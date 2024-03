2f26d04a95

Política “Dejemos que las instituciones funcionen”: Lautaro Carmona cuestionó anuncio de querella del CDE contra Daniel Jadue El timonel del Partido Comunista aseguró que "se está cambiando el foco" por el 'Caso Hermosilla' y le pidió "mayor sobriedad" a Raúl Letelier, presidente del Consejo del Estado, ya que aún no hay una resolución de la investigación contra el alcalde. Diario UChile Viernes 29 de marzo 2024 9:45 hrs.

Raúl Letelier, presidente del Consejo del Estado, anunció acciones legales contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Esto a raíz de la investigación por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y lavado de activos en las farmacias populares. En ese contexto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, procedió a cuestionar el anuncio de Raúl Letelier. En el programa Estado Nacional, el timonel del PC tachó de “imprudente” la decisión del CDE, mencionando que aún no hay una resolución sobre la investigación contra Jadue, en la que este ya declaró en calidad de imputado. “Dejemos que las instituciones funcionen”, señaló Carmona. “En este caso, no tengo ninguna dificultad en asumir que todas las investigaciones, que por lo demás tienen su tiempo, van a terminar con una claridad absoluta de que, mediante la actuación y gestión de Jadue como alcalde, no hay dolo de él como persona”, comentó firmemente el presidente del PC sobre el caso. Carmona aprovechó la instancia de mandarle un mensaje directo al presidente del CDE. “Le pediría mayor sobriedad”, apuntó el jefe de partido. “Me llama la atención que haga saber, casi oficiosamente, algo que no ha validado el consejo”, cuestionó. “Están de por medio delitos de marca mayor como los que instala Hermosilla, las conversaciones con Andrés Chadwick, con el exjefe de la Policía de Investigaciones. Estamos enfrentando un tema de descomposición ética, valórica. No están los tiempos para empezar a especular y hacer un juego de ‘estamos estudiando’”, prosiguió Carmona con su crítica. Al respecto del caso Hermosilla en comparación con la querella contra el alcalde Jadue, el presidente del Partido Comunista sostuvo que “me temo más que se está cambiando el foco”. “Después de los dichos del senador Núñez, después de este anuncio, no existió más el señor Hermosilla. Estábamos en un tema de comprometimiento de la solidez de Estado en una cuestión de marca mayor, la seguridad del Estado, y eso ya no es tema. Se cambió el foco”, cerró Carmona. Foto: Aton

