Internacional Más de 130 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han muerto en Palestina Según el Sindicato de Periodistas Palestinos desde el 07 de octubre los comunicadores han sido asesinados en el cumplimiento de su deber o en en sus casas, bajo las bombas israelíes, como el resto de las víctimas civiles en Gaza. RFI Sábado 4 de mayo 2024 11:31 hrs.

Más de 130 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido asesinados en la franja de Gaza desde el 07 de octubre del 2023, de acuerdo al Sindicato de Periodistas Palestinos. Algunos murieron en el cumplimiento de su deber, otros fallecieron en sus casas, bajo las bombas israelíes, como el resto de las víctimas civiles en Gaza. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, dos periodistas de Gaza testifican: Shorouq Ayla y Said Kilani. Informar arriesgando su propia vida es, más que una misión, un deber. “Cuando uno es periodista, vive con un blanco en la espalda” “Perdón por el rugido de los drones. Hoy vuelan tan bajo que es posible que no nos escuchemos bien”, explica Shorouq Ayla por teléfono. Esta periodista reside en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Perdió a su esposo, también periodista, en un ataque israelí en octubre pasado. “¿Por qué sigo haciendo este trabajo? Es una cuestión de principios. Sí, periodistas están perdiendo la vida en Gaza, soy consciente de ello. Pero elegí no hacer noticia, es decir, no tratar el evento en el momento en que sucede. Cubrir las noticias te expone. No temo por mi vida, pero tengo miedo de que mi hija, que ha perdido a su padre, también pierda a su madre“, explica. “Cuando uno es periodista, vive con un blanco en la espalda. Incluso la gente a veces se niega a hablar contigo. Con un micrófono y una cámara, los ponemos en peligro. Y para evitar todo eso, elegí hacer documentales. Así que no estoy cubriendo los bombardeos, sino la historia después de los bombardeos”, agrega. “Tengo miedo de que me maten” En el norte de la Franja de Gaza, Said Kilani, fotoperiodista, ya no trabaja como tal. “Sigo siendo periodista”, dice. “Pero fui arrestado y luego liberado por el ejército israelí, que destruyó mi equipo. Mi hijo murió en esa guerra, mi casa fue pulverizada. Soy un refugiado que vive entre diferentes centros de acogida. Así que sí, hoy me siento amenazado y tengo miedo de que me maten“, añade. La mayoría de los colegas de Said en el norte de Gaza también han renunciado a cubrir los combates. Prefieren contar la vida cotidiana de la población sitiada que sufre la falta de comida y agua.

