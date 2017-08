Universidades estatales logran apoyo de la NM para modificar reforma

Los representantes de los distintos estamentos de las universidades del Estado se reunieron con un grupo de senadores oficialistas, para generar un nuevo frente que permita modificar el proyecto ingresado por el Ministerio de Educación (Mineduc) a la Cámara de Diputados.

Algunos de los legisladores que asistieron al encuentro fueron los senadores del Partido por la Democracia (PPD), Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber y Jaime Quintana, además de los socialistas Carlos Montes y Juan Pablo Letelier. También estuvo presente el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Rodrigo González.

Luego de la reunión, Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), explicó que la instancia corresponde al comienzo de un proceso que busca involucrar, desde los planteles, a todos los parlamentarios para configurar un frente que piense y se comprometa con el futuro de estas instituciones.

El rector comentó que ellos están dispuestos a hablar con todos los sectores políticos, ya que todos deben tener una posición y propuestas para mejorar el sistema estatal. Además, agregó que el fortalecimiento de estas instituciones no puede ser visto como una amenaza por los planteles privados.

“Esto se trata de responder a lo que exigen los jóvenes chilenos y a una responsabilidad que tenemos como país. Por eso insistimos en la importancia de brindarle a la patria y al pueblo chileno una discusión sobre lo que haremos con las universidades que nos pertenecen a todos”, sostuvo.

Guido Girardi manifestó que le parece inadecuado el proyecto de universidades estatales que el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados. “El proyecto no se condice de los propios compromisos que el Gobierno había hecho con estas instituciones”.

El parlamentario comentó que se volverán a reunir con los representantes de los planteles estatales para reponer el rol de dichas instituciones, advirtiendo que sería un error si se avanza solo con el proyecto de ley general de universidades. Para el senador ambas iniciativas deben contar con la misma fuerza y prioridad.

“En la Cámara de Diputados mayoritariamente tenemos un acuerdo de no avanzar si simultáneamente ambos proyectos no son finalmente un todo, para que las universidades cumplan un rol público de desarrollo del país”, afirmó.

Del mismo modo, enfatizó en que solicitaran al Gobierno que ingrese y respalde las indicaciones que desde la comunidad educativa se promueven.

El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Rodrigo González, dijo que el proyecto de universidades estatales es muy importante para recuperar la identidad y el rol que estas instituciones deben tener para el desarrollo del país.

Además, indicó que la construcción de un sistema estatal no es posible sin el acuerdo de los rectores, los académicos, los funcionarios y los estudiantes.

Por su parte, Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la universidad de Chile y vocero de la Confech, señaló que este proyecto está tambaleando por la incapacidad que ha mostrado el Ministerio de Educación para generar acuerdos con los distintos estamentos de las instituciones estatales. Además, comentó que si esto no se resuelve habrá movilizaciones.

En la misma línea, la presidenta de la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch), Myriam Barahona, hizo un llamado a las comunidades para estar atento a este proceso. En tanto, Jaime Rodríguez, de la Asociación de Académicos de la misma casa de estudio (Acauch), comentó que el Gobierno debe reconocer el aporte de las universidades estatales de todo el país.

Discusión en el Congreso

Durante la tarde continúo el proceso de audiencias en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados respecto del proyecto de universidades estatales, instancia a la que acudieron los rectores Ennio Vivaldi, de la Universidad de Chile; Aldo Valle, de Universidad de Valparaíso; Patricio Sanhueza, de la Universidad de Playa Ancha; Juan Manuel Zolezzi, de la Universidad de Santiago; y Darcy Fuenzalida, de la Universidad Técnica Federico Santa María.

El rector Patricio Sanhueza se refirió a las instituciones regionales, afirmando que es importante que se les entregue más recursos a los planteles que se ubican en zonas extremas para potenciar proyectos de investigación nacionales e internacionales, como los trabajos que actualmente se están realizando en la Antártica.

Por su parte, el rector Aldo Valle, quien además es vicepresidente del Cuech, señaló que las universidades son proyectos educativos, culturares e intelectuales y no empresas, por lo que su gobierno no puede ser entendido como uno corporativo “Las universidades no son meros servicios administrativos, cumplen otro tipo de función y de esa complejidad hay que hacerse cargo”.

Los ejes que más rechazo han causado entre los distintos estamentos universitarios refieren a la autonomía universitaria, el financiamiento y el régimen contractual de los funcionarios.