Cultura Entrama llega a Sala Máster: “Hace 25 años que seguimos buscando música, jugando como niños” La destacada banda nacional, que fusiona los sonidos del folklor latinoamericano con géneros como el jazz, llega al icónico espacio de la Radio Universidad de Chile para presentar una síntesis de sus más de 25 años de carrera. Diario UChile Martes 30 de abril 2024 10:12 hrs. Entrama, banda nacional de fusion latinoamericana que se presentará en Sala Master de la Radio U. de Chile.

Han pasado 26 años desde el lanzamiento de Entrama, el primero de los seis álbumes de estudio que versan sobre la discografía de la banda nacional. A más de dos décadas de esa primera publicación homónima, los músicos Juan Antonio Sánchez y Rodrigo Durán, ha sido un camino largo y lleno de excelentes recuerdos. “Podríamos decir de que Entrama tiene un alimento, un combustible fundamental que es el cariño, la amistad de este colectivo de músicos”, partió señalando Sánchez en conversación con Radioanálisis. “Y otro combustible es la necesidad de experimentar sonidos, de buscar en el corazón, en los sonidos hermanos de los folklores de Latinoamérica y de otros folklores del mundo. Entrama es fundamentalmente música instrumental. Es en la música donde nosotros encontramos mucho discurso. Eso es lo que yo más rescato”. Todos estos años de carrera serán sometidos a una verdadera retrospectiva este martes 30 de abril en Sala Máster de Radio Universidad de Chile (entradas en Portal Disc), donde los músicos llegarán para brindar un concierto repleto de los mejores pasajes de su mundo sonoro en una íntima cita con sus seguidores. “Hace 25 años que seguimos buscando música, jugando como niños. Y eso lo podemos hacer porque somos muy amigos y nos divertimos mucho juntos”, aseguró Juan Antonio, guitarrista, flautista y acordeonista de la banda. Una síntesis que también es compartida por el chelista Rodrigo Durán: “En estos 25, 26 años que ya serían, hemos hecho muchas cosas. Hemos grabado cinco discos, el año pasado sacamos el último que salió bien gordito, un disco doble. Hemos hecho varias giras afuera, estuvimos en Canadá, Argentina, Colombia, Perú, y harto en Chile, también. En la pandemia fue una situación muy especial, como para muchos artistas y las personas en general, porque fue un cambio en la forma de trabajo. Y, afortunadamente, en el caso nuestro fue bastante prolífico, porque tuvimos que mirarnos a nosotros mismos. Tuvimos que discutir, hicimos videos… Cambió la cosa, pero nos sirvió mucho”, reflexionó el músico, con especial énfasis en los últimos cinco años. “Ahora estamos disfrutando los frutos de ese trabajo. Estamos saliendo de la pandemia. Ha sido lento, pero vamos bien. Este concierto es un resumen de todo lo que ha pasado desde el año 97 al disco último“, adelantó el chelista sobre la cita en Sala Máster. El presente de Entrama Tal como mencionaba Durán, los años de la pandemia y el anterior estallido social que copó las calles de Chile de consignas y manifestaciones fue algo que igualmente permeó el trabajo de la banda. Esta vez, en un disco doble creado bajo el concepto de “El fuego de la memoria“. “Tiene relación con lo que pasó a nivel de sociedad con el estallido. Y también tiene que ver con la memoria. Hay muchos temas donde hicimos el trabajo de que sus nombres tuvieran una relación, una búsqueda, un concepto“, aclaró Sánchez. “En ese sentido, creo que este disco es uno de los más unitarios en cuanto al origen de la creación y del concepto”. Todo esto, de manera sutil y consciente. “Yo soy más músico clásico, trabajo tocando chelo en la orquesta de la Universidad de Concepción. Y el tema de la música instrumental es diferente al de la música con letra o incidental, o la música programática, porque la instrumental es mucho más abstracta”, explicó Durán. “Entonces, si bien cuando uno compone algo tiene una idea o una motivación, es una opinión personal. Yo pienso que no es demasiado bueno decirle a la gente ‘mira, esta obra se trata de esto’. Porque a lo mejor la otra persona va a sentir otra cosa y te dice ‘no, en realidad lo que tu me dices no me hace ningún sentido, yo siento otra cosa'”. “Es sutil, hay que comunicar los motivos que lo lleva a uno a hacer algo, pero sin dejar de vista que la música instrumental es abstracta”, complementó el chelista. “Entrama tiene un poco de eso”.

