DC insiste: “Más allá del impasse con Mariana Aylwin, hay que replantear a la Nueva Mayoría”

El diputado Marcelo Chávez reiteró que las diferencias con el Partido Comunista y otros miembros del bloque, no solo se acotan a Mariana Aylwin y su fallido viaje a Cuba. Por su parte, desde las juventudes comunistas refuerzan la tesis del conflicto perfecto creado por la falange para desarmar la Nueva Mayoría y frenar las reformas.

A las 17 horas de este lunes 27 de febrero se reunirá la Comisión Política del Partido Comunista para analizar la relación de esa colectividad con la Democracia Cristiana. Esto luego de la tensión generada a raíz del frustrado viaje de Mariana Aylwin a Cuba y que ocasionó una serie de declaraciones y acusaciones cruzadas entre ambos partidos.

Mientras que en el PC apuntan a que la ex ministra de Educación habría intentado montar una operación con el fin de generar una ruptura definitiva en la coalición, en la DC se han endurecido las posturas en contra del partido liderado por Guillermo Teillier.

Es así como el senador Andrés Zaldívar en entrevista con La Tercera afirmó este viernes que “los democratacristianos esperan una explicación por parte del PC por los dichos de Daniel Núñez sobre Mariana Aylwin”. Asimismo, el legislador sostuvo que si su partido no logra un acuerdo programático que incluya el tema de los Derechos Humanos, puede ser forzado a ir a una primera vuelta presidencial.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, cuestionó las palabras del senador DC enfatizando que el PC siempre ha defendido la democracia y los Derechos Humanos, apuntando al rol de ese partido en el golpe de Estado: “La verdad es que en este país el Partido Comunista en ningún momento ha quebrado la institucionalidad democrática, ni ha estado dispuesto a que otros la quiebren. No sé si todos los partidos pudiesen decir lo mismo y, particularmente, los partidos que hoy día cuestionan la calidad democrática del PC”.

Asimismo agregó que “existe una intención bastante anterior, porque hay que recordar que muchos de aquellos que se han negado a facilitar el desarrollo de las reformas, hoy toman como pelea central el evitar que se pueda conformar nuevamente este mismo conglomerado porque lo que está detrás es el miedo a las transformaciones”

El dirigente político subrayó la necesidad de que todos los miembros del bloque oficialista participen de una primaria presidencial que sea lo más convocante para la ciudadanía, con el objetivo de dar continuidad y profundizar los cambios impulsados por el actual gobierno.

En tanto, el diputado de la Falange, Marcelo Chávez reconoció que al interior de la coalición se está atravesando “por una etapa de dificultades” y manifestó que más allá del impasse con Mariana Aylwin, se requiere replantear a la Nueva Mayoría, de cara a las primarias de julio próximo: “Más allá del incidente que sucedió con Mariana Aylwin, que yo califico como grave, nosotros ya veníamos evidenciando que hay algunas maneras de relacionarnos que tenemos que abordar, entendiendo si es posible poder proyectar esta coalición o si vamos a tener acuerdos puntuales respecto a algunos temas”.

El parlamentario indicó además que se debe hacer un esfuerzo para ver si es posible construir un acuerdo entre los partidos del bloque y proyectar la coalición. Asimismo, expresó que “si nosotros decidimos ir a primera vuelta, es indudable que la Nueva Mayoría no existe”, lo que no implicaría que no se pudieran construir acuerdos posteriormente.

Desde el Gobierno, la portavoz de La Moneda, Paula Narváez también se refirió a este tema realizando un llamado a la unidad de la coalición. “El Gobierno siempre ha sido muy respetuoso de las dinámicas de los partidos de la coalición (…) lo que hemos hecho es un llamado a la unidad de los partidos que conforman la Nueva Mayoría y ese es el rol que le compete al Gobierno. Nosotros esperamos que las distintas situaciones que se puedan generar entre ellos sean resueltos” enfatizó la secretaria de Estado.