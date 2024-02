36f947b12a

45ac003790

Cultura “Las Vacas – Mis ojos detrás de la ventana” tendrá una función especial este 8M La apuesta dramática que trata el tema de la violencia hacia la mujer, está protagonizada por la destacada actriz Rosa Ramírez, quien subrayó que "en lo institucional, hasta el día de hoy, las mujeres siempre hemos estado en manos de un patriarcado". Jocelyn Jara Miércoles 28 de febrero 2024 18:51 hrs.

Compartir en

La compañía Gran Circo Teatro realizará una función de la obra “Las Vacas – Mis ojos detrás de la ventana” este 8M a las 20:00 horas, como forma de hacer presente a la cultura y el teatro en esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Escrita por Antonio Jerez y dirigida por Ingrid Leyton Acosta, la obra está protagonizada por la destacada actriz y bailarina Rosa Ramírez, y cuenta con un elenco conformado por Micaela Sandoval Ramírez, María Elena Ovalle y Thais Ferrada Núñez. Esta apuesta dramática da cuenta del drama que viven las mujeres víctimas de violencia de género, y que deciden hacer justicia con sus propias manos. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Ramírez entregó detalles sobre la trama de la obra y relevó la importancia de esta función especial por el Día de la Mujer. “El teatro tiene varias posibilidades, en este caso es descorrer ciertos velos que tienen que ver con algunos temas que son parte de la vida, a los cuales no se les visibiliza como corresponde. Es un tema que a mí en lo particular me interesa mucho y en este caso tenemos ‘Las vacas-Mis ojos detrás de la ventana’, que nos cuenta la historia de un pueblo donde a cada cierto tiempo hay mujeres maltratadas, y un par de vecinas, agotadas y molestas con esta situación, no siendo amigas, ni militantes, deciden poner fin a este patriarcado”, comentó la actriz. Asimismo, enfatizó en que “es eso de lo cual nosotros hablamos porque sentimos que no todas las situaciones que vivimos las mujeres de la edad y de la condición social que sea, son atendidas por las instituciones que están pensadas precisamente para la defensa de las mujeres, y pensamos que el teatro es una buena herramienta para hablar de temas que no están resueltos en nuestra sociedad y en nuestro presente”. “Presentamos esta obra porque queremos tener súper presente en nuestras vidas que la violencia de género debe desaparecer de nuestro cotidiano y aún no desaparece“, añadió Ramírez. Asimismo, la reconocida intérprete de la Negra Ester recalcó que con esta pieza teatral la Cía. Gran Circo Teatro busca “que las mujeres podamos hablar de esto libremente, darnos cuenta que no es una situación particular de una o de dos mujeres, sino que es una situación completamente institucionalizada hasta el día de hoy”. Por otro lado, la actriz se refirió a la misión que tiene el arte al abordar causas sociales, como es el caso de realizar acciones para intentar mitigar o frenar la violencia hacia las mujeres. “Siento que son más los grupos que están enraizados en los territorios más populares que se toman esta mirada frente al quehacer que uno desempeña. A mí en lo particular me interesa hablar de la mujer en una sociedad clasista, patriarcal y homofóbica, y es una misión para mí hablar de estos temas”, destacó. En tanto, Ramírez reflexionó en torno a la actitud que tienen los hombres en su trato hacia las mujeres en la actualidad. “Siempre, desde que el mundo es mundo, ha habido hombres mucho más generosos, con una mirada más participativa al lado de sus hermanas, madres, amantes e hijas, pero en lo institucional hasta el día de hoy siempre hemos estado en manos de un patriarcado -bien oligarca por lo demás- y no sé qué tantos deconstruidos pueden haber”, cerró la artista. La función de “Las Vacas – Mis ojos detrás de la ventana” se realizará el 8 de marzo a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Gran Circo Teatro, ubicado en República 301, Santiago. El acceso al recinto es con aporte voluntario. Imagen de portada: Eduardo Coloma

La compañía Gran Circo Teatro realizará una función de la obra “Las Vacas – Mis ojos detrás de la ventana” este 8M a las 20:00 horas, como forma de hacer presente a la cultura y el teatro en esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Escrita por Antonio Jerez y dirigida por Ingrid Leyton Acosta, la obra está protagonizada por la destacada actriz y bailarina Rosa Ramírez, y cuenta con un elenco conformado por Micaela Sandoval Ramírez, María Elena Ovalle y Thais Ferrada Núñez. Esta apuesta dramática da cuenta del drama que viven las mujeres víctimas de violencia de género, y que deciden hacer justicia con sus propias manos. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Ramírez entregó detalles sobre la trama de la obra y relevó la importancia de esta función especial por el Día de la Mujer. “El teatro tiene varias posibilidades, en este caso es descorrer ciertos velos que tienen que ver con algunos temas que son parte de la vida, a los cuales no se les visibiliza como corresponde. Es un tema que a mí en lo particular me interesa mucho y en este caso tenemos ‘Las vacas-Mis ojos detrás de la ventana’, que nos cuenta la historia de un pueblo donde a cada cierto tiempo hay mujeres maltratadas, y un par de vecinas, agotadas y molestas con esta situación, no siendo amigas, ni militantes, deciden poner fin a este patriarcado”, comentó la actriz. Asimismo, enfatizó en que “es eso de lo cual nosotros hablamos porque sentimos que no todas las situaciones que vivimos las mujeres de la edad y de la condición social que sea, son atendidas por las instituciones que están pensadas precisamente para la defensa de las mujeres, y pensamos que el teatro es una buena herramienta para hablar de temas que no están resueltos en nuestra sociedad y en nuestro presente”. “Presentamos esta obra porque queremos tener súper presente en nuestras vidas que la violencia de género debe desaparecer de nuestro cotidiano y aún no desaparece“, añadió Ramírez. Asimismo, la reconocida intérprete de la Negra Ester recalcó que con esta pieza teatral la Cía. Gran Circo Teatro busca “que las mujeres podamos hablar de esto libremente, darnos cuenta que no es una situación particular de una o de dos mujeres, sino que es una situación completamente institucionalizada hasta el día de hoy”. Por otro lado, la actriz se refirió a la misión que tiene el arte al abordar causas sociales, como es el caso de realizar acciones para intentar mitigar o frenar la violencia hacia las mujeres. “Siento que son más los grupos que están enraizados en los territorios más populares que se toman esta mirada frente al quehacer que uno desempeña. A mí en lo particular me interesa hablar de la mujer en una sociedad clasista, patriarcal y homofóbica, y es una misión para mí hablar de estos temas”, destacó. En tanto, Ramírez reflexionó en torno a la actitud que tienen los hombres en su trato hacia las mujeres en la actualidad. “Siempre, desde que el mundo es mundo, ha habido hombres mucho más generosos, con una mirada más participativa al lado de sus hermanas, madres, amantes e hijas, pero en lo institucional hasta el día de hoy siempre hemos estado en manos de un patriarcado -bien oligarca por lo demás- y no sé qué tantos deconstruidos pueden haber”, cerró la artista. La función de “Las Vacas – Mis ojos detrás de la ventana” se realizará el 8 de marzo a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Gran Circo Teatro, ubicado en República 301, Santiago. El acceso al recinto es con aporte voluntario. Imagen de portada: Eduardo Coloma