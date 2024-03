6058072421

Cultura Entrevista La Pájara y su concierto en Sala Master: “Quiero que el silencio se haga parte de la música” La artista nacional regresa a Chile para cantar en vivo y por primera vez en el país canciones de su primer EP "Humedales". El show será este sábado 9 de marzo a las 19.30 horas y las entradas estan disponibles en Portal Tickets. Diario UChile Jueves 7 de marzo 2024 18:35 hrs.

En conversación con el programa Voces la cantautora nacional, La Pájara, contó detalles de su carrera y de su próximo concierto en Sala Master de Radio Universidad de Chile el sábado 9 de marzo a las 19:30 horas. En su show, la artista interpretará parte de su discografía a 10 años del lanzamiento de su álbum debut titulado Malvarrosa. “Hace años se lanzó mi primer disco aquí y luego di varios conciertos en la Sala Master. Por eso, de verdad sin exagerar, hay cierto sentido de hogar con este espacio. Lo siento así porque me ha acogido siempre”, afirmó la artista. En el 2021 La Pájara lanzó el EP “Humedales”, que fue el último material que produjo en su estadía en España. “Muchas de esas canciones no las he alcanzado a cantar en vivo nunca en Chile, gran parte del EP por supuesto que va a estar incluido porque es mi oportunidad de por fin cantarlas acá. He hecho encuestas en mis redes sociales, porque escucho la voz de los que me siguen y me escuchan, y hay canciones que yo no hubiese cantado, pero me las piden tanto que digo: ‘ya, van a estar’. Y entre las de mi primer y segundo disco he hecho un compilado de las canciones que me gustan”, declaró. “Va a ser un concierto muy íntimo, muy pequeño, quiero que el silencio se haga parte de la música. Me gusta jugar mucho con eso, con los matices del silencio y las polaridades del silencio-sonido”, agregó. Además adelantó que contará con una invitada durante su presentación. El presente de La Pájara, su música y la maternidad Acerca de su presente, la cantante manifestó que se fue del país “en un momento en donde nadie se podía ir, porque las fronteras del mundo estaban cerradas y me movilizó el motivo que moviliza el mundo, que es el amor, y eso me hizo instalarme en Murcia, en España“. “Yo ya había vivido ahí unos años, había estudiado, me enamoré de un murciano y logramos derribar las restricciones de las fronteras en plena pandemia, porque nos hicimos pareja, como un acuerdo de unión civil a la distancia, con los papeles que iban y venían con los aviones”, dijo. En la misma línea, indicó que desde ese momento su relación “ha sido una aventura muy hermosa”. “Ya somos papás de una hijita, tuvimos otro hijito que perdimos, así que ha habido de todo en estos cuatro años”, agregó. Con respecto a su música y la maternidad, La Pájara señaló que: “Me di cuenta al maternar que todas las canciones de arrullo están pensadas para la criatura, no para la madre, y uno de los grandes temas que se me ha abierto es el de quién cuida a la cuidadora, esta figura en la que hoy estoy posesionada, que no permite descanso, ni respiro. Y contención mucho menos, yo soy la que contengo”. “Estoy trabajando en canciones para maternar y maternarse mientras uno materna, ser cuidadora de sí misma, y canciones que mientras una se la canta a la guagua, se la esté cantando a sí misma también”, adelantó la cantautora. El concierto de La Pájara en la Sala Master de Radio Universidad de Chile se realizará este sábado 9 de marzo a las 19:30 horas. Las entradas se pueden adquirir a través de Portal Tickets.

