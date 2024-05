c682ea3fe9

a3add3cd69

Deportes Team Chile de tenis de mesa buscará cupos para París 2024 La delegación compuesta por Paulina Vega, Tania Zeng, Gustavo Gómez y Nicolás Burgos, participará, desde este martes, en el Preolímpico de Tenis de Mesa de Lima. Diario UChile Martes 14 de mayo 2024 12:25 hrs. La tenismesista Tania Zeng será parte del equipo que buscará clasificar a París 2024. Foto: Alex Diaz / Santiago 2023 via Photosport.

Compartir en

Este martes, en Lima, Perú, arrancará el Preolímpico Continental Clasificatorio de Tenis de Mesa para los Juegos Olímpicos París 2024, certamen que reparte cuatro cupos para varones y cuatro para damas. El Team Chile de la modalidad estará representado por Nicolás Burgos, Gustavo Gómez, Paulina Vega y Tania Zeng. Serán dos torneos dentro del Preolímpico: uno entre el 14 y 15 de mayo y el otro entre el 17 y 18. Es decir, cada jugador tendrá dos posibilidades de clasificar al megaevento francés.

Cada campeonato contará con dos llaves, donde los campeones obtendrán el cupo olímpico. Los partidos de primera ronda para los chilenos son los siguientes: Tania Zeng vs. Isabel Duffoo (PER) /R16

Gustavo Gómez vs. Ramón Vila (RDO)/ R16

Nicolás Burgos vs. rival por definir / QF

Paulina Vega vs. rival por definir / QF

Este martes, en Lima, Perú, arrancará el Preolímpico Continental Clasificatorio de Tenis de Mesa para los Juegos Olímpicos París 2024, certamen que reparte cuatro cupos para varones y cuatro para damas. El Team Chile de la modalidad estará representado por Nicolás Burgos, Gustavo Gómez, Paulina Vega y Tania Zeng. Serán dos torneos dentro del Preolímpico: uno entre el 14 y 15 de mayo y el otro entre el 17 y 18. Es decir, cada jugador tendrá dos posibilidades de clasificar al megaevento francés.

Cada campeonato contará con dos llaves, donde los campeones obtendrán el cupo olímpico. Los partidos de primera ronda para los chilenos son los siguientes: Tania Zeng vs. Isabel Duffoo (PER) /R16

Gustavo Gómez vs. Ramón Vila (RDO)/ R16

Nicolás Burgos vs. rival por definir / QF

Paulina Vega vs. rival por definir / QF