7717c73bfe

97a9d90c96

Justicia Abogada del caso Audios: “Sólo yo sabía que iba a grabar la reunión” María Leonarda Villalobos grabó el audio en que Luis Hermosilla habló de estar “haciendo una huevá que es delito”, con supuestas coimas a funcionarios de SII y de la CMF para favorecer a las empresas de los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg. Diario UChile Sábado 13 de abril 2024 10:22 hrs.

Compartir en

La abogada María Leonarda Villalobos grabó la conversación revelada por Ciper en que Luis Hermosilla habló de estar “haciendo una huevá que es delito”, con supuestas coimas a funcionarios de SII y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para favorecer a las empresas de los hermanos Sauer y su socio Rodrigo Topelberg. En entrevista con La Tercera, Villalobos se arrepiente de las consecuencias, pero no de grabar. Según dijo, “esta situación ha sido súper compleja. No puedo desconocer que yo a Alberto Sauer -patriarca de la familia y también formalizado- le tenía un cariño bastante grande, pero se me fue cayendo. Y eso es lo que me complejizaba harto. Ver la audiencia de formalización por el Poder Judicial fue súper fuerte”. “Ver a las personas en las cuales tú habías confiado siempre, formalizadas. Fue fuerte, pero estoy armándome de nuevo, estoy tratando de reconstruirme. Doy gracias a la audiencia del día martes, donde reconocieron los defensores de Rodrigo Topelberg que ellos tenían el audio y que yo, a la única persona que se lo había enviado, era a doña Yael Speisky en el contexto de que estaba hablando con una colega y que ella tenía que velar por el cuidado de su marido (Topelberg), pero a la vez de su cliente”, añadió. “A mí me desarmó recibir la llamada de un periodista, donde me dice que tiene información que me puede destruir la vida y efectivamente así fue. Yo no soy un tipa expuesta, puedo ser sumamente extrovertida, pero yo soy bajo perfil, soy piola, no me gusta estar expuesta. Y eso me desarmó mucho. O sea, ver a mis hijos, a mi marido y a mis amigos vulnerados es súper complejo. Lo único que trataste de hacer y lo único que hiciste fue ayudar”, agregó. Con respecto al día de la grabación, recordó que “mi objeto de esa reunión era encarar a Daniel Sauer para que me dijera por qué había usado la empresa de mi marido y mi empresa para hacer facturas, ese hecho yo lo había descubierto 48 horas antes. Sólo yo sabía que iba a grabar la reunión”. Fuente y foto: ATON Chile.

La abogada María Leonarda Villalobos grabó la conversación revelada por Ciper en que Luis Hermosilla habló de estar “haciendo una huevá que es delito”, con supuestas coimas a funcionarios de SII y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para favorecer a las empresas de los hermanos Sauer y su socio Rodrigo Topelberg. En entrevista con La Tercera, Villalobos se arrepiente de las consecuencias, pero no de grabar. Según dijo, “esta situación ha sido súper compleja. No puedo desconocer que yo a Alberto Sauer -patriarca de la familia y también formalizado- le tenía un cariño bastante grande, pero se me fue cayendo. Y eso es lo que me complejizaba harto. Ver la audiencia de formalización por el Poder Judicial fue súper fuerte”. “Ver a las personas en las cuales tú habías confiado siempre, formalizadas. Fue fuerte, pero estoy armándome de nuevo, estoy tratando de reconstruirme. Doy gracias a la audiencia del día martes, donde reconocieron los defensores de Rodrigo Topelberg que ellos tenían el audio y que yo, a la única persona que se lo había enviado, era a doña Yael Speisky en el contexto de que estaba hablando con una colega y que ella tenía que velar por el cuidado de su marido (Topelberg), pero a la vez de su cliente”, añadió. “A mí me desarmó recibir la llamada de un periodista, donde me dice que tiene información que me puede destruir la vida y efectivamente así fue. Yo no soy un tipa expuesta, puedo ser sumamente extrovertida, pero yo soy bajo perfil, soy piola, no me gusta estar expuesta. Y eso me desarmó mucho. O sea, ver a mis hijos, a mi marido y a mis amigos vulnerados es súper complejo. Lo único que trataste de hacer y lo único que hiciste fue ayudar”, agregó. Con respecto al día de la grabación, recordó que “mi objeto de esa reunión era encarar a Daniel Sauer para que me dijera por qué había usado la empresa de mi marido y mi empresa para hacer facturas, ese hecho yo lo había descubierto 48 horas antes. Sólo yo sabía que iba a grabar la reunión”. Fuente y foto: ATON Chile.