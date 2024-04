a2e64086e3

Internacional Atilio Borón: “El proyecto de Milei es convertir a la Argentina en un apéndice de los Estados Unidos” El sociologo y politologo trasandino no descartó "una conmoción social muy fuerte" para los próximos meses, pero enfatizó en que no hay liderazgos en la oposición que puedan encausar un movimiento así. Diario UChile Martes 9 de abril 2024 11:20 hrs.

Consultado respecto a la situación en Argentina, el sociólogo y politólogo trasandino, Atilio Borón, aseguró que en el país “hay una pugna entre dos sentimientos: uno el de la esperanza, y digo esperanza más que expectativa, y el otro es la paciencia. ¿Hasta cuándo van a ser pacientes estos sectores que han sido tan castigados por el Gobierno argentino?” En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Borón afirmó que la sociedad argentina está “fatigada, muy cansada de tantos años”. “Venimos de un gobierno de cuatro años de Macri que castigó mucho a los sectores populares, de un gobierno de Alberto Fernández que realmente no resolvió los problemas fundamentales que tenía que encarar como gobernante y la gente está muy enojada. Hoy en día, no solamente en la Argentina, es lo que se está viendo en todas partes cada vez más, se vota por el enojo, por la furia, más que a partir de una reflexión racional”, opinó. En esa línea, el sociólogo planteó que el proyecto del Presidente Javier Milei, no es un proyecto propio, sino más bien “de lo que en la Argentina se llama el círculo rojo, el sector dominante, las grandes corporaciones mediáticas, productivas y financieras. El plan es combatir la inflación a partir de una contracción brutal de la capacidad de compra de todos los sectores sociales, de todas las capas medias que se están empobreciendo rápidamente. A partir de ahí, producir una especie de deflación brutal y el proyecto de este hombre creo que es convertir a la Argentina en un apéndice de los Estados Unidos”, indicó haciendo referencia a la idea de dolarizar la economía argentina. En ese escenario, dijo Borón, la oposición está debilitada. “Durante años Cristina Fernández fue la líder indiscutida de este conglomerado pero hoy en día ella prácticamente no está interviniendo en política ni puede hacerlo (…) No han surgido liderazgos alternativos todavía, así que hay una debilidad organizativa, una gran confusión ideológica en la población y el sentido común está alterado”, señaló. De todas maneras, el sociólogo pronosticó una reactivación del movimiento social para los meses de abril y mayo. “Cuando tú no obtengas el dinero suficiente para pagar la electricidad en tu casa, el gas, el transporte público sea inaccesible, yo no sé que va a pasar en ese momento. Es posible que haya una eclosión de activismos y de protesta, no descartaría la posibilidad de que hubiera una conmoción social muy fuerte, pero de todas maneras no hay un liderazgo que pueda encauzar todo eso”, advirtió. Ecuador: Estados Unidos “tolera lo que hubiera sido intolerable en el pasado” Borón además se refirió a la crítica situación que se vive en Ecuador, tras el asalto a la embajada mexicana en Quito. A juicio del sociólogo, el hecho habla “de la crisis irreversible del orden mundial, del orden legal e institucional que se gestó a la salida de la segunda guerra mundial, donde episodios como este eran absolutamente inconcebibles, totalmente ilegales y provocaban la disputa misma del gobierno de los Estados Unidos”. Asimismo, enfatizó en que “ninguna de las dictaduras más feroces que hubo en América Latina se animó a hacer una cosa así”. “Jorge Rafael Videla tuvo que aguantar durante tres años y medio que Héctor Campora, que había sido presidente de Argentina, estuviera refugiado en la embajada mexicana en Buenos Aires y no se atrevió a entrar y lo mismo Pinochet con las múltiples embajadas que acogieron a centenares de chilenos y latinoamericanos, pero hoy en día, digamos, el imperio da un visto bueno a todo eso”, cuestionó. Finalmente, Borón acusó la existencia de un “contexto más amplio”. “Estados Unidos está enfrentando una crisis de inédita gravedad. Ha perdido influencia decisiva en África, perdió mucha de su influencia en Asia, Europa prácticamente se ha convertido en un actor irrelevante en la política internacional y en toda esta gran disputa en que Estados Unidos se ve siendo cada vez más acorralado por el dinamismo económico de algunos países asiáticos, se vuelve hacia América Latina y tolera lo que hubiera sido intolerable en el pasado. Estados Unidos necesita tener el control de este continente y va a avalar a cualquier gobierno que se preste para hacerlo”, concluyó. Revisa la entrevista completa aquí:

