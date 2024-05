c734ff2c5d

Cultura Sol del Río y su concierto en Sala Master: “La Tierra me ha hablado y eso es lo que voy a cantar” La artista nacional se presentará en el icónico espacio de la Radio Universidad de Chile para presentar "El poder dentro de mí", el single que viene a anunciar "Sol", su primer larga duración como solista. Diario UChile Sábado 4 de mayo 2024 8:33 hrs. Sol del Río, artista chilena que llegará a la Sala Master de Radio Universidad de Chile

Su vida dio un giro de 180 grados. En algún punto de los últimos años, Sol del Río, artista y ex vocalista de La Guacha, abandonó el ajetreo de la ciudad para radicarse en Pichilemu con sus tres hijos. Un retiro que tuvo por objetivo llevar adelante un proceso de transformación personal. La misma Sol lo describe como una especie de muerte y posterior renacer. “He tenido una muerte y transformación muy profunda como mujer y como artista. De preguntarme por qué quiero salir a los escenarios a cantar, para qué. ¿Para que me aplaudan? ¿Para sonar en la radio? ¿Por mi propio beneficio o ego? ¿O estoy aquí haciendo un servicio de amor, regenerativo?”, reveló en una reciente conversación con Diario y Radio Universidad de Chile. Todas, interrogantes que ya encontraron respuesta. “Siento que el canto, la música, el arte es medicina. Sobre todo en estos tiempos de transformación planetaria tan evidente y profunda. Estamos todos experimentando cambios muy sustanciales desde lo particular y también desde lo colectivo”, aseguró la artista sobre las conclusiones que pudo recopilar. Casi de forma inconsciente, las reflexiones canalizadas durante este tiempo terminaron constituyendo una serie de canciones que constituyeron “Sol”, su primer larga duración como solista. “De repente me vi sola en el campo amamantando a dos niños al mismo tiempo y dije ‘chuta, y la música’. Sentía que se me escapaba un poco este universo. Pero siempre estuvo dando vueltas y cuando algo que pasaba, alguna cancioncita hacía; sin saber realmente que estaba haciendo un disco. Lo hice, y me di cuenta ahora”, confidenció en la entrevista brindada en la primera edición de Radioanálisis. Este nuevo proceso se apoderará del escenario de Sala Master de Radio Universidad de Chile el próximo martes 7 de mayo, en un recital que Sol define como “una propuesta híbrida entre concierto y ritual”. En dicha oportunidad, la también actriz presentará “El poder dentro de mí“, el primer single de este nuevo ciclo y que está profundamente relacionado con las enseñanzas de Margarita Núñez, conocida popularmente como la “abuela Margarita”, una de las mayores difusoras de la cultura ancestral maya en América. “Realmente es lo que alcancé hacer de música mientras estaba viviendo, porque la vida nos ocupa sobre todo en estos cambios tan profundos. Nos toma enteros. Es lo que alcancé a hacer. Son las respuestas o el espejo de esta búsqueda de sentido que en realidad he tenido como ser humano”, agregó la artista. Una confluencia artística A lo largo de su carrera, Sol del Río nunca se ha encasillado con una sola corriente artística. Actriz, compositora y madre, aseguró que esa característica multifacética que caracteriza su trabajo también se hará presente en Sala Master. “El escenario es una experimentación y un juego. Y a eso me entrego, a jugar integrando todas mis partes. También soy actriz, aunque ese ‘soy’ tan rígido he estado deshaciéndolo. He aprendido muchas cosas, me interesan muchas cosas, me hacen vibrar muchas cosas; el arte en todas sus manifestaciones”, comentó. Igualmente sumará parte de los rituales que ha estado realizando desde Pichilemu. “Estará esa energía de circular en comunidad mezclada con una performance, un show, un concierto donde mezclo la música con la poesía o con reflexiones de libros interesantes que me han volado la cabeza. Es un experimento. En realidad yo no invito a que vengan a ver un show que empieza y termina de una manera. El territorio de la música es la columna que guía todo, pero invito a vivir una experiencia de presente, de estar ahí donde voy a compartir todo lo que he aprendido este tiempo desde las artes, la espiritualidad, mi propio viaje. Y voy a también compartir con otros artistas, hermanos que van a estar ahí acompañando”, afirmó.

