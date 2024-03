71c35276ca

3ab40637ed

Economía Firman importante Convenio de Colaboración recíproca entre San Rafael (Mendoza) y Región de Valparaíso Convenio incluye ofertas y promociones para argentinos y chilenos que visiten ambas regiones trasandinas. Se incluirá ruta de la Memoria y Patrimonio. Diario UChile Sábado 23 de marzo 2024 15:57 hrs.

Compartir en

Como “exitoso y con enormes posibilidades reactivadoras para la región de Valparaíso” fue calificado -por los firmantes- el Convenio de Colaboración recíproca entre el argentino municipio de San Rafael y la Región de Valparaíso, representada por las Cámaras de Comercio y Turismo, firmado en Mendoza. El convenio, para promover el turismo a ambos lados de la cordillera, incluye ofertas de rutas y lugares de mutuo interés, sumando descuentos en alojamiento y actividades para los chilenos y argentinos que visiten ambos territorios: San Rafael (Mendoza) y la Región de Valparaíso. A la firma del Convenio viajaron la presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de la Región de Valparaíso, Marisa Rojas, junto a una amplia delegación de esta entidad y sus asociados; representantes del Comercio y Turismo del Valle Aconcagua; el director Ejecutivo de Fitval, Feria internacional de Turismo de Valparaíso, Marco Brauchy; la presidenta del directorio del Parque Cultural-Ex Cárcel, Gianina Figueroa y operadores turísticos de la región metropolitana que también se sumaron, específicamente El Cajón del Maipo.

.

Según lo señalado por el Intendente de San Rafael, Omar Félix, argentinos y chilenos visitan con frecuencia tanto Mendoza como la Región de Valparaíso y este convenio representa un apoyo mutuo. Sobre la incorporación del Parque Cultural de Valparaíso como destino y parte de la ruta ofrecida a los argentinos, señaló que “es fundamental porque tiene que ver con la historia y con la memoria; siempre he repetido, que los pueblos que no tienen memoria les es muy difícil construir historia, especialmente para no repetir errores que han sido resultado ser muy caros y dolorosos para la historia. Estos lugares deben ser puestos en valor y parte del recorrido de quien quiere conocer la historia de nuestras sociedades. Para nosotros estos lugares no pueden caer en el olvido”. De hecho, el intendente Omar Félix encabezará una delegación San Rafaelina comprometiendo su asistencia a la Fitval 2024, que se realizará a fines del mes de abril en Valparaíso; la Feria de Turismo Comercio y Gastronomía más importante de la región, siendo recibido en el Parque Cultural para conocer este sitio de la Memoria. Para la presidenta del directorio del Parque Cultural-Ex Cárcel, en tanto, “este Convenio es de enorme importancia; por eso, como Parque estamos acompañándolo. La Región de Valparaíso es significativamente turística y gastronómica, siendo un importante polo de desarrollo y cuando a aquello se le suma la oferta cultural y patrimonial, el atractivo es mucho mayor. Continuar con este tipo de alianzas es esencial, donde el Parque Cultural desde el mundo de las Culturas y las Artes contribuye a la agregación de valor a las ofertas turísticas de la región de Valparaíso por todas las características que nuestro parque posee”.

Como “exitoso y con enormes posibilidades reactivadoras para la región de Valparaíso” fue calificado -por los firmantes- el Convenio de Colaboración recíproca entre el argentino municipio de San Rafael y la Región de Valparaíso, representada por las Cámaras de Comercio y Turismo, firmado en Mendoza. El convenio, para promover el turismo a ambos lados de la cordillera, incluye ofertas de rutas y lugares de mutuo interés, sumando descuentos en alojamiento y actividades para los chilenos y argentinos que visiten ambos territorios: San Rafael (Mendoza) y la Región de Valparaíso. A la firma del Convenio viajaron la presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de la Región de Valparaíso, Marisa Rojas, junto a una amplia delegación de esta entidad y sus asociados; representantes del Comercio y Turismo del Valle Aconcagua; el director Ejecutivo de Fitval, Feria internacional de Turismo de Valparaíso, Marco Brauchy; la presidenta del directorio del Parque Cultural-Ex Cárcel, Gianina Figueroa y operadores turísticos de la región metropolitana que también se sumaron, específicamente El Cajón del Maipo.

.

Según lo señalado por el Intendente de San Rafael, Omar Félix, argentinos y chilenos visitan con frecuencia tanto Mendoza como la Región de Valparaíso y este convenio representa un apoyo mutuo. Sobre la incorporación del Parque Cultural de Valparaíso como destino y parte de la ruta ofrecida a los argentinos, señaló que “es fundamental porque tiene que ver con la historia y con la memoria; siempre he repetido, que los pueblos que no tienen memoria les es muy difícil construir historia, especialmente para no repetir errores que han sido resultado ser muy caros y dolorosos para la historia. Estos lugares deben ser puestos en valor y parte del recorrido de quien quiere conocer la historia de nuestras sociedades. Para nosotros estos lugares no pueden caer en el olvido”. De hecho, el intendente Omar Félix encabezará una delegación San Rafaelina comprometiendo su asistencia a la Fitval 2024, que se realizará a fines del mes de abril en Valparaíso; la Feria de Turismo Comercio y Gastronomía más importante de la región, siendo recibido en el Parque Cultural para conocer este sitio de la Memoria. Para la presidenta del directorio del Parque Cultural-Ex Cárcel, en tanto, “este Convenio es de enorme importancia; por eso, como Parque estamos acompañándolo. La Región de Valparaíso es significativamente turística y gastronómica, siendo un importante polo de desarrollo y cuando a aquello se le suma la oferta cultural y patrimonial, el atractivo es mucho mayor. Continuar con este tipo de alianzas es esencial, donde el Parque Cultural desde el mundo de las Culturas y las Artes contribuye a la agregación de valor a las ofertas turísticas de la región de Valparaíso por todas las características que nuestro parque posee”.