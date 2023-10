b952496b97

Internacional Ataque de Hamás, respuesta israelí y DDHH: mirada a un conflicto de décadas en territorio palestino Radio Universidad de Chile conversó con analistas internacionales que abordaron la calificada "guerra" de Netanyahu y las posibilidades de un diálogo que de fin a la histórica disputa. Joana Carvalho Lunes 9 de octubre 2023 20:28 hrs.

Tratar de definir la compleja situación de Israel y Palestina como un conflicto religioso, étnico u otro, “simplemente no da el clavo de cuál es la verdadera causa”, según el analista internacional Pablo Jofré. El pasado sábado, milicias palestinas lideradas por Hamás -considerada como un grupo terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos e Israel-, lanzó cohetes desde Gaza a Israel que dejaron a 700 israelíes muertos, según contabilizan hasta el momento las Fuerzas de Defensa (FDI) del país judío. De acuerdo al contralmirante de la FDI, Daniel Hagari, el combate entre las tropas israelíes y Hamás han parado por ahora, por lo que las fuerzas judías retomaron el control de todas las comunidades alrededor de la Franja de Gaza. ¿Fue realmente un ataque sorpresivo? Se dice que el ataque lanzado por Hamás fue sorpresa, con cohetes y combatientes enviados a través de la frontera. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista internacional, Fernando Estenssoro, comentó que para él no fue realmente una sorpresa este nuevo episodio protagonizado por Hamás, dado que la organización militar volvió para demostrarle a Israel que no han desaparecido y volvieron más fuertes. Estenssoro señaló que este es un conflicto de quienes “toman las decisiones, de las autoridades, los grupos políticos y de que el Estado Israel ha violado los derechos humanos del pueblo palestino desde hace más de 70 años“. “Israel sigue avanzando sobre los territorios palestinos y Naciones Unidas ha condenado la actitud de Israel en cuanto a eso. Entonces, la misma acción de no respetar los derechos del pueblo palestino favorecen a estos grupos extremistas que tienen respuestas brutales (…) No es la primera vez y lamentablemente no será la última”, afirmó. En ese sentido, el analista internacional, Pablo Jofré, sostuvo que la operación militar de Hamás es parte del proceso de resistencia del pueblo palestino a través de todos estos años. Por lo que, “el que se sorprendan los medios de comunicación internacionales o traten de equiparar fuerzas entre el régimen nacional sionista y las fuerzas palestinas” es una absoluta equivocación. “No hay equilibrio, no hay balance, no hay posibilidades de poder equilibrar las fuerzas entre palestinos e israelíes. Esta es una operación militar llevada a cabo con la voluntad, la decisión y la fortalece y resiliencia del pueblo palestino”, declaró. Además, el experto indicó que el ataque de Hamás demostró “la debilidad de un régimen como el sionista”, que según el criterio de Jofré “está destinado sencillamente a perecer en función de las propias contradicciones de un régimen que no puede seguir sustentando un proceso de ocupación y colonización, como lo ha hecho hasta ahora creando dos enormes campos de concentración como son la Franja de Gaza y Cisjordania”. ¿Qué sigue y cuáles son las posibilidades de diálogo? El analista internacional Guillermo Holzmann expuso que las bases por las cuales se podría construir un camino de paz entre los dos estados en conflicto es, primero, mantener el acuerdo internacional que reconoce a Palestina como Estado, lo cual no ha estado en cuestión hasta el momento. El especialista expresó que lo segundo sería que la autoridad palestina “rompa relaciones definitivas con Hamás”. Y esto puede ser complejo dado que la organización política y militar, catalogada como terrorista por distintos países, “comparte la visión de las autoridades de la necesidad del reconocimiento internacional del pueblo palestino a tener un Estado”. “El tema está en que Hamás plantea que para tener eso hay que destruir y eliminar Israel“, manifestó a nuestro medio. Lo tercero, según Holzmann, “tiene que ver con los intereses de Israel, hasta donde está dispuesto llegar o cuáles son los mínimos por los cuales puede parar la ofensiva sobre Gaza”. Cabe destacar, que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el país está “en guerra” tras los ataques de Hamás de este sábado, además apuntó a que mientras no tenga el control total de Gaza y no neutralice por completo a la organización palestina el enfrentamiento continuará. Lo cuarto, es que es fundamental que exista un respaldo internacional para dar inicio a un proceso de paz que cuente con algún tipo de acuerdo y documento de por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No obstante, el analista aclaró que, si bien, estos serían lo pasos a seguir para encaminar este conflicto hasta algún tipo de resolución, también será importante considerar las repercusiones de años de muertes y enfrentamientos bélicos. Por lo que, también será necesario un acuerdo respecto a cuál va a ser el criterio que se va a utilizar para dictaminar las responsabilidades. Para Pablo Jofré, “la única manera que termine esta situación es con el fin del régimen sionista, con la ideología que lo sustenta. Esto no se trata de una guerra religiosa, étnica, se trata simplemente de un proceso de ocupación y colonización que lleva a cabo el sionismo contra el pueblo palestino”. “Si esto no se detiene, el Consejo de Seguridad podrá emitir las resoluciones que quiera, pero no se va a la solución definitiva de este proceso”, puntualizó. En tanto, Holzmann comentó que será relevante la discusión sobre el futuro de Hamás, porque el episodio protagonizado por la organización comenzó por el ataque ejecutado por la misma, y a su vez, por la declaración de guerra del primer ministro de Israel. Por lo mismo, el especialista destacó que el “estado de guerra no es en contra de Palestina, sino en específico con Hamás”.

