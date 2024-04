1030025365

Educación Internacional Argentina: marcha multitudinaria de autoridades, docentes, organizaciones y sindicatos en defensa de la educación pública Cientos de miles de argentinos realizaron este martes una histórica jornada de protestas contra el Gobierno de Javier Milei, debido a que las instituciones se encuentran al borde del colapso a causa del drástico recorte presupuestario. Fernando Sepúlveda Miércoles 24 de abril 2024 7:11 hrs. Marcha de Argentina/ Tomás F. Cuesta

Estudiantes, docentes, rectores, sindicatos y organizaciones sociales se manifestaron este martes en distintas ciudades argentinas en protesta por la precaria situación de decenas de universidades públicas debido a la falta de presupuesto en el marco de las “políticas de ajuste” del presidente Javier Milei. Fueron miles los manifestantes que se concentraron alrededor del Congreso en Buenos Aires y luego, a eso de las 18:30, marcharon rumbo a la Plaza de Mayo, donde se encuentra la casa de gobierno. Durante la manifestación, varios de los presentes portaban un pañuelo azul con el mensaje: “En defensa de la educación pública”. Previamente la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández De Piccoli, quien leyó el comunicado titulado “Las universidades son promotores de la democracia“, documento que firmaron todos los directivos de las universidades nacionales. “La universidad pública argentina atraviesa un período crítico como consecuencia de la política implementada por el gobierno nacional. Convocamos a la ciudadanía para sostener las universidades públicas abiertas. Son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales”, señaló el texto que leyó la dirigente frente a la multitud en Plaza de Mayo. Asimismo el documento señala que: “Más del 90% de lo que el Estado destina a la Educación Superior está dirigido a salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades. En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores ha perdido 50 % respecto de la inflación. Este deterioro salarial se hermana con el del resto de sectores del mundo del trabajo. Ello lleva a retomar consignas de hace más de 20 años: ¡Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza!”. Por su parte, De Picolli explicó que el motivo central del reclamo, que lleva meses, es porque las universidades han sufrido un fuerte ajuste “en términos reales” en los denominados gastos de funcionamiento. “Mantener los edificios, sostener las becas, comedores, laboratorios, servicios básicos, todo fue congelado a valores de septiembre de 2023. Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022″, agregó. A su vez, la presidenta de FUA, descartó un consenso con los funcionarios del Ejecutivo, posterior a los aumentos anunciados en las últimas horas. “El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo y aún no abonado, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo”, sostuvo. A la convocatoria también asistió, en representación de Las Madres de la Plaza de Mayo y de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, Taty Almeida, quien afirmó frente a la multitud que “esta es una marcha política, pero no sindicalista“. “(Milei) Criticó también que los sindicatos están marchando con todo, por supuesto, porque los sindicalistas también gracias a la educación pública y los colegios públicos han mandado y siguen mandando a sus hijos e hijos a la universidad. Queridos compañeres la lucha no termina hoy, hay que continuar, porque si bien perdimos una elección, pero no nos han vencido. No bajen los brazos”, En esa misma línea, otro de los presentes fue el premio Nobel de la Paz, profesor y escultor, Adolfo Pérez Esquivel, quien declaró frente a los miles de manifestantes en la Plaza de Mayo que no van a renunciar a que “la educación sea el presente y el futuro de la patria”. Además, el profesor expuso que este lunes presentaron en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político del presidente argentino, porque según Pérez Esquivel “no es posible que destruya el país de esta manera”.

