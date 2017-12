Comisión mixta despacha informe sobre elección de gobernadores regionales

La comisión mixta que debía zanjar la fecha de elección de los gobernadores y consejeros regionales llegó a un acuerdo este lunes, determinando que la elección de gobernadores se realizará en 2020, mientras que la de los Cores en 2021, y así estos últimos podrán ejercer su labor por cuatro años, y no por tres si se hubiese mantenido la idea de hacer las elecciones simultáneas.

Desde el Gobierno, el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, señaló que hubo un amplio consenso en la comisión mixta para aprobar la elección de gobernadores regionales el próximo 2020, junto con la aprobación del traspaso de competencias, para fortalecer la autonomía de las regiones tal como lo había comprometido la Presidenta Bachelet.

“Lo que estamos haciendo hoy día, con un amplio consenso, yo quiero rescatar además ese mérito, es que después de años, estamos cumpliendo la tarea. La Presidenta Bachelet puede decir, en esta materia como en otras, que se está cumpliendo su mandato. Vamos a tener elecciones de gobernadores regionales, junto con alcaldes y concejales el año 2020 y además con un claro procedimiento de competencias que van a ser transferidas en esta etapa inicial y de otras que van a ir solicitando los Gobiernos Regionales al Ejecutivo, como parte de un proceso que nosotros esperamos se vaya consolidando en el tiempo”.

El presidente de la comisión mixta, senador del PS Rabindranath Quinteros, destacó que se dieron dos pasos muy importantes en la regionalización, tras aprobar la elección de gobernadores regionales para el 2020, así como el traspaso de competencias a las nuevas autoridades. Además, confirmó que se llegó al acuerdo de mantener por cuatro años a los cores electos y en la próxima elección de estas autoridades, su período será de sólo tres años.

“Se ha comentado mucho la duración de los consejeros regionales. Mi opinión era, antiguamente, que los consejeros fueran electos junto con los alcaldes, con los concejales, que se haga una elección territorial y no confundirlas con las elecciones nacionales que son las parlamentarias y las presidenciales, pero como estaba esta disyuntiva y ya están electos, y para no demorar más este proyecto, hemos aceptado la tesis de que los actuales consejeros regionales durasen cuatro años”.

El senador de la UDI Hernán Larraín dijo que habría sido un mal precedente para la democracia rebajar el periodo de los cores electos para realizar una elección territorial junto a alcaldes, concejales y gobernadores regionales el 2020.

Sin embargo, expresó su disconformidad respecto del traspaso de competencias, ya que a su juicio habría duplicidad de tareas y facultades entre el Delegado Presidencial en la región y el gobernador regional, cuestión que, aseguró, deberá ser abordad por el próximo gobierno.

“Yo no quedo conforme con el proyecto de fondo, el de las competencias porque se le han traspasado muy pocas al Gobierno Regional, el delegado presidencial sigue teniendo muchas, hay por lo tanto duplicidad de funciones, hay un monstruo de dos cabezas que no se ha zanjado bien, pero como afortunadamente no va a empezar a regir todavía, todavía tenemos tiempo para corregir esta situación, cuestión que espero se haga en el próximo gobierno”.

Este martes, la Sala de la Cámara dará prioridad a la revisión del informe emanado desde la comisión mixta y así despacharlo antes del mediodía. Mientras, el Senado lo revisará en la jornada de la tarde, por lo que el Gobierno espera que al final del día la iniciativa pueda salir del Congreso para quedar en condiciones de ser promulgada por la Presidenta.