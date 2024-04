b4deb1b0df

Entrevista Internacional Guillermo Holzmann por movimiento estudiantil estadounidense: "Afecta directamente la campaña de Biden" Las protestas han movilizado estudiantes de casi la mitad del país y han provocado cerca de mil detenciones. Para el analista internacional, la situación es "una gran arma electoral para Trump" si el presidente de EE.UU. no retira su apoyo a Israel. Diario UChile Martes 30 de abril 2024 13:45 hrs.

El 18 de abril en la Universidad de Columbia, Nueva York, se realizó una protesta estudiantil en contra del Estado de Israel. Las y los estudiantes de esta casa de estudios acamparon el campus universitario en solidaridad con el pueblo palestino. Apoyo que se multiplicó en otras universidades de Estados Unidos y que significó manifestaciones en diferentes planteles de educación superior a lo largo del país norteamericano, siendo una de sus principales demandas que el presidente Joe Biden retire su apoyo a la arremetida militar de Israel contra la Franja de Gaza, que comenzó y ha seguido en aumento tras el ataque de Hamás el 07 de octubre de 2023. En conversación con la primera edición de Radioanálisis el analista internacional, Guillermo Holzmann, afirmó que estas movilizaciones no están sometidas a una visión ideológica única, pues los alumnos y alumnas de las casas de estudios reciben formación en diferentes áreas de conocimiento sobre el mundo judío, árabe y musulmán. Y agregó que: “La mayoría de los estudiantes se están manifestando actualmente. Son protestas que se están desarrollando en más de 20 estados en EE.UU, es decir, casi la mitad del país, y hay casi prácticamente mil estudiantes detenidos. Y, por lo menos, con relación a la información disponible, no se puede decir que hay una conducción única, por tanto, no se puede hablar que hay un un movimiento pro palestino que está incitando la movilización”. Asimismo, el experto en materia internacional detalló las tres principales peticiones del movimiento estudiantil estadounidense: “la primera es que se rescinda cualquier tipo de contrato de algún profesor judío o israelí, que esté haciendo clases en la universidades. Segundo, que se saque cualquier tipo de mención dentro de la universidad respecto a Israel y que se corten contratos de financiamiento de empresas israelís o asociadas a este Estado. Y tercero, exigen que todas las universidades hagan una declaración para presionar por el alto al fuego en la Franja de Gaza”. “Solamente, la última tiene el apoyo de los directorios de las universidades, es decir, pedir que haya un alto al fuego. Mientras que las dos primeras han sido rechazadas por las principales universidades estadounidenses”, explicó. Para Holzmann las movilizaciones están afectando directamente la campaña presidencial de Joe Biden y, por ende, “está muy apresurado de colocar un alto al fuego, porque de lo contrario esta campaña se va a transformar en la espada de Damocles, para lo que son sus pretensiones de reelección”. “El hecho de que haya protestas por acontecimientos externos es algo inusitado que solamente se vio con la guerra de Vietnam. El estadounidense promedio no está preocupado de lo que pasa en China, Medio Oriente, etc, salvo por los titulares, pero no es algo que incide en la política interior de Estados Unidos. De ahí la relevancia de estas protestas, que por la masividad y la extensión territorial, pasan a ser una preocupación política, que afecta la campaña de Biden y que se transforma en una gran arma electoral para Donald Trump”, añadió. Revisa la entrevista completa acá:

