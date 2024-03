e88c71c733

Cultura Entre los avances y los retrocesos: mundo cultural apunta a la deuda del Presidente Gabriel Boric con el sector Tras dos años de su gestión, las promesas legislativas contenidas en su programa de gobierno son objeto de análisis crítico. Un estudio de la fundación Ciudadanía Inteligente, reveló un 0% de progreso en las promesas referidas a esta materia. DiCREA - Diario UChile Jueves 14 de marzo 2024 10:42 hrs.

El 11 de marzo se cumplieron dos años desde que el presidente Gabriel Boric se dirigió por primera vez a la ciudadanía desde la Plaza de la Constitución, con un discurso donde apeló a las personas más vulnerables del país, entre los que destacó “a los artistas que no pueden vivir de su trabajo porque la cultura no es lo suficientemente valorada en nuestro país”. Las promesas del plan del Gobierno eran esperanzadoras, pero los reiterados cambios en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio revelaron las dificultades que hay para llevarlas a cabo, y esta semana, un estudio de la fundación Ciudadanía Inteligente, reveló un 0% de avance en las promesas del sector Cultura. Cabe recordar que fueron numerosos y reconocidos los artistas que apoyaron la campaña electoral del Presidente Boric; desde Pedro Pascal, que se fotografió con una polera del entonces candidato, hasta Ana Tijoux, quien se presentó en su cierre de campaña, pasando por Alfredo Castro, Denisse Malebrán y más de mil artistas que firmaron una carta en su apoyo. La principal expectativa apuntaba a la transformación del sistema de financiamiento, acabar con las lógicas concursables y llegar a destinar el 1% del presupuesto nacional para el área Cultura, entre otros proyectos que prometían ayudar a mejorar las condiciones de los y las trabajadoras. En esa línea, expertos en políticas públicas y agentes culturales de la escena nacional compartieron sus perspectivas respecto a los avances en la materia y las principales necesidades. Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), difirió respecto a los datos entregados por Ciudadanía Inteligente. “Es necesario decir que hay algunas (promesas) que sí se han cumplido, como por ejemplo, se prometió un bono para trabajadores de la cultura a propósito de la pandemia y la instalación de un Programa de Puntos de Cultura, que efectivamente se está instalando, ya hay avances”, expresó. No obstante, reconoce que incluso han habido “retrocesos” en cultura durante estos años. “Como haber perdido la sede de la Bienal de Artes Visuales en Venecia, los problemas para la Feria de Frankfurt, donde se había seguido una política ya de varios gobiernos de internacionalización del libro, habría sido ideal haber llegado como invitado a la Feria de Frankfurt. Bueno, no se logró. Entonces yo creo que además ha habido varios retrocesos, y sin duda los cambios de ministros y subsecretarios han sido complejos”, lamentó Negrón. Fernando Gaspar, director de Creación Artística Universidad de Chile, afirmó que ha sido “muy evidente que el tema del de Cultura en esta administración no ha sido exitoso o no es positivo el balance”. “Sin duda la promesa de el cambio en el financiamiento de los fondos concursables o del financiamiento de la cultura, una de las grandes y muy esperadas promesas por el sector, no se ha cumplido, y también las diversas movilizaciones tanto gremiales de diferentes tipos han dificultado el quehacer de la administración actual, a la cual creo que le falta voluntad, le falta claridad en sus objetivos, y también en la decisión política de llevarlos a cabo”, subrayó. “Esperamos que en esta segunda mitad del Gobierno, los errores se enmienden y se transforme realmente la política del sector, así como se le dé prioridad a todos los cambios tan necesarios, tan esperados y que se prometieron en la campaña del actual gobierno”, agregó. En la misma línea, la presidenta del Sindicato de Actores y Actrices de Chile (Sidarte), Paola Lattus, sostuvo que en este gobierno “la cultura ha sido relegada y no ha sido tomada con importancia. La gran promesa que nos tenía este gobierno, y en la cual estábamos muy esperanzados, era la del 1% del presupuesto a Cultura. Eso no se ha cumplido y es grave, porque es algo que a nosotros nos puede cambiar totalmente el panorama”. Las miradas al respecto se contraponen, sin llegar a un punto en común entre avances y retrocesos. El director del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM, Felipe Mella, valora el aumento de presupuesto para el sector pero apunta a que aún falta para llegar a lo prometido. “Durante el 2023 hubo un importante aumento del 16% del presupuesto para la cultura, lo que significó un incremento del 0.41% a un 0.44% del presupuesto total de la nación. Durante el año pasado el alza fue de alrededor del 6.8% en relación al período anterior. Para mi esta es una señal clara de que se mantiene la voluntad de alcanzar ese 1% para la Cultura comprometido por el Presidente Boric, y tan buscado por el sector. Pero para lograrlo, es claro que debe haber un aumento sustancial del presupuesto en los próximos dos años de gobierno”, señaló. Respecto al estudio de Ciudadanía Inteligente, la socióloga Chiara Sáez cuestionó que: “Me llama la atención la ausencia de referencias al cumplimiento de las promesas en materia de comunicaciones del programa de gobierno de Boric en el estudio publicado, ya que por ejemplo, respecto del fortalecimiento del sector de los medios regionales, locales y comunitarios, sí se han llevado a cabo acciones en estos dos años”. Foto: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

