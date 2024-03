98a151cc6f

Nacional Presidente Boric por postura del PC sobre Venezuela: “La voz y la política internacional del Gobierno la decido yo” Sobre la exclusión de Israel en la FIDAE, el Mandatario afirmó que es una acción coherente con nuestra política internacional. "Acá yo defiendo principios y me siento orgulloso de hacerlo porque lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable", dijo Bárbara Paillal Viernes 8 de marzo 2024 13:12 hrs.

Tras días sin abordar los cuestionamientos de manera directa, el Presidente de la República, Gabriel Boric, aprovechó la declaración conjunta con el mandatario del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para reafirmar su postura respecto a las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela. El Jefe de Estado había sido cuestionado dado que su primer pronunciamiento respecto al secuestro del militar (r) venezolano, Ronald Ojeda, fue para fustigar las acusaciones contra el Partido Comunista por su vínculo con el régimen de Nicolás Maduro. Con todo, fue el propio timonel del PC, Lautaro Carmona, que durante la semana abrió un nuevo capítulo en las críticas al evitar calificar de dictadura a Venezuela. En el marco de la declaración conjunta, el Presidente Boric sostuvo que: “He sido muy crítico, no solo crítico sino que he denunciado en foros internacionales las violaciones a los derechos humanos de un régimen que, sin lugar a dudas, ha tenido una deriva autoritaria como es el régimen venezolano. Y nosotros como Gobierno hemos buscado colaborar para que haya un encausamiento democrático y que las elecciones que deben realizarse este año cumplan con todas las garantías para todos los sectores políticos en Venezuela”. “Y en eso la voz y la política internacional del Gobierno la decido yo, y yo he establecido públicamente una condena clara a las violaciones a los derechos humanos y las restricciones a la libertad de expresión que desde nuestro punto de vista han existido durante los últimos años en Venezuela”, añadió. El Mandatario también afirmó que “más allá de opiniones diversas que pueden haber en los diferentes espectros políticos, la posición del Estado de Chile es coherente tanto con lo que sucede en Venezuela como lo que sucede en Ucrania, con lo que está sucediendo hoy día en Gaza y no tengo ningún problema en seguir reafirmando aquello, aunque eso a veces causa molestia, pero la coherencia para mí es un valor fundamental en estos aspectos y vamos a seguir manteniendo esta postura”. Junto a ello aprovechó de señalar que, en relación a la falta de mensajes para la familia de Ronald Ojeda, “como Gobierno actuamos con fuerza desde el primer día para que esto se esclarezca y como Presidente de la República yo también hablo a través de mis ministros y le entregamos como Gobierno las condolencias que corresponden a la familia de Ronald Ojeada (…), en eso a mí me resulta extraño que quepan dudas respecto a la sensibilidad que podemos tener ante un crimen de esta magnitud”. Desde el Palacio de La Moneda, Lautaro Carmona fue abordado por los medios de comunicación respecto a las declaraciones del Mandatario. De manera escueta, sostuvo que “si se autodefinió, no tengo nada que comentar, si lo dijo él. Todo eso es verdad, él define la política exterior y todo eso”. Presidente Boric por exclusión de Israel de la FIDAE: “Yo defiendo principios y me siento orgulloso de hacerlo” El Jefe de Estado explicó este viernes la decisión de suspender la invitación al Estado de Israel a la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2024, medida que ha provocado una lluvia de reacciones e incluso han llevado a que el Embajador de Benjamín Netanyahu en Chile, Gil Artzyeli, advirtiera que se están evaluando acciones. Consultado si esta medida arriesga los intereses nacionales, Boric señaló que “cuando se toman decisiones en función de principios hay siempre quienes van a alegar o esgrimir excusas para tratar de cuestionarla o relativizarlas. Lo vivió el presidente Lagos cuando siendo parte del Consejo de Seguridad decidió más bien votar en contra de la invasión de Estados Unidos a Irak, en ese momento se amenazó y se cuestionó la decisión porque se decía que esto iba a debilitar la relación con Estados Unidos”. “Nosotros respecto a la situación en Gaza tenemos una posición que es de principio: el respeto irrestricto a los derechos humanos que está siendo violado de manera flagrante por parte del ejército de Israel y el gobierno del señor Netanyahu”, sostuvo. En esa línea, indicó que “en una feria como la FIDAE excluir o no invitar a empresas que de una u otra manera están siendo parte de aquello que criticamos, me parece que es coherente con nuestra política internacional“. “Lo mismo hizo el Presidente Piñera cuando suspendió la invitación a Rusia de la participación de la FIDAE cuando se realizó la invasión a Ucrania en febrero del año 2022. Por lo tanto, yo entiendo que en función de la crítica política o de las trincheras contingentes se ataquen estas decisiones, pero acá yo defiendo principios y me siento orgulloso de hacerlo porque lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable y no me parecería ni prudente ni coherente que empresas israelíes vengan a exponer armamento a Chile en estas condiciones”, zanjó. Imagen de Portada: Agencia ATON.

