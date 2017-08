CNTV elabora recomendaciones a canales de TV para tratamiento de tópicos sensibles

Ya son 4.188 las denuncias ciudadanas que ha recibido el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en lo que va del año por el tratamiento televisivo de diversas temáticas. Ante dicho escenario el organismo ha decidido tomar cartas en el asunto y elaboró una serie de documentos con el objetivo de recomendar la orientación del tratamiento mediático de nueve diferentes temáticas: orientación sexual e identidad de género, niñas y mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad, niños y niñas víctimas de delitos y desastres, igualdad entre hombres y mujeres, migración y refugio, personas mayores, víctimas de delitos y víctimas de desastres.

Los lineamientos fueron diseñados tanto por el CNTV como por instituciones afines a las diversas temáticas.

Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas cree que es una medida imprescindible dado el pobre lugar jerárquico que hoy ocupa la ética en los medios de comunicación: “este tipo de medidas no son solo necesaria, sino urgente tomando en cuenta el escenario actual. Si tienes una mayor cantidad de medios de carácter privado, que son orientados por el rating, por el fin de lucro, por el intento de generar audiencias más sencillas sin tomar en cuenta criterios éticos mínimos, cualquier orientación que vaya en el sentido de mejorar me parece útil. Me alegro de que hoy el regulador de la televisión esté en el mismo intento”.

En el detalle, sobre casos de niñas y mujeres víctimas de violencia, el documento propone “incitar a la denuncia y la búsqueda de ayuda por parte de las mujeres y el entorno”, “mostrar sanciones proporcionales a los delitos” y “evitar el sensacionalismo”. Sobre orientación sexual e identidad de género el CNTV sugiere “fomentar una cultura de respeto por la diversidad sexual”, “condenar la violencia por orientación sexual e identidad de género” y “no recurrir a estereotipos discrminatorios”. Sobre migración y refugio el organismo plantea “visibilizar la migración como parte de la cotidianidad y la globalización”, “prescindir de un tratamiento hipersexualizado de las mujeres migrantes” y “descartar conexiones temáticas inadecuadas”.

María Emilia Tijoux, socióloga e investigadora de la Universidad de Chile, señala que las temáticas que aluden a personas que tienden a ser víctimas de discriminación son las que deberían llevarse el foco de este trabajo: “son temáticas que dañan a la personas y depende de cómo se trate es cómo la persona lo recibe y luego como la sociedad actúa contra las personas. Sobre todo a la gente que es objeto de discriminación”. Además, si bien valora el avance, cree que hay que agregarle algunos aspectos “tiene que haber comités de ética. Son muy útiles y deben ser por institución. En cada lugar debería existir un comité de ética conformado por las personas que la institución designe porque los considera serias y cuidadosas y que puedan ver determinadas cuestiones y prohibir al interior del mismo medio aquello que no se debe hacer”.

Óscar Reyes, presidente del CNTV, explicó a El Mercurio que “el objetivo es proporcionar herramientas para promover una representación adecuada, libre de estigmas y discriminación. La televisión, en particular, desempeña una función crucial como ente socializador, especialmente por la incidencia que tiene en los telespectadores la exhibición de imágenes”.

El CNTV ha entregado las recomendaciones en reuniones personalizadas con cada una de las planas directivas de los canales para analizar su contenido y explicar cómo implementar las sugerencias.