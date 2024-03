Con tres principales acuerdos: realizan segundo gabinete Integrado con foco en seguridad

5d780c505a

La reunión entre el Ejecutivo y los gobernadores regionales abordó los desafíos que existen para mejorar la coordinación en esta materia. Aumentar la dotación policial es parte de las peticiones de los gores. Camilo Vega Martinez Miércoles 20 de marzo 2024 16:24 hrs.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, encabezó este miércoles la realización del segundo Gabinete Integrado. Esta reunión se instaló este año, teniendo su primer encuentro el pasado 18 de enero en Viña del Mar y donde se abordaron las materias de economía, empleo y reactivación. En esta instancia participan tanto ministros como gobernadores de todas las regiones del país y toca un tema específico en cada reunión. En esta oportunidad, el gabinete estuvo enfocado en seguridad, uno de los temas prioritarios del Gobierno actualmente y el que más se ha tomado la agenda legislativa. El foco central estuvo en los desafíos en la materia, con la finalidad de construir acuerdos para una mejor coordinación en las inversiones destinadas a seguridad en los respectivos territorios. La ministra Tohá comentó los tres acuerdos que se tomaron en la instancia con los gobernadores regionales. En primer lugar, anunció que buscarán en conjunto “darle agilidad y destrabar proyectos emblemáticos en materia de seguridad”. “En su proceso de aprobación y distintas etapas administrativas, a veces (los proyectos) acumulan una demora que impide que su impacto llegue rápidamente a las comunidades”, afirmó la titular de la cartera del Interior. Tras la reunión, desde la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) sostuvieron que un punto de concordancia es la inversión para aumentar la dotación policial a lo largo del país. “Hay gobernadores que han planteado la posibilidad de disponer de recursos para formar nuevos policías”, expuso Rodrigo Mundaca, Gore de Valparaíso. Frente a esto, como segundo acuerdo anunciado por Tohá, se indicó que: “hemos decidido llevar adelante un protocolo de trabajo, que nos permita que esas inversiones estén coordinadas con las estrategias de seguridad más amplias que desarrolla el gobierno central y otros organismos en cada región”. Además, como tercer acuerdo, la secretaría de Estado aseguró que es importante darle agilidad en el Parlamento a la discusión del proyecto que “crea facultades de colaboración en la prevención del delito para los gobiernos regionales”. Cabe recordar que desde que asumieron sus cargos en 2021, la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile ha estado pujando por mayores atribuciones y, sobre todo, un mayor presupuesto para enfrentar los temas que urgen a sus respectivas regiones, como lo es la seguridad. “Hoy esa facultad no existe a pesar de que se financian muchos proyectos. Los gobiernos regionales no tienen definida una tarea explicitada en la ley en esta materia y no tienen una división especializada dentro de sus equipos”, explicó Tohá. Junto a lo anterior, los gobernadores regionales no solo mencionaron el aumento de presupuesto y una mayor dotación policial como una de las grandes necesidades y desafíos, sino que también relevaron la importancia de la recuperación de espacios públicos. “El tema de la seguridad tiene que ver también con la recuperación de espacios de jolgorio, tiene que ver también con disminuir la simetría en nuestras regiones, con vivienda y habitabilidad”, señaló Mundaca. Foto: Aton

