por la Sala del Senado, con una amplia mayoría. Nos parece una muy buena noticia y hoy se va a votar en la Cámara de Diputados y Diputadas. Este es un proyecto muy importante, que tiene que ver con mejorar las medidas cautelares y de protección, mejorar el trabajo de prevención del Estado, establece un nuevo sistema de gestión de los casos de violencia desde los más graves hasta los menos graves”, detalló la ministra. Consultada por las casas de acogida dirigidas a mujeres víctimas de violencia, la jefa de la cartera indicó que “las mujeres cada vez más nos están demandando más apoyo para poder conseguir vivienda, más que casas de acogida, y me señalan que ‘por qué me tengo que encerrar yo, si yo soy la víctima’. Actualmente tenemos en todas las regiones del país, y el compromiso que asumió el Presidente Gabriel Boric, y en el cual hemos ido avanzando como Ministerio, es el tener un centro de atención especializado para la violencia de género en cada una de las regiones del país, porque la mayoría de las regiones y comunas tienen Oficina o Centro de la Mujer en la comuna, y estas cuentan con apoyo psicosocial y jurídico para casos de violencia intrafamiliar, pero no están preparadas esas infraestructuras para casos que son más graves”. “Estamos seguros de que vamos a terminar el período de gobierno con el compromiso del presidente cumplido, es decir, con un centro especializado para casos complejos en cada una de las regiones del país”, indicó y también informó que las mujeres no necesitan haber presentando una denuncia para acceder a estos centros. En cuanto a la proyección del trabajo del ministerio en lo que queda de la administración del Presidente Boric, la secretaria de Estado sostuvo que “me hubiera gustado avanzar más rápido en la línea integral contra la violencia, pero esperamos que se vote favorablemente en la Cámara de Diputados y Diputadas. Creo que hemos fortalecido, porque hay que decir que esto no lo inventamos nosotros, la red de transversalización de género que nos ha permitido llegar a avances significativos, por ejemplo, un aumento en la certificación de mujeres en la industria de la construcción, gracias a que en conjunto con Vivienda y el Ministerio del Trabajo, en particular con el SENCE, se ha avanzado en el plan de Maestros y Maestras de la Construcción”. Sobre la Ley de Sociedad Conyugal, Orellana señaló que “este proyecto de ley está en el Senado, de hecho hoy tiene sesión, el Gobierno también ha privilegiado su trámite y le ha puesto urgencia, y es un tema que no es menor, estamos modificando el Código Civil“. “El Gobierno propone la coadministración de los bienes comunes, en forma indistinta para los bienes de menor relevancia, es decir, que cada uno administre lo propio para las cosas que no tienen tanta significancia para las familias, pero que en el caso de bienes de relevancia, como la vivienda, se requiera la voluntad de ambas partes, eso implica también la eliminación del patrimonio reservado de la mujer casada, porque en la práctica el patrimonio reservado se disuelve una vez se termina el matrimonio”, explicó. Por último, la ministra de la Mujer se refirió a la arremetida conservadora que se le da al feminismo, y señaló que “a esa crítica hay que responderla con amplitud y demostrar que la agenda de género es amplia, que es sentida por las mujeres, y que representa avances que no son de las alturas de la política, sino que son tan concretos como mejorar un 310% el pago de las pensiones de alimentos. Y tal como dijo el Presidente Gabriel Boric, la posición del Gobierno es avanzar, no retroceder”. Revisa la entrevista completa a continuación:

