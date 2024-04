301081d9b1

Fortalecer Ley Antiterrorista, declarar Estado de Sitio y anular el "criterio Tohá": las reacciones del mundo político al crimen contra carabineros Las reacciones del mundo político han sido diversas, aunque ha primado un repudio transversal al asesinato de los tres funcionarios. También surgió con fuerza la solicitud de reconsiderar la salida del general Ricardo Yáñez. Catalina Araya Sábado 27 de abril 2024 18:20 hrs.

“Para poder enfrentar esta situación no tienen que haber ni derechas ni izquierdas, ni oficialismo ni oposición”. Con esas palabras, el Presidente Gabriel Boric recalcó durante esta jornada la importancia de trabajar en conjunto en torno a la crisis de seguridad que afronta la Macrozona Sur, y que terminó con tres carabineros asesinados en Cañete. Más allá de las críticas esbozadas por parte de los partidos de la oposición, lo cierto es que lo sucedido en la Región del Biobío generó un punto de consenso entre los diversos actores políticos del país. Durante la jornada, prácticamente la totalidad de los representantes de los poderes del Estado se han manifestado en contra del crimen que terminó con las vidas del sargento primero Carlos José Cisterna Navarro y los cabos primero Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid. En esa misma línea, las y los parlamentarios de ambas cámaras han utilizado la vitrina mediática para proponer una serie de iniciativas para subsanar la situación que se vive en el sur del país. Una de ellas, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y la creación de una nueva y mejorada Ley Antiterrorista. Sobre esto último, el senador y presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Iván Flores, convocó durante esta jornada a una Sesión Extraordinaria para discutir aquella materia legislativa, argumentando que “el Estado de Sitio no es el camino”. Ley Antiterrorista y fortalecer la ANI “En momentos como los que vivimos se requiere de extrema generosidad, firmeza y un verdadero sentido de unidad nacional; actuar con seriedad pero con responsabilidad a la vez. No podemos actuar desde la rabia, sería lo peor. En Chile se necesita una nueva ley antiterrorista, que, si bien ya fue aprobada en general, ha quedado sin prioridad máxima. Por ello, he solicitado al Gobierno y al presidente del Senado que se ponga discusión inmediata para avanzar con la rapidez que se requiera”, señaló el parlamentario de la DC, quien no dudó a la hora de calificar el hecho como terrorista. Además de señalar la importancia de este avance en materia de ley, Flores igualmente recalcó durante la mañana que resulta urgente plantear mejoras a la ANI. “Lo que hay que hacer ahora ya es reforzar a la Agencia Nacional de Inteligencia. No puede seguir teniendo el 0,3% del presupuesto del Ministerio del Interior, ni tampoco casi los mismos funcionarios que tenía hace 25 años atrás. Y eso es una decisión política del Gobierno”, declaró el senador en una entrevista concedida al canal 24 Horas. Este último punto fue compartido por otros parlamentarios, como su par de la Cámara Alta Pedro Araya y la diputada Camila Musante. “Chile necesita avanzar en materia de seguridad y mejorar las medidas que actualmente estamos implementando. Tenemos que avanzar con las reglas del uso de la fuerza y aprobarlas de una vez por todas. Tenemos que contar con una ley de inteligencia porque solo con inteligencia se puede combatir el crimen organizado y las asociaciones ilícitas que están detrás de ataques como este”, aseguró Musante, parte de la bancada del PPD. Por su parte, Araya, presidente de la comisión de Defensa, hizo un llamado al Gobierno “a apurar ciertos proyectos de ley que aún están en el Congreso y que podrían ayudar a evitar este tipo de situaciones. En concreto, creemos que es necesario avanzar con urgencia en la ley de Inteligencia, ya que esta herramienta permitirá entregar nuevas atribuciones con el objeto de poder obtener mejor información para prevenir este tipo de hechos”. La apuesta por el Estado de Sitio A pesar del recelo que ha generado la propuesta por parte de algunos personeros del oficialismo, son varios los sectores que exigen la declaración de un Estado de Sitio. Uno de ellos, el diputado DC Eric Aedo. “Basta de esta violencia, basta de estos hechos viles. Lo hemos venido diciendo hace ya mucho tiempo. Tenemos que enfrentar esta violencia terrorista, tenemos que enfrentar este crimen que opera en la provincia de Arauco con toda decisión. Presidente Boric, es momento del estado de sitio y encontrar a los culpables de este asesinato deleznable que se realiza ni más de menos que un 27 de abril”, declaró el parlamentario durante la mañana. Algo que se cuadra con partidos como la UDI, Republicanos y Renovación Nacional. Esa es la postura, por ejemplo, de la diputada RN Ximena Ossandón. “Estamos en un punto de inflexión donde las decisiones son importantes señales y en ese sentido, como bancada, le hemos pedido al Presidente de la República, dentro de varias cosas, un cambio en el gabinete a cargo de la seguridad del país, porque de verdad que no han dado el ancho”, aseguró Ossandón. “También le hemos pedido un Estado de Sitio en la Macrozona Sur“. Por el lado de la UDI, los parlamentarios del partido aseguraron en un punto de prensa que “más que condolencias, se requiere que veamos respuesta militar. Menos condolencias y más tanques. Menos palabras de aliento y más acción concreta militar“. Una respuesta similar a la entregada por los diputados republicanos. “Este brutal homicidio ha superado todo límite. Exigimos ESTADO DE SITIO en la zona, cierre y fortalecimiento de fronteras, y destitución del Gabinete de Seguridad”, afirmaron a través de su cuenta de X. Fin al criterio Tohá Lo sucedido en la Provincia de Arauco encontró al general director de Carabineros Ricardo Yáñez en un momento crucial. Hasta ayer, la máxima autoridad de la institución policial se encontraba a la espera de su formalización agendada para el 7 de mayo, fecha en la que debería presentarse ante tribunales para enfrentar las causas en su contra por apremios ilegítimos en el contexto del estallido social. Con todo, se esperaba que Yáñez anunciara su renuncia durante los días previos a dicha fecha en coherencia al denominado “criterio Tohá“, que propone que cualquier funcionario de Gobierno que enfrente una formalización debe abandonar su cargo. Sin embargo, los últimos acontecimientos llevaron a que varias figuras políticas abogaran por la revocación de esta solicitud en vista de la contingencia. De hecho, las primeras señales llegaron desde la misma ministra Carolina Tohá que, al ser consultada por la situación, aseguró que “no es un momento de debilitar y de mover a las figuras clave”. Algo que estuvo en concordancia con las palabras del Presidente Gabriel Boric, que afirmó que “en esto todos somos necesarios, también el general Yáñez”. Sin embargo, las señales del Ejecutivo no han sido suficientes para los parlamentarios de la oposición. Ese es el caso del diputado Jorge Alessandri, quien defendió con energía la permanencia del director general de la institución. “Yo no se lo voy a pedir al Presidente Boric porque nos ha defraudado demasiadas veces en esto. Se lo pido a un hombre de armas, que sé que ama a Chile. General Ricardo Yáñez, no renuncie. Chile lo necesita al mando de su institución, animando a nuestros carabineros y persiguiendo a los que asesinaron y quemaron”, aseguró el representante de la UDI.

