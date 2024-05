54342dcdc5

4c60a67c0d

Cultura “Gira el Mundo”, el ecléctico debut discográfico de El Manu El músico chileno toma canciones de hace dos décadas y las junta con sus creaciones más recientes, logrando un álbum lleno de colores, historias y sentires diversos e íntimos. El trabajo será presentado este 10 de mayo en Sala Master. Diario Uchile Miércoles 8 de mayo 2024 11:46 hrs.

Compartir en

Dejar reposar, aprender a aprovechar la calma y escuchar sin construcciones previas. Manuel Gatti está detrás de El Manu, proyecto musical que debuta con el álbum “Gira el Mundo”, una placa en la que la avanzada de la vida, la experiencia y la edad dan con un trabajo paciente, personal y dedicado. A pesar de tener experiencias previas en estudio, esta primera aventura como El Manu envuelve la identidad y personalidad que tiene el músico, permitiéndole así darse licencias artísticas sin tener que responder a una tradición sonora específica o asociaciones que empañan las percepciones. “Gira el Mundo” le debe su nombre a un canción que El Manu escribió a los 18 años, y que se trata de un concepto que logra encapsular la metáfora del paso del tiempo, pues estamos frente a un LP con obras que datan tanto del 2023 como de hace 20 años. “Son bastantes influencias, desde la música country y folk de los años setenta, pasando por el blues, con una incorporación de una identidad de lo nuestro. En algunas canciones utilizo una guitarra de palo, para incorporar esa cosa trovadora tan propia de nuestra Latinoamérica. El hilo conductor es la guitarra en todas sus formas. No me siento un cantante ni tengo mayores aspiraciones como tal, eso sí, me interesa que de esta voz, que es la única que tengo, salgan palabras coherentes con respecto al sentir y al corazón”, cuenta el músico e hijo del cantautor Eduardo Gatti, sobre las influencias y esencia de su trabajo. En nueve canciones eclécticas y sumamente personales, El Manu repasa sus intereses musicales y su biografía, compartiendo la visión que tiene de la vida, el mundo y la gente, en distintas etapas de su propia existencia. “Gira el Mundo” celebrará su estreno con un concierto en vivo el viernes 10 de mayo en Sala Master, show con el que pretende generar cercanía e intimidad a través la guitarra acústica, pero en el que también se abrirán espacios enérgicos y rockeros de la mano de su costado más eléctrico. El especial lanzamiento, además de contar con invitados y sorpresas, dispondrá de copias físicas de este primer disco. Las entradas están a la venta mediante PortalTickets. Para más información sigue las redes de El Manu.

Dejar reposar, aprender a aprovechar la calma y escuchar sin construcciones previas. Manuel Gatti está detrás de El Manu, proyecto musical que debuta con el álbum “Gira el Mundo”, una placa en la que la avanzada de la vida, la experiencia y la edad dan con un trabajo paciente, personal y dedicado. A pesar de tener experiencias previas en estudio, esta primera aventura como El Manu envuelve la identidad y personalidad que tiene el músico, permitiéndole así darse licencias artísticas sin tener que responder a una tradición sonora específica o asociaciones que empañan las percepciones. “Gira el Mundo” le debe su nombre a un canción que El Manu escribió a los 18 años, y que se trata de un concepto que logra encapsular la metáfora del paso del tiempo, pues estamos frente a un LP con obras que datan tanto del 2023 como de hace 20 años. “Son bastantes influencias, desde la música country y folk de los años setenta, pasando por el blues, con una incorporación de una identidad de lo nuestro. En algunas canciones utilizo una guitarra de palo, para incorporar esa cosa trovadora tan propia de nuestra Latinoamérica. El hilo conductor es la guitarra en todas sus formas. No me siento un cantante ni tengo mayores aspiraciones como tal, eso sí, me interesa que de esta voz, que es la única que tengo, salgan palabras coherentes con respecto al sentir y al corazón”, cuenta el músico e hijo del cantautor Eduardo Gatti, sobre las influencias y esencia de su trabajo. En nueve canciones eclécticas y sumamente personales, El Manu repasa sus intereses musicales y su biografía, compartiendo la visión que tiene de la vida, el mundo y la gente, en distintas etapas de su propia existencia. “Gira el Mundo” celebrará su estreno con un concierto en vivo el viernes 10 de mayo en Sala Master, show con el que pretende generar cercanía e intimidad a través la guitarra acústica, pero en el que también se abrirán espacios enérgicos y rockeros de la mano de su costado más eléctrico. El especial lanzamiento, además de contar con invitados y sorpresas, dispondrá de copias físicas de este primer disco. Las entradas están a la venta mediante PortalTickets. Para más información sigue las redes de El Manu.