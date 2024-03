e126fcb08c

Cultura Chambao regresa a Chile con “Ahora América Tour 2024” Después de casi 10 años sin pisar territorio chileno, la banda originaria de Málaga se presentará el 19 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes, donde harán un "repaso necesario de los momentos más emocionantes de sus últimos años". Diario UChile Viernes 22 de marzo 2024 18:41 hrs.

El miércoles 19 de junio Chambao regresa a los escenarios de la capital chilena para reencontrarse con parte de su público latinoamericano, en su gira “Ahora América Tour 2024”. La agrupación española se presentará en el Teatro Nescafé de las Artes. La historia comenzó hace más de 20 años, cuando el Flamenco Chill revolucionó el sonido y la industria musical. Han sido muchas canciones, discos, conciertos y vivencias las que han llevado a La Mari hasta el punto actual. Más de 20 años de experiencia que han forjado a la artista como un referente y un ícono de la música española y fuera de sus fronteras. El 2023 fue un punto de inflexión para La Mari. El esperadísimo nuevo disco de Chambao, “En La Cresta Del Ahora”, vio la luz en el mes de septiembre; ocho años después de su última producción discográfica. Un repaso necesario de los momentos más emocionantes de sus últimos años, presentando una banda particular en su especie. En una entrevista para el medio El Independiente en octubre de 2023 a a propósito del lanzamiento de “En La Cresta Del Ahora” y de las canciones del disco, La Mari expresaba: “Vienen de un proceso de removerme y de preguntarme a mí misma dónde estoy cómoda. De atravesar las incomodidades para quitarme rellenos que hasta ahora me han valido y me han hecho de soporte para seguir palante con un estilo de vida que ya no me apetece tener. Atravesar mil incomodidades de cosas que no me gustan de mí desde la calma, por eso busca crear una cierta rebelión de ir hacia adentro, de sentir y de vivir plenamente. Ahí es donde es, ahí es donde soy”. El 19 de junio será una oportunidad única para la legión de fans en Chile de reencontrarse, después de casi 10 años, con el sonido único de Chambao, que se ha desplegado en 15 producciones discográficas en toda su trayectoria artística. Venta de tickets a través de Ticketmaster.

