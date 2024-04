b4deb1b0df

f5f8a98cf2

Nacional Senador Huenchumilla por funcionamiento de Comisión para la Paz y el Entendimiento: “No está trabajando la contingencia” A raíz del asesinato de tres carabineros en Cañete, el legislador abordó las críticas que han surgido respecto esta instancia parlamentaria, la cual busca construir las bases para una solución al conflicto histórico en la Macrozona Sur. Diario UChile Martes 30 de abril 2024 10:55 hrs. Francisco Huenchumilla. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Compartir en

La seguridad se vuelve a tomar con fuerza el debate público tras el asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete el pasado sábado 27 de abril. Con ello, la discusión también apunta a los proyectos de ley que siguen estancados en el Congreso. El senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, abordó el escenario actual en conversación la primera edición de Radioanálisis. En primer lugar, aseguró que la respuesta de las instituciones del Estado “partiendo por el Presidente de la República han reaccionado conforme a las facultades legales que tienen”. El legislador, representante de la Región de la Araucanía, aseguró que el proceso de investigación y eventuales resultados son importantes ya que “generan mucha incertidumbre respecto de la eficacia que tienen los órganos del Estado para perseguir este tipo de crímenes tan violentos”. El también copresidente de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento fue tajante al señalar que “nadie ha dicho que este delito tenga relación con el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado”. Precisamente, en su calidad de miembro de dicha comisión -que tiene como objetivo asesorar para construir las bases de una solución a largo plazo al problema territorial en la Macrozona Sur-, Huenchumilla recalcó que “no está trabajando la contingencia”. “Nosotros estamos trabajando un conflicto histórico (…) si nos metemos en la contingencia, seríamos gobierno, y esta es una comisión de Estado”, sostuvo el senador. Huenchumilla aprovechó la instancia de dar detalles del estado de los trabajos de la comisión: “Nos estamos preparando para la etapa de las propuestas que tenemos que hacer respecto de los temas que están encima de la mesa como parte del conflicto. Es una tarea que está más allá de las cuestiones coyunturales o de la contingencia que pudieran haber”. El senador también abordó la discusión política al respecto y los llamados a legislar lo antes posible los proyectos de ley en materia de seguridad que siguen en el Congreso. “Es natural que la gente le pida a los poderes del Estado mostrar cierta celeridad en las cosas. Naturalmente que los diputados y senadores dicen ‘bueno, estamos en semana regional, volvamos rápidamente a trabajar’. Pero estrictamente, con la rigurosidad con que tienen que hacerse las cosas, es una señal, pero no es una manera de trabajar responsablemente”, señaló. “Pero también es verdad que llevamos mucho tiempo con muchos de esos proyectos porque no hay acuerdo entre el Gobierno y las distintas bancadas. Nosotros no somos especialistas en la materia, por lo tanto es fundamental la presencia del Gobierno y de sus equipos profesionales, que son los expertos en materia de seguridad, y que tienen que dar los elementos para que nosotros tomemos una decisión política”, complementó el parlamentario. En tanto, Huenchumilla fue crítico con el proyecto presentado por la oposición para darle amnistía a uniformados condenados o formalizados por violaciones a los derechos humanos en el estallido social. “Si hubiera un acuerdo político en orden de buscar la paz social con todos los actores a mi me parece, pero yo creo que no podemos hacer una cosa unilateral porque eso divide al país. Porque una gran parte de la gente que sufrió eso va a sentir que no se le está haciendo justicia”, sentenció. Revisa aquí la entrevista completa:

La seguridad se vuelve a tomar con fuerza el debate público tras el asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete el pasado sábado 27 de abril. Con ello, la discusión también apunta a los proyectos de ley que siguen estancados en el Congreso. El senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, abordó el escenario actual en conversación la primera edición de Radioanálisis. En primer lugar, aseguró que la respuesta de las instituciones del Estado “partiendo por el Presidente de la República han reaccionado conforme a las facultades legales que tienen”. El legislador, representante de la Región de la Araucanía, aseguró que el proceso de investigación y eventuales resultados son importantes ya que “generan mucha incertidumbre respecto de la eficacia que tienen los órganos del Estado para perseguir este tipo de crímenes tan violentos”. El también copresidente de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento fue tajante al señalar que “nadie ha dicho que este delito tenga relación con el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado”. Precisamente, en su calidad de miembro de dicha comisión -que tiene como objetivo asesorar para construir las bases de una solución a largo plazo al problema territorial en la Macrozona Sur-, Huenchumilla recalcó que “no está trabajando la contingencia”. “Nosotros estamos trabajando un conflicto histórico (…) si nos metemos en la contingencia, seríamos gobierno, y esta es una comisión de Estado”, sostuvo el senador. Huenchumilla aprovechó la instancia de dar detalles del estado de los trabajos de la comisión: “Nos estamos preparando para la etapa de las propuestas que tenemos que hacer respecto de los temas que están encima de la mesa como parte del conflicto. Es una tarea que está más allá de las cuestiones coyunturales o de la contingencia que pudieran haber”. El senador también abordó la discusión política al respecto y los llamados a legislar lo antes posible los proyectos de ley en materia de seguridad que siguen en el Congreso. “Es natural que la gente le pida a los poderes del Estado mostrar cierta celeridad en las cosas. Naturalmente que los diputados y senadores dicen ‘bueno, estamos en semana regional, volvamos rápidamente a trabajar’. Pero estrictamente, con la rigurosidad con que tienen que hacerse las cosas, es una señal, pero no es una manera de trabajar responsablemente”, señaló. “Pero también es verdad que llevamos mucho tiempo con muchos de esos proyectos porque no hay acuerdo entre el Gobierno y las distintas bancadas. Nosotros no somos especialistas en la materia, por lo tanto es fundamental la presencia del Gobierno y de sus equipos profesionales, que son los expertos en materia de seguridad, y que tienen que dar los elementos para que nosotros tomemos una decisión política”, complementó el parlamentario. En tanto, Huenchumilla fue crítico con el proyecto presentado por la oposición para darle amnistía a uniformados condenados o formalizados por violaciones a los derechos humanos en el estallido social. “Si hubiera un acuerdo político en orden de buscar la paz social con todos los actores a mi me parece, pero yo creo que no podemos hacer una cosa unilateral porque eso divide al país. Porque una gran parte de la gente que sufrió eso va a sentir que no se le está haciendo justicia”, sentenció. Revisa aquí la entrevista completa: