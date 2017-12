Sector de la Iglesia Evangélica molesta con Sebastián Piñera por “falta de compromiso con los valores”

Sebastián Piñera obtuvo un 36 por ciento de los votos en la primera vuelta y su objetivo más cercano era captar el 8 por ciento que alcanzó José Antonio Kast, el otro representante de derecha que participó de los comicios del 19 de noviembre pasado.

Cuando se habla de la votación de Kast existe un trasfondo ideológico que va más allá de significar una alternativa de sentido común, visión que tienen desde el equipo que trabajó en su campaña. El diputado, que dejará su cargo el 11 de marzo, está fuertemente identificado con la llamada “familia militar” y, además, con el mundo evangélico. Por este motivo, si Piñera desea hacerse con este porcentaje debe “reconquistar” a los uniformados y convencer a los creyentes.

En el caso de los religiosos le ha sido más complicado conseguir el respaldo. Si bien varios de los ministros importante y los fieles más cercanos a Chile Vamos respaldaron al candidato, entre ellos los diputados de Renovación Nacional que representan a alguna de estas iglesias, hay otros que no confían en la palabra de Piñera.

Durante la reunión que sostuvo Piñera el pasado jueves con representantes del mundo evangélico, el pastor de la ‘Iglesia Cristo Rey’, Walter Vega, se mostró bastante molesto con el candidato, asegurando en un video que difundió por redes sociales que no hay un compromiso real del presidenciable.

“Son palabras de buena crianza solamente, enmarcadas en un discurso políticamente correcto, obviamente enseñado preparado por sus asesores. No hay ningún compromiso concreto de forma potente respecto de los valores y cosmovisión que nosotros tenemos que obedece a los principios escriturales. Decepcionados con su discurso, sencillamente algo para mantenernos contentos”, dijo.

Para Sebastián Piñera no es fácil tomar posturas decididas en materias que importan a este sector, como es el caso del matrimonio igualitario, al cual se oponen. Hasta el momento, el candidato ha mencionado que mejoraría el Acuerdo de Unión Civil en caso de ser presidente, pero en los partidos de Chile Vamos, sobre todo en Evópoli, son férreos partidarios del matrimonio homosexual e incluso con la posibilidad de que adopten hijos, algo que complica al ex mandatario por el compromiso que debe tomar con la iglesia en cuestión.

Por el lado del otro segmento que debe convencer Piñera, aún existe un resentimiento del sector castrense con el candidato de Chile Vamos. En 2013 el ex presidente cerró el penal Cordillera que albergaba militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos, algo que los ex uniformados aún no se pueden quitar de la cabeza.

Pero el pasado jueves 7 de diciembre hubo novedades. Representantes de la Multigremial de Militares y Policías en Retiro, organización que apoyó activamente a José Antonio Kast en su campaña, se reunieron con el ex candidato y Andrés Chadwick, jefe de campaña de Piñera. El objetivo del comando del abanderado de Chile Vamos era “recomponer confianzas”.

En conversación con nuestro medio, Pedro Veas, vicepresidente de la multigremial, aseguró que actualmente son sectores aislados los que no adhieren a Piñera, pero que ellos como dirigentes “recomiendan” votar por el representante de Chile Vamos.

Recomendamos votar por Sebastián Piñera. Ahora, la multigremial informa y usted decide, pero tenemos la palabra comprometida, la de Chadwick, la de José Antonio Kast y la del senador Francisco Chahuán. Usted comprenderá que los dos últimos están muy preocupados de mantener una buena relación con la multigremial”, señaló

Hay distintos puntos que interesan a los ex uniformados, pero los más polémicos son su pedido de “igualdad ante la ley”. Ellos alegan en contra de que los casos de ex militares que violaron los Derechos Humanos los vea la justicia antigua, por lo que piden que estas causas sean tramitadas en el sistema penal actual. En esto han encontrado respaldo de Sebastián Piñera, quien en su programa incluye esta medida.

El texto de la candidatura del ex mandatario dice que “es necesario avanzar en dar garantías a todas las personas imputadas para que tengan derecho a un juicio racional y justo, sujeto a las mayores garantías establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Como lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, la reforma procesal pretendió dejar atrás un sistema que carecía de un genuino juicio contradictorio que satisficiera las exigencias del debido proceso”.

Con esto busca recomponer confianzas con la familia militar, además ofreciendo “mantener y mejorar” el penal Punta Peuco.

Mira a continuación el video publicado por el pastor Walter Vega: