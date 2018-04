Mesa paralela y bajas: Los entretelones de la Comisión de Seguridad

Uno de los temas transversales a nivel nacional es la seguridad, así también se ha percibido en el ambiente político luego que el presidente Sebastián Piñera convocara a una reunión de la Comisión de Seguridad que se celebrará este viernes, respondiendo así, a uno de los cinco acuerdos nacionales.

Junto con la asistencia de personeros del oficialismo, se espera la presencia del alcalde de Valparaíso y militante del Frente Amplio Jorge Sharp, además del senador PPD Felipe Harboe y el ex ministro Jorge Burgos.

El diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, se refirió a la asistencia de representantes de la oposición, expresando que “valoro que personas de la oposición y que piensan distinto en muchos temas políticos estén disponibles para participar en esta comisión que ha llamado al presidente. Aquí el tema de la seguridad es un tema transversal, cuando a las personas las asaltan no les preguntan de que partido político son ni de que credo religioso, aquí la delincuencia le pasa a cualquiera y por lo mismo, valoro mucho que tengamos esa mirada país, es muy bueno que se hayan sumado a pesar que muchos partidos no querían”.

Invitación rechazada

Aunque desde el oficialismo celebraban la presencia de distintos sectores, este jueves en la tarde, el ex ministro José Miguel Insulza optó por declinar la invitación realizada por el Gobierno. A través de su cuenta de Twitter fue el propio senador quien informó la decisión publicando que “He hablado con el Ministro Chadwick para agradecer su invitación, pero he declinado a asistir a la comisión de seguridad convocada por La Moneda, pues como he señalado anteriormente, aunque no estoy totalmente de acuerdo, seguiré la posición del partido socialista”.

En sus palabras además, agregó que “yo siempre he creído en el diálogo. Yo creo que el Partido Socialista cree en el diálogo y entiendo, como lo dije en su momento, en la preocupación del partido por el hecho de que no se hubiera convocado a los partidos, sino que se hubiera convocado a personas”.

Quien también rechazó la invitación fue el legislador Francisco Huenchumilla.

Un proyecto paralelo

La iniciativa impulsada desde el Gobierno no es la única que figura. Con la idea de realizar un trabajo de la mano de organizaciones civiles y los ciudadanos, las diputadas Maite Orsini, Camila Vallejos, Andrea Parra y Gael Yeomans convocaron una mesa de trabajo paralela para abordar el tema de seguridad.

La diputada Yeomans explicó que, con sus compañeras “armamos esta mesa ciudadana para la seguridad porque creemos que es necesario cambiar la receta que se ha repetido hasta la fecha y que, en realidad, no ha dado solución a un conflicto que tiene queja a los ciudadanos”, a ello agregó que “estamos convencidas que la propuesta debe venir desde la ciudadanía, organizaciones ligadas que han trabajado estos años. Por ello creemos que la forma de abordar este problema debe ser incorporándolas en el debate”.

Junto a las organizaciones que trabajan el tema de la seguridad, la mesa de trabajo que comenzará a trabajar este lunes en el ex congreso Nacional, contará con la participación del alcalde de Recoleta Daniel Jadue, de su par de Valparaíso Jorge Sharp y del edil de Lumaco, Manuel Painequeo.