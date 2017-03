El complejo presente de la selección chilena previo a su duelo con Argentina

Preocupación e incertidumbre marcan el inicio de los entrenamientos de la selección chilena de fútbol previo al duelo que sostendrán este jueves ante Argentina en el Monumental de Núñez en Buenos Aires.

Esto por el complejo presente de las principales figuras del combinado nacional, algunos de los cuales han sufrido lesiones y otros que han perdido la titularidad en sus clubes, sumando pocos minutos en cancha antes del duelo contra los trasandinos.

Este lunes en Juan Pinto Durán comenzó el entrenamiento con un Aléxis Sánchez que practicó a la par de sus compañeros, pese al fuerte golpe que sufrió en la última fecha de la Premier League, mientras que Gary Medel, que también sufrió una lesión en Italia, trabaja en solitario en el gimnasio del recinto.

Recordemos que ya Chile cuenta con dos bajas importantes para el duelo con Argentina, hablamos de los volantes Arturo Vidal y Marcelo Díaz, por lo que una eventual ausencia de Sánchez o Medel disminuiría de forma importante el nivel del equipo nacional.

Para el exseleccionado nacional y mundialista del 62, Humberto “Chita” Cruz, las ausencias deberían ser una oportunidad para Charles Aranguiz y aboga por un planteamiento más conservador “hay que simplificar el problema. En vez de jugar ofensivamente hay que jugar defensivamente, poner un volante de marca, en ese sentido se agradece el regreso de Charles Aranguiz”, señaló.

Pero Aranguiz pasa por sus propios problemas, desde que asumió un nuevo técnico en su equipo el Bayer Leverkusen, prácticamente no ha visto minutos al igual que el capitán de la selección, Claudio Bravo, que fue relegado a la banca por el entrenador del Manchester City, Josep Guardiola.

Al respecto, el exmundialista en España 82, Rodolfo Dubó, considera que esa desventaja no es factor cuando se trata de un partido clasificatorio “cuando estás en un equipo puede afectar, pero cuando estás con la camiseta de la selección te cambia el chip, te cambia todo. Son otras las ganas y aparecen otras virtudes, además ellos no se van a olvidar de cómo jugar”, recalcó.

De todas formas no hay claridad respecto del equipo que podría para Juan Antonio Pizzi ante los argentinos, sobre todo por lo difícil que resulta encontrar reemplazantes para Marcelo Díaz y Arturo Vidal.

Para el ex técnico de la selección chilena, Jorge Garcés, esto es un reflejo de que el esperado recambio para la selección todavía no llega “tanto que hablamos del recambio, es en este tipo de casos donde nos damos cuenta que estamos lejos de obtenerlo, porque aunque se dé ese recambio no sabemos si estarán a la altura de esta generación”, sostuvo.

Pese a la preocupación que existe respecto de nombres como Sánchez, Medel, Aránguiz y Bravo, hay un grupo de futbolistas que vienen en un buen momento, con un presente auspicioso en sus equipos. Dentro de este grupo destacan Mauricio Isla, que es titular indiscutido en el Cagliari, Paulo Díaz, que es un fijo en San Lorenzo, Nicolás Castillo, goleador de la liga mexicana y Fabián Orellana que es un estelar en el Valencia.

Además está el retorno de Jorge Valdivia, que es siempre una incógnita por sus problemas físicos y jugadores de la liga local con buen pasar como Óscar Opazo, Leonardo Valencia y Esteban Paredes.

Chile visitará a la Albiceleste este jueves a las 20.30, buscando tres puntos que le permitirían escalar más en la tabla y, de paso, complicar las opciones del cuadro transandino que llega al encuentro ante los dirigidos de Pizzi en el quinto lugar, con 18 puntos, fuera de la zona de clasificación directa al próximo Mundial de Rusia.