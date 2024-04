Antonio Lorente, ilustrador español: “Vi interesante cambiar de registro. Me gusta mucho Tim Burton y todo ese estilo siniestro que también me caracteriza”

Para Antonio Lorente, destacado ilustrador español que ha trabajado con múltiples clásicos literarios como “Mujercitas” y “Tom Sawyer“, llegó el momento de darle un giro a su trabajo. Su última meta fue dibujar alguna historia que, aunque en la misma línea de los clásicos universales, le permitiera ampliar su registro hacia un universo mucho más oscuro.

“En un momento quise hacer ‘Drácula’. Era mi ilusión“, recuerda Lorente desde su residencia en España, a pocos días de partir rumbo a Chile para participar de una serie de actividades programadas por la Librería Contrapunto por el mes del libro. Sin embargo, sus planes iniciales con la novela epistolar de Bram Stoker se vieron truncados. Los motivos fueron técnicos: en pos de lograr una mejor manufactura y priorizando algún relato de menor extensión, el artista llegó a un acuerdo con la editorial Eldevive para llevar adelante el trabajo de otro imprescindible de la literatura de terror.

Así fue como arrancó con la ilustración de “Sleepy Hollow”, uno de los cuentos del estadounidense Washington Irvin que caló hondo en la cultura popular por crear al jinete sin cabeza, y que fue recientemente publicado en España, Chile y otros países del mundo.

“Realmente, los libros que he hecho anteriormente han sido clásicos. El primero fue ‘Genios’, que está escrito por mi hermana e ilustrado por mí, que me hizo entrar a la editorial. Y fue ahí cuando decidimos reinterpretar clásicos que todos conocíamos. Y clásicos sobre todo que me apasionaran”, contó el artista en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Y aunque se distancia un poco de sus anteriores trabajos, confiesa que el terror es un género que no le es ajeno, pues incluso reconoce algo de aquello en su estilo. “Una vez que ya empecé con ‘Peter Pan’, con ‘Ana de Tejas Verdes’, dentro de mí dije, bueno, quiero pegar un giro. Creo que vi interesante cambiar de registro, porque yo soy muy ‘nice’, pero igualmente tengo ese punto oscuro. Me gusta mucho Tim Burton y todo ese estilo siniestro que también me caracteriza. Y dije, bueno; pues creo que es el momento para pegar un giro y sorprender”.

Un camino de talento y suerte

La carrera de Lorente ya suma 14 fructíferos años que hoy lo tienen como uno de los ilustradores más importantes de España. Un éxito que le llegó casi sin buscarlo y que, por el contrario, fue el resultado de varias decisiones que lo apartaron de su primer sueño: ser animador.

“Me siento súper afortunado, pero fue toda una serie de casualidades en mi vida. Me licencié en Bellas Artes, en la Universidad Politécnica de Valencia, y mi motivación, lo que yo quería hacer, era ser animador. Me gustaba mucho la animación, los dibujitos animados”, confesó.

Hubo una anécdota que fue decisiva en ese cambio de rumbo. “Empecé dentro de la carrera a enfocar mi trabajo a la animación y mi profesor de clase me dijo ‘Antonio, te has dado cuenta de que siempre que hacéis proyectos en común con el grupo de clases, escogen tus dibujos, tus diseños, tu fondo… pero realmente no brillas como animador'”.

“En ese momento me dolió, porque dije ‘ah, me ha dicho que no soy bueno animando’. Pero me hizo un favor, porque realmente me dijo, bueno, igual plantéate que lo tuyo de verdad tiene potencial en la imagen fija. También es verdad que me di cuenta que para hacer un dibujo que caminara tenía que hacer 200, y ahí fue cuando dije, bueno, mejor imagen fija”, recordó mientras soltaba una simpática carcajada.

Allí fue cuando comenzó a subir sus trabajos a Fotolog, logrando cada vez más notoriedad en el mundo de la ilustración. El siguiente paso fue salir de España y radicarse en Londres, una ciudad que le entregó grandes oportunidades dentro del circuito artístico. Aunque también significó partir de cero.

“Me voy a Londres, a trabajar de cualquier cosa. De camarero, repartiendo periódicos, de todo, y estuve así cinco años. A medida que iba aprendiendo inglés empecé a meterme en el mundo del arte, a exponer en buenas galerías, a conocer a marchantes de arte, y de repente tenía muchas ganas de volver a España. Y me volví en el mejor momento en que estaba en Londres. Pero me dije ‘me voy a casa con mi familia'”, contó.

Lo que vino después es una oportunidad que Lorente describe como un golpe de suerte: “Tengo mucha suerte en la vida, espero que no se vaya nunca. En ese momento, me dieron una beca en Madrid, en Matadero, para realizar un álbum ilustrado. Regreso a España, me voy a Madrid, a Matadero, hago mi álbum ilustrado, lo mando a Edelvives, me toman y hasta ahora”.

Ese es el punto de inflexión que reconoce como el principio de su éxito. “La verdad es que ha sido todo un poco sin querer, te lo digo de verdad. Y sin pretensión. Creo que por eso, si alguna vez en mi vida ocurriese todo lo contrario, que de repente caigo en picada o que mi trabajo no lo compra nadie o, bueno, las cosas que pueden pasar en la vida; creo que no voy a tener una caída tan grande, porque nunca he esperado nada. No he estado obsesionado con que mi trabajo se publicara, ni que llegara lejos, ni ir a Chile a estar con vosotros, que para mí eso es algo impensable. O sea, jamás en la vida me lo hubiera imaginado”, confidenció con una modestia natural.

“Ha sido una serie de casualidades, y creo que en la vida hace falta trabajo, porque es verdad que trabajo muchísimo, pero también un puntito de suerte”.

La ruta de Lorente en Chile

Este fin de semana, Antonio Lorente estará por primera vez en nuestro país, en una visita que, en sus palabras, lo tiene bastante emocionado. “Tengo muchísimas ganas, pero muchísimas. No te puedes ni imaginar. Estoy muy nervioso, pero eso es bueno. Tengo ganas de estar con vosotros, conocer Chile, vuestra cultura, de presentar allí mi trabajo. Primero, porque tengo muy buenos amigos chilenos, y soy muy buena gente. Así que voy con muchas ganas y mucha ilusión”, señaló a este medio.

Igualmente aseguró que suele escuchar música chilena y que espera empaparse de nuestra cultura durante los tres días que durará su estadía. “Voy dispuesto a conocer, a ver mundo, a ampliar mi horizonte. Porque tampoco he salido mucho de Europa. La primera vez que viajé a Latinoamérica fue cuando hice tour por México y por Puerto Rico y quedé alucinado. Tengo muchísimas ganas de conocer, de ver. ¿Y sabes sobre todo de qué? De la gastronomía, porque soy un amante de la comida. Yo sé que allí se come muy bien. Voy dispuesto a probar todo”, comentó.

Y agregó: “También sé que hay muchísima cultura. Y que son grandes lectores. Así que conozco cosas también por la editorial. Es un público súper potente para el tema de la cultura y de los libros. Allá voy”.

La primera actividad de Lorente será el sábado 13 de abril en la cafetería Under Coffee, ubicada en la galería Drugstore. Allí realizará una conferencia y una firma de libros que se extenderán de 15:00 a 17:00 horas.

El domingo 14 continuará las firmas, esta vez, en la sucursal de Contrapunto del Parque Arauco, de 12:00 a 14:00 horas. Su último evento será en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales, donde participará de la charla “Los clásicos reinterpretados a través de la imagen”, de 11:30 a 13:00 horas. Todas, gratuitas y de libre acceso hasta completar los aforos.