Cultura Entrevista Cómo Asesinar a Felipes y su show en Sala Master: “Es un viaje a través de la historia desde lo más antiguo hasta lo más nuevo” La agrupación nacional se presentará en el espacio de la Radio Universidad de Chile ubicado en Miguel Claro 509, para tocar de manera íntegra su disco debut homónimo y su nuevo trabajo titulado Endlos. Jocelyn Jara Martes 13 de febrero 2024 7:30 hrs.

El próximo viernes 1 y sábado 2 de marzo la banda Cómo Asesinar a Felipes ofrecerá un nuevo show en la Sala Master de Radio Universidad de Chile en el que revisará su disco debut a casi 16 años de su lanzamiento en 2008. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Felipe Salas, baterista del reconocido grupo chileno, adelantó lo que se viene para este recital. “Esperamos poder compartir con la gente un concierto muy especial, ya que va a estar el pianista original de la banda, Marcos Meza, quien vive en Alemania, pero va a estar de visita acá y va a ser muy emocional y muy bonito poder tocar el disco debut junto a él”, señaló el músico. “Va a sonar más fresco, y aparte vamos a estar tocando nuestro disco nuevo que se llama Endlos, que grabamos en Alemania. Finalmente es como un viaje a través de la historia desde lo más antiguo hasta lo más nuevo”, añadió Salas. Sobre esta nueva placa, el baterista comentó que se grabó con el nuevo sello discográfico alemán que fichó a Cómo Asesinar a Felipes, Clouds Hill, donde según comentó “lo fuimos a grabar en Hamburgo. Estamos súper contentos porque nunca lo hemos tocado en vivo”. Cabe recordar que la agrupación chilena venía trabajando desde 2012 con su álbum Comenzará de nuevo bajo la compañía discográfica de Billy Gould, líder y bajista de la banda estadounidense Faith No More, Koolarrow Records. Pese a no seguir trabajando juntos, Salas afirmó que “con Billy el vínculo continúa y seguimos conversando y manteniendo la relación muy viva también. Escuchó el disco y le gustó, le pedí la opinión y siempre se la estoy pidiendo cuando compongo nueva música para que él la escuche y me haga sus comentarios. Llevábamos diez años con él y tenemos una relación bien cercana, musical y con mucha confianza”, detalló. El álbum debut de Cómo Asesinar a Felipes fue lanzado un 17 de mayo de 2008 en nada menos que la Sala Master de Radio Universidad de Chile. “Era el comienzo de la banda, entonces era todo nuevo para nosotros, estábamos muy emocionados, pero a la vez éramos muy novatos, y hubo muchas cosas que fuimos aprendiendo en el camino”, contó. A su vez agregó que “fue un concierto súper lindo el de la Sala Master: se llenó, estuvo Ana Tijoux poniendo música antes de que tocáramos nosotros, y hubo muchos invitados y también muchas sorpresas aquella vez. Ahora también vamos a tener muchas sorpresas y cada persona que vaya va a tener una cerveza especial de este concierto, que solamente la van a poder tomar los que asistan”. En cuanto a la elección del lugar que hicieron ese año para lanzar su álbum debut, Salas aseguró que Sala Master “siempre es súper añorada y a todos les gusta mucho tocar ahí porque suena muy bien, la ubicación es diferente a los típicos lugares donde uno toca, se puede dar un concierto bien íntimo, y es bonita. Entonces cuando lanzamos nuestro disco el 2008, era un honor tocar ahí. Desde el 2008 hasta ahora, hemos hecho muchos conciertos con la banda, pero este va a ser especial porque vamos a hacer un concierto nostálgico”. Sobre la trayectoria del conjunto, el compositor sostuvo que “ha sido todo un viaje, llevamos 17 años y es como una vida. Imagínate alguien con 17 años: es una persona que ha vivido mucho, que ha tenido cosas buenas y malas, y ha ido creciendo. Lo veo como algo que ha ido desarrollándose y desde que nació hemos tenido mucha música, han pasado muchos integrantes, hemos hecho muchos viajes, ha sido toda una experiencia de vida. Esperamos seguir con muchas ganas, seguimos componiendo música, así que creo que queda para rato de Cómo Asesinar a Felipes”. Con respecto a las giras internacionales que han hecho, el artista señaló que “siempre es una experiencia súper enriquecedora y poder mostrar tu música a la gente es increíble y especialmente cuando estás en lugares donde no hablan nuestro idioma. Hemos tocado en Rumania, Alemania, hemos girado mucho por toda Latinoamérica, hemos recorrido muchos países. Es mostrar nuestro proyecto que nace acá en la esquinita del mundo, y que siempre trata de proponer, ser creativo y transmitir un mensaje a las personas a través de las letras”. Finalmente Felipe Salas se refirió al reconocimiento que han tenido tanto a nivel nacional como internacional. “No lo esperábamos, cuando empezamos a hacer música fue sólo por querer hacer algo que nos gustara escuchar a nosotros y comenzamos con la banda. Creo que ya cuando empezamos a trabajar con Billy (Gould) nos dimos cuenta de todo lo que habíamos avanzado. Ahora con el tiempo, uno puede mirar para atrás y claro, hemos hecho conciertos muy entretenidos, hemos conocido a mucha gente, a muchos músicos, hemos tocado dentro y fuera de Chile, así que podemos darnos cuenta de que hemos sido un aporte para la música chilena”. Las entradas para los conciertos de Cómo Asesinar a Felipes en la Sala Master de Radio Universidad de Chile se pueden adquirir a través de Punto Ticket. Imagen de portada: Ignacio Gálvez

