Nacional Presidente Gabriel Boric: “Carabineros no estaba preparado para lo que sucedió en el 2019” Formalización del general Yáñez, violaciones a los DD.HH. en el estallido social, relación con el mundo empresarial y la lucha contra el crimen organizado, fueron algunos de los temas abordaron por el Mandatario en conversación con radios ARCHI. Joana Carvalho Jueves 2 de mayo 2024 9:54 hrs. Presidente Gabriel Boric. Foto: Aton.

Formalización del general director de Carabineros, violaciones a los derechos humanos en el estallido social, relación con el mundo empresarial y la lucha contra el crimen organizado, fueron algunos de los temas que abordó este jueves el Presidente de la República, Gabriel Boric, en conversación con radios ARCHI en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. El Jefe de Estado reiteró su respaldo a Ricardo Yáñez, alto mando de Carabineros. “Cuenta con todo mi apoyo”, destacó Boric. No obstante, aclaro que el llamado “criterio Tohá” sigue en pie y tiene que ver con asegurar el buen funcionamiento de las instituciones cuyos líderes enfrentan procesos judiciales, junto con permitir que puedan preparar sus defensas sin las grandes preocupaciones que tienen los cargos de responsabilidad de entidades estatales. A pesar de entregar nuevamente su apoyo público a Yáñez -implicado en posibles actos de omisión relacionados con “apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” durante su periodo como encargado de Orden y Seguridad durante el estallido social en Chile-, el Mandatario reconoció que en dicho periodo “se realizaron graves vulneraciones a los derechos humanos que fueron constadas por los organismos internacionales”. “No tiene ningún sentido desconocerlo o hacer como si no hubiera sucedido (…) Carabineros no estaba preparado para lo que sucedió en el 2019. Había una desinversión en Carabineros en materia de herramientas policiales, de formación”, expuso el Presidente. Boric subrayó que no se arrepiente de haber “levantado la voz” y decir que el actuar policial frente al movimiento social “estaba mal”, pero destacó que: “Jamás festiné, ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro mata pacos”. Agenda de seguridad y rol de la izquierda Sin pacto fiscal, sin reforma previsional y sin nueva Constitución, el Gobierno del Presidente Boric en lo que más ha avanzado en términos legislativos ha sido en proyectos de ley relacionados con seguridad y orden público. El Jefe de Estado declaró que: “Sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay democracia. Además, sin democracia no hay justicia”. “A mi me parece correcto y deseable que los sectores progresistas, los sectores de izquierda, todos entendamos, asumamos y hagamos como propia la bandera de la seguridad. Cuando uno se despreocupa o mira en menos la importancia que tiene la seguridad para la mayoría de quienes habitan en nuestra patria, al final se está desconectando del pueblo al cual se supone uno debe representar”, afirmó. El Mandatario señaló que “cuando uno entra en el Gobierno uno tiene que hacerse cargo de la realidad, que va más allá de lo que a uno le gusta o no”. “Mi deber como Presidente de la República es tener las flexibilidad para poder ir adecuando las prioridades a la realidad del país. Y no solamente ponerme como un caballo de carrera con anteojeras y seguir adelante sin importar lo que está pasando. La seguridad es la principal prioridad de los chilenos y chilenas. Y también es la principal prioridad de este Gobierno“, destacó. De esa manera, Boric celebró la aprobación de más de 50 proyecto de ley en materia de seguridad, así como la “actualización de la infraestructura del Estado y la arquitectura institucional para poder enfrentar un nuevo tipo de crimen que no conocíamos en Chile”. “No me cabe duda que el Estado hoy esta mejor parado que hace dos años para enfrentar estas situaciones, pero los cambios no se provocan de la noche a la mañana”, subrayó. Cohesión social y reinserción juvenil En el marco de los progresos en materia de seguridad, el Presidente de la República señaló que la discusión pública está principalmente centrada en uno de los elementos fundamentales de la seguridad que es la eficacia en la persecución del delito, el aumento de penas y el fortalecimiento de las policías. Por ello, enfatizó que el Gobierno también se ha enfocado en abordar esta materia desde otros puntos de vista: “Uno es la cohesión social. Una de las cosas que yo he aprendido y que he visto palmariamente recorriendo Chile es que los barrios organizados, los barrios en donde los vecinos se conocen, los barrios en donde hay espacios públicos que funcionan, que están en buenas condiciones, son barrios más seguros. De eso no tengo ninguna duda”. En ese sentido, el Mandatario relevó la importancia de apoyar a las Juntas de Vecinos a recuperar los espacios públicos y de llenar eso lugares “con cultura y con deporte”. En cuanto a las cárceles y la reinserción de quienes han cumplido sus condenas, Boric planteó que “la gran mayoría de las personas que cometen delitos en nuestro país, pero esto en Literatura Comparada es igual, tienen algún pariente que ha cometido delito antes”. “Si nosotros no nos tomamos en serio la reinserción, en particular estoy pensando en la reinserción juvenil, y no logramos cortar esa cadena, al final seguimos trabajando con una bomba de tiempo“, destacó. Relación con el mundo empresarial Para Boric, Chile necesita “la sinergia entre el sector público y el sector privado”. La máxima autoridad de La Moneda dijo mirar “con optimismo el futuro, en el sentido de que el país puede crecer mucho más de lo que indican los pronósticos”. Así, se reveló frente a las proyecciones que afirman que el crecimiento económico nacional para la próxima década será del orden del 2 o 2,2%: “Podemos recuperar las tasas del 5% y no me cabe ninguna duda, que este va a ser un año de expansión en materia económica. Es lo que estamos empujando desde el Estado con mucha fuerza, pero para eso se necesita a los privados y en particular inversión privada nacional, porque como ustedes han visto la inversión extranjera está en muy buenas condiciones”. El Jefe de Estado relevó la importancia de que el sector público y el privado retomen las confianzas. Asimismo, aprovechó la instancia para referirse al discurso entregado por el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, en el marco del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024 que, según Boric, no apuntó a la “colaboración” entre las partes. “Se dedicó a principalmente criticar las diferentes medidas del Gobierno sin ofrecer alternativas”, lamentó. Por un lado, el Mandatario reconoció las diferencias entre los representantes del gran empresariado y su administración, pero enfatizó que ambos lados tienen “muchísimos puntos de convergencia”.

