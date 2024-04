7717c73bfe

Derechos Humanos Casa Memoria José Domingo Cañas anuncia cierre temporal por falta de presupuesto La situación ya había sido denunciada hace algunos días pero ahora se confirma luego que fuesen infructuosas las tratativas para conseguir recursos que permitan su funcionamiento este primer semestre. Diario UChile Sábado 13 de abril 2024 12:05 hrs.

La Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, anunció a través de un comunicado que tendrán que “cerrar temporalmente” sus puertas, debido a la falta de recursos provenientes del Programa de Sitios de Memoria (PSM) de Chile. A juicio de la organización, “las gestiones realizadas con el PSM no han sido fructíferas. La falta de continuidad en el financiamiento y la concursabilidad de los fondos representan una amenaza para la sostenibilidad de los sitios de memoria y el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras”. En esa línea, la Fundación detalla que “en la reunión mantenida este jueves 11 de abril con el PSM, se nos informó que los recursos no estarán disponibles sino hasta el segundo semestre del año en curso. Hoy nos enteramos además de que los recursos no serán retroactivos. Es decir, no tendremos recursos para el primer semestre de este año“. Al respecto, la entidad agrega que “es imperativo que el Estado cumpla con su responsabilidad en materia de memoria histórica. Exigimos la implementación urgente de una ley integral de memoria que garantice la protección y financiamiento adecuado para los sitios de memoria de Chile”. “Desde Casa Memoria José Domingo Cañas, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la memoria histórica. Seguiremos resistiendo y exigiendo al Estado que se respeten nuestros derechos, se reconozca la importancia de preservar la memoria de las víctimas de la dictadura y que tomen medidas concretas para resolver esta crisis de financiamiento que afecta a los sitios de memoria en Chile”, recalcan desde la organización.

