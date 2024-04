0e4e0e1695

3fbad5ee61

Internacional José “Pepe” Mujica anuncia que tiene un tumor en el esófago Debido a una enfermedad inmunológica que le afecta a los riñones, el expresidente uruguayo tiene dificultades para someterse a quimioterapia. "La vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces", dijo tras la revelación. Diario UChile Lunes 29 de abril 2024 12:23 hrs. Expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, en su última visita a Chile (2023). Foto: Aton.

Compartir en

El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica anunció este lunes durante una conferencia de prensa que tiene un tumor en el esófago. En la instancia explicó que la masa fue detectada en un chequeo médico realizado el viernes. El exmandatario explicó que se trata de un caso “doblemente complejo” debido a la enfermedad inmunológica que padece desde hace 20 años y que le afecta a los riñones, lo que genera “obvias dificultades” para someterse a quimioterapia, según recogieron medios uruguayos. “Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir (…) Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va”, dijo el expresidente. “El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo”, reflexionó. Para “Pepe” Mujica, la única libertad que existe está en la cabeza y se llama “voluntad”. “Si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces. Por lo demás, estoy agradecido y, al fin y al cabo, que me quiten lo bailado”, concluyó.

El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica anunció este lunes durante una conferencia de prensa que tiene un tumor en el esófago. En la instancia explicó que la masa fue detectada en un chequeo médico realizado el viernes. El exmandatario explicó que se trata de un caso “doblemente complejo” debido a la enfermedad inmunológica que padece desde hace 20 años y que le afecta a los riñones, lo que genera “obvias dificultades” para someterse a quimioterapia, según recogieron medios uruguayos. “Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir (…) Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va”, dijo el expresidente. “El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo”, reflexionó. Para “Pepe” Mujica, la única libertad que existe está en la cabeza y se llama “voluntad”. “Si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces. Por lo demás, estoy agradecido y, al fin y al cabo, que me quiten lo bailado”, concluyó.