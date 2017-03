Van Rysselberghe se cuadra con Piñera: Decidimos que él sea nuestro candidato a La Moneda

Este viernes en la casona de calle Suecia en Providencia, en el marco de un Consejo General, la UDI ratificó su apoyo a la candidatura presidencial del empresario Sebastián Piñera.

La actividad, que comenzó a eso de las 16:00 horas, contó con la presencia de los principales dirigentes del conglomerado, quienes aseguraron que el ex presidente es una de las cartas capaces de derrotar al representante de la Nueva Mayoría.

“La UDI ha tomado la decisión que Sebastián Piñera sea nuestro próximo candidato a La Moneda, porque lo peor que le puede pasar al país es un nuevo Gobierno de la Nueva Mayoría. Nuestro país debe retomar el crecimiento y sabemos que ese crecimiento debe llegar a la clase media a través de las políticas públicas que se deben implementar y también sabemos que esas políticas públicas se pueden cuadrar con las ideas de la UDI que son las mismas ideas que encarna Sebastián Piñera”, proclamó entre aplausos la presidenta del partido gremialista, Jacqueline van Rysselberghe.

El diputado Felipe Ward también se refirió a la decisión del conglomerado, indicando que el ex mandatario “está en sintonía con lo que el país quiere”.

Sebastián Piñera llegó a eso de las 20:30 horas a la sede del partido acompañado por su esposa Cecilia Morel.

Durante su intervención el candidato presidencial manifestó que una de las prioridades de su administración será la economía:”Hoy sabemos que Chile prácticamente no crece. De hecho, el último trimestre del año pasado el crecimiento fue negativo. El primer trimestre de este año desgraciadamente va a ser nuevamente negativo. Eso significa que técnicamente estamos en recesión”, dijo.

“Un país que no crece, que no crea buenos trabajos, que no mejora los salarios, que no mejora las pensiones, en que la educación se estanca, en que la salud avanza hacia una crisis de gran gravedad, en que la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico están sin control, no es un país que vaya por buen camino”, añadió.

En la actividad el conglomerado también le entregó al empresario una propuesta programática.

El documento fue elaborado por la senadora Ena von Baer la UDI y en él se plasmó la preocupación del partido por la situación económica del país, las reformas educativas y la situación de la tercera edad, entre otros puntos.

“Nuestras propuestas parten por recuperar el crecimiento económico y cambiar las reformas de este Gobierno. Queremos decir que la Nueva Mayoría se equivocó, por eso el rechazo. Ahora lo que nosotros estamos hablando es que las reformas malas hay que cambiarlas”, expresó a CNN la parlamentaria.